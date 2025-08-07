ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
ניו-מד אנרג'י פרסמה דוחות וחשפה: כך תעבוד עסקת הענק עם מצרים
ניו-מד אנרג'י

ניו-מד אנרג'י פרסמה דוחות וחשפה: כך תעבוד עסקת הענק עם מצרים

24 ימי השבתה עקב הקמת צינור שלישי ומבצע "עם כלביא" העיבו על דוחות ניו-מד אנרג'י • הרווח וההכנסות ירדו, אך בחברה טוענים כי מדובר באירועים חד פעמיים • בשיחת המשקיעים ניו מד פירטו על ההשלכות של עסקת הגז הגדולה שנחתה מול מצרים

עידן ארץ 14:55
אסדת קידוח הגז לוויתן / צילום: מארק ישראל סלם - הג'רוזלם פוסט
אסדת קידוח הגז לוויתן / צילום: מארק ישראל סלם - הג'רוזלם פוסט

ההפקה מלוויתן ירדה ברבעון השני של 2025 ל-2 BCM בלבד לעומת 2.8 ברבעון המקביל בשנה שעברה, מה שהוביל לצמצום משמעותי בהכנסות ברבעון ניו-מד אנרג'י , השותפה הגדולה ביותר במאגר לוויתן, כך על פי הדוח הרבעוני. זאת בשל 24 ימי השבתה עקב הקמת צינור שלישי ובמהלך מבצע "עם כלביא".

הסופה המושלמת שעומדת מאחורי עסקת הגז ההיסטורית עם מצרים
300 איש סירבו להצעה מפתה: 1.4 מיליון שקל - במזומן

בנוסף, ניו מד מפרטים בשיחת המשקיעים שלהם על ההשלכות של עסקת הגז הגדולה בתולדות ישראל, של 130 BCM שיגיעו למצרים בשווי של 35 מיליארד דולר. המשקיעים יהנו מדיבידנד של 60 מיליון דולר, כמו ברבעון הקודם.

ניו מד דיווחו על הכנסות של 164 מיליון דולר ברבעון השני של 2025, לעומת 245 ברבעון הראשון, ולעומת 252 מיליון ברבעון המקביל אשתקד. זאת בשל ירידה משמעותית בהפקת הגז בהשוואה לרבעונים הנ"ל בשיל 24 ימי השבתה - חצי מתוכם בשל הקמת הצינור השלישי, פעולת תחזוקה ידועה מראש שנועדה להגדיל את ההפקה מהמאגר, ועוד 12 ימים במהלך המערכה מול איראן. אך כפי שההכנסות ירדו, כך גם ההוצאות על ההפקה, מה שהוביל לירידה מתונה בהרבה ברווח הנקי: 81 מיליון דולר ברבעון האחרון, לעומת 116 ברבעון הראשון ו-137 ברבעון המקביל אשתקד. אך בניו מד מדגישים: מדובר באירועים חד פעמיים.

הסכם יצוא הגז הגדול ביותר אי-פעם

הדוחות של ניו מד מתפרסמים יחד עם הכרזת עסקת יצוא הגז הגדולה ביותר שנחתמה בישראל, על סך 35 מיליארד דולר במכירת גז למצרים. מדובר בעסקה גדולה מאוד עבור מאגר לוויתן שניו מד היא השותפה העיקרית בו. בשיחת המשקיעים, ניו מד פירטו שהעסקה כוללת לא רק סכומי עתק, אלא גם גמישות גדולה במועד אספקת הכמויות.

ההתחייבות תהיה שנתית, ותעמוד על 12 BCM בכל שנה. בצורה כזאת, אומרים בניו מד, הם יהיו גמישים לספק בעזרת לוויתן את שיאי הביקוש לגז בישראל, ולספק את הגז למצרים בתקופת השפל. עסקת הענק תממן שלל פרויקטי תשתית רלוונטיים, כולל צינור רביעי לאספקת גז מהמאגר לאסדה, ותאפשר לבנות את צינור ניצנה, שפתיחתו התעכבה משמעותית אך הוא ייפתח ב-2028 וייענה בצינור נוסף גם בצד המצרי.

בנוסף, ניו מד מדווחים על ירידה עקבית בחוב נטו של החברה מ-1.5 מיליארד דולר בסוף 2023 ל-1.1 מיליארד כעת. ניו מד תחלק דיבידנד 60 מיליון דולר, בדומה לרבעונים הקודמים, ובכך היא מאותת שהירידה ברווח ברבעון הנוכחי הוא אכן רק ירידה חד פעמית. בהמשך השנה, ניו מד יקדחו בחופי בולגריה, שם הם מקווים למצוא מאגרים משמעותיים עבור המשק האירופאי שאותם הם מקווים למכור במחיר האירופאי הגבוה.