אחת העסקאות הגדולות בענף התחבורה הגיעה אל הישורת האחרונה. קרן התשתיות קיסטון יחד עם שותפתה קרן המורים והגננות, הגדילו את החזקתן בחברת אגד ל-91.4%. מדובר במימוש האופציה האחרון שניתן לנהגי אגד שהינם בעלי מניות בחברת האוטובוסים. המוכרים הודיעו על כוונתם לממש 13.2% במסגרת אופציית המכר (PUT) שניתנה להם.

קיסטון מנוהלת על ידי נבות בר, ונוסדה על ידו ושני בכירי שוק ההון, רוני בירם וד"ר גיל דויטש. מהלך מימוש האופציה הסתכם בסכום של כ-600 מיליון שקל שישולם לבעלי המניות באגד שבחרו לעשות זאת. הוא נעשה לפי שווי העסקה המקורי לאגד - 4.5 מיליארד שקל. מאז הרכישה חילקה כבר אגד דיבידנד בסך של מיליארד שקל, והיא המשיכה לבצע פעולות השבחה, כך שהשווי הרשום בספרי קיסטון עומד כיום על 5.2 מיליארד שקל.

420 מייסדים יקבלו כ-1.4 מיליון שקל

גלובס השיג פרטים מסקרנים אודות העסקה. מדובר כאמור בפעימה האחרונה למימוש האופציות. אם מחלקים את היקף המימוש הנוכחי של מי שכן בחרו לממש, מדובר ב-420 מייסדים שמכרו את המניות. כל אחד מהם יקבל בממוצע צ'ק שמן של 1.4 מיליון שקל. כמובן שמדובר במספר ממוצע שלא בהכרח מייצג את מה שקורה בפועל, שכן יש בעלי מניות עם החזקה במספר רב של מניות ויש כאלה שמחזיקים במניות בודדות.

על כל פנים, מסתבר שחלק מבעלי המניות באגד לא רוצים בכלל לשמוע על פרידה מהמניות שנותרו ברשותם. באגד נותרו לאחר מימוש האופציה, כ-8.6% בעלי מניות מייסדים, שהינם כ-300 איש, שלפיהם, התשלום המוצע בגין המניות לא הצדיק מכירתן. כלומר ישנם 300 בעלי מניות שהחליטו להישאר עם המניות שלהם ואולי הם רוצים להמשיך ולקבל דיבידנדים בעתיד או פשוט מחכים ליום שבו קיסטון וקרן המורים והגננות יחליטו להנפיק את אגד בבורסה.

נכון לסוף דצמבר בשנה שעברה, השווי ההוגן של אגד עמד כאמור על כ־5.2 מיליארד שקל. חברת התחבורה הציבורית שמרה על רווחיות וצמיחה תפעולית. מאז רכישתה זכתה אגד במכרזי תחבורה ציבורית בפולין והולנד, ובמכרזים לתפעול הקווים הירוק והסגול של הרכבת הקלה בגוש דן, ודורגה במקום הראשון במדד השירות של משרד התחבורה בישראל.

נבות בר, מנכ"ל קיסטון: "אגד היא דוגמה מובהקת ליכולת של קיסטון לייצר ערך באמצעות ניהול אקטיבי, ותהליכי השבחה. מאז רכישת השליטה הובלנו את החברה לשיפור משמעותי בתוצאות העסקיות, ולצמיחה בארץ ובעולם. הגדלת האחזקה תאפשר לנו להמשיך להצעיד את אגד קדימה ולהפוך