הם רוצים להרגיש שניצחו את המערכת. דווקא ביום ההולדת שלהם

בלילה שלפני יום הולדתו, קלינט סוואטוס לא הצליח להירדם משום שלא היה בטוח אם הכול יילך על פי התוכנית.

לוח הזמנים שלו היה עמוס בשלל עצירות ברחבי לוס אנג'לס, החל מהשעה 6 בבוקר. הוא תכנן לאכול הרבה דברים מתוקים, לקבל כמה מתנות ולחזור הביתה מותש.

אבל סוואטוס לא התכונן ליום של חגיגות מסורתיות. הוא התכונן לצאת למסע השנתי שלו להשגת כמה שיותר מתנות בחינם או מוצרים בהנחה.

בן ה-38, שעובד כמנהל מתקני פעילות מים, הוא חבר גאה בקהילה של מנצלי מתנות יום הולדת תחרותיים. בכל שנה, הם חוגגים את היום הגדול בניסיון לחגוג כמה שיותר על חשבונן של רשתות הקמעונאות הגדולות. מדובר בספרינט שדורש שעות של תכנון קפדני, אסטרטגיה מדויקת וסיבולת לנפילות סוכר.

השנה, סוואטוס ניסה לשבור את השיא שנקבע בשנה שעברה, שעמד על ניצול של 35 מתנות.

"הייתי לחוץ מזה. איך אני אצליח?" הודה סוואטוס. "אבל ברגע שהתחלתי בסטארבקס וקניתי את הקפה שלי עם ארבע מנות האספרסו... הייתי מלא אדרנלין לקראת המחצית הראשונה של היום".

לתזמן את הקפה למתי שהאנרגיה תדעך

העבודה הרצינית מתחילה חודשים לפני היום הגדול.

להערכת סוואטוס, נדרשו לו כ-15 שעות כדי לעבור על מיילים, להתקין מחדש אפליקציות של מועדוני לקוחות, לחפש סיסמאות ושמות משתמש ולקרוא את התנאים וההגבלות מטילי האימה של הפרסים, כדי לוודא שהוא ביצע את כל הרכישות הדרושות המזכות אותו בקופונים.

לאחר מכן, הוא בנה גיליון אלקטרוני עם הערות מדוקדקות כדי למפות את המסלול שלו. הוא נותן עדיפות להטבות בעלות הערך הכספי הגבוה ביותר ומנסה לכלול מרכזי קניות - שבהם יש הזדמנויות מרובות לאסוף מספר גדול של מתנות במקום אחד. הוא מחפש את המתנות ה"אמיתיות" ונמנע ממבצעי קנה אחד קבל אחד חינם או כל דבר שדורש ממנו להוציא יותר מ-10 דולר.

סוואטוס יודע שהאנרגיה שלו תדעך במהלך היום, אז הוא מתזמן מראש קפה חינם מדי פעם. הוא גם מביא את ארבעת ילדיו לחלקים מן היום, אף שבעיני בנו המתבגר העניין הזה קצת מביך.

לפעמים הם מאטים אותו כי הם רוצים לעצור בחנויות שאין בהן מתנות. הם מפצים על כך בכך שהם עוזרים לו לזלול ממתקים, כדי שיוכל להימנע מנפילת סוכר. "קשה לעשות את כל זה על בטן מלאה", אמר סוואטוס.

אם יש סניפי ספורה או אולטה בסביבה, הוא אוסף מתנות בתחום הטיפוח כדי לתת אותן לאשתו, שבדרך כלל מעדיפה להישאר בבית.

לרוב הוא צועד מעל 10,000 צעדים ונוסע בין 50 ל-80 קילומטר במכונית ההיברידית שלו ביום כזה. "אני אוהב לדרבן את עצמי כדי לראות אם אני יכול לעבור את הכמות של השנה שעברה", הסביר.

ככל שיותר מצטרפים, עסקים נעשים קמצנים

מתנות חינם ליום ההולדת צוברות פופולריות, לדברי ג'ואני דמר, מייסדת שותפה של האתר Krazy Coupon Lady, שמקבץ מבצעים וקופונים. "כולנו אוהבים להרגיש שאנחנו מערימים על המערכת, גם אם המשמעות היא לנסוע ממתנה למתנה", ציינה. הדוגמה המוכרת לה ביותר היא בעלה, חובב מתנות יום הולדת, שיש לו גיליון עסקאות משלו והוא מטייל עם ילדיו מדי שנה במטרה לאסוף אותן.

ברשת המסעדות דני'ס חלה עלייה של 28% במימוש מתנות יום ההולדת שהיא מעניקה בשנת 2024 בהשוואה לשנה הקודמת. יותר מ-300 אלף לקוחות קיבלו ארוחת בוקר מסוג "גראנד סלאם" בחינם. ספורה מסרה שכ-14.6 מיליון מחברות וחברי מועדון הלקוחות שלה מימשו את מתנת יום ההולדת החינמית שלהם.

אך לדברי דמר, ככל שיותר מקבלי קופונים נכנסים למשחק, עסקים נעשים קמצנים יותר. הערך הכספי של המתנה המוצעת יורד, או שהיא הופכת להנחה במקום מתנה ללא התחייבות. דמר אוהבת עסקאות משתלמות, אבל היא אינה משחקת את משחק מימוש מתנות יום ההולדת. "זו לא הדרך שבה אני רוצה לבלות את יום ההולדת שלי", היא אמרה. "אני מקבלת קופונים במתנה בכל שבוע בשנה".

אווה לארסון, יוצרת תוכן בת 31, מתכוננת לקראת יום הולדתה כאילו הוא מרתון. השנה, היא פרשה את מסע מימוש ההטבות שלה על פני תשעה ימים בחודש יוני, מה שאיפשר לה לנצל 61 מתנות, שכן יש הטבות שאפשר לממש עד 30 יום לאחר יום ההולדת.

"למשך שבוע, זה הפך למשרה מלאה כמעט", אמרה לארסון, והעריכה שבילתה לפחות 40 שעות בנהיגה ברחבי דרום קליפורניה. היא תכננה חמש עד שמונה עצירות ביום, וחישבה שהוציאה 258.17 דולר כדי לקבל מתנות ב-509 דולר.

בעלה של לארסון, דילן, מוצא את המסירות של אשתו למטרה הזו מעט מביכה. הוא היה מעדיף לבלות את יום הולדתו עם משפחתו במקום בחיפוש מייגע אחר הנחות.

אך יש מתנת יום הולדת אחת שהוא תמיד מממש: קופון של 50 דולר במסעדה שאליה הוא ולארסון הלכו בליל החתונה שלהם. הזוג חוזר לארוחת ערב שם בכל פעם שהם חוגגים את ימי ההולדת שלהם.

"זה כמו יום נישואין ב-50% הנחה, פעמיים בשנה", הוא אמר.

"תחביב שנותן יותר ממה שאתה משקיע בו"

בשעות הערב המוקדמות של ה-19 בפברואר, סוואטוס העייף עצר לרגע כדי לערוך ספירת מלאי, והבין שהוא השיג את המטרה - 40 פריטים בחינם, שיא חדש. בסך הכול, סוואטוס מימש 10 משקאות חינם, 14 קינוחים חינם, 12 פריטי מזון חינם כולל כנפיים, המבורגרים, טאקו ופופקורן, וארבעה מוצרים מוזלים נוספים.

הוא שקל ללכת לעוד כמה מקומות, אחרי הכול, השעה הייתה רק 19:00, העסקים היו פתוחים עדיין והוא דילג על כמה משקאות וקינוחים חינם. אבל הוא החליט שהוא רוצה לתת לעצמו הזדמנות לשבור את השיא שלו בשנה הבאה. אז הוא נסע הביתה. "זו דוגמה מושלמת לתחביב שנותן לך יותר ממה שאתה משקיע בו", הוא אמר.