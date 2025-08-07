ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
למרות פגיעת המכסים, סולאראדג' ממשיכה לצמצם את ההפסדים

סולאראדג' רשמה ברבעון השני הכנסות של 289 מיליון דולר, עלייה של 9% מהרבעון המקביל אשתקד, וצמצמה את ההפסד הנקי לפי כללי החשבונאות המקובלים ב-4.6% ל-125 מיליון דולר • החברה גם מספקת לרבעון השלישי תחזית הכנסות גבוהה מצפי השוק

שירי חביב ולדהורן 14:50
שוקי ניר, מנכ''ל סולאראדג' / צילום: דורון לצטר
שוקי ניר, מנכ''ל סולאראדג' / צילום: דורון לצטר

חברת סולאראדג' מסכמת את הרבעון השני של 2025 עם הכנסות גבוהות מתחזיות האנליסטים והפסד נקי מצומצם ביחס לתחזיות, ומספקת תחזית חיובית להכנסות הרבעון השלישי.

סולאראדג' רשמה ברבעון הכנסות של 289 מיליון דולר, עלייה של 9% מהרבעון המקביל אשתקד, וצמצמה את ההפסד הנקי לפי כללי החשבונאות המקובלים ב-4.6% ל-125 מיליון דולר.

על בסיס Non-GAAP, בנטרול סעיפים חשבונאיים שונים, ההפסד הנקי ברבעון היה 47.7 מיליון דולר, צמצום של 52.9% לעומת הרבעון המקביל; וההפסד הנקי למניה הסתכם ב-81 סנט, בעוד שהאנליסטים ציפו להפסד גדול יותר של 84 סנט.

החברה ציינה כי המכסים שהוטלו בארה"ב השפיעו לרעה ברבעון ופגעו בכ-1% ברווחיות הגולמית (Non-GAAP), שהגיעה ל-13.1%, שיפור מ-7.8% ברבעון הקודם.

במחצית הראשונה של השנה ההכנסות צמחו ב-8.3% ל-509 מיליון דולר, ההפסד הנקי הסתכם ב-223 מיליון דולר, ועל בסיס Non-GAAP החברה הפסידה כ-114 מיליון דולר. בתקופה זו סולאראדג' רשמה תזרים חיובי מפעילות בסך 26 מיליון דולר, לעומת תזרים שלילי מפעילות של 262 מיליון דולר בתקופה המקבילה ב-2024.

ברבעון השלישי סולאראדג' צופה הכנסות של 315-355 מיליון דולר, גבוה מתחזיות האנליסטים ל-304 מיליון דולר, ולעומת כ-261 מיליון דולר ברבעון המקביל ב-2024.

הרווחיות הגולמית Non-GAAP תהיה 15%-19%, כולל פגיעה של כ-2% מכיוון המכסים.

שוקי ניר, מנכ"ל סולאראדג', מסר עם פרסום הדוחות כי הוא גאה בהתקדמות הנמשכת בחברה. "זה היה הרבעון השני ברציפות של צמיחה ביחס לרבעון המקביל וביחס לרבעון הקודם לצד התרחבות שולי הרווח", אמר. "אנחנו נשארים ממוקדים מאוד בשיפור הביצועים שלנו ובקידום סדרי העדיפויות האסטרטגיים על-מנת למצב את סולאראדג' להזדמנויות שאנו רואים בעתיד".

סולאראדג' נסחרת בנאסד"ק בשווי של 1.5 מיליארד דולר, אחרי עלייה של 89.6% במחיר המניה מתחילת השנה.