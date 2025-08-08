גרסת החיים הטובים של עולם הרכב, החל מ-400 אלף שקל

מלחמת הסחר של 2025 מנוהלת על ידי ממשל טראמפ באמצעות טקטיקה שניתן לכנות "שיטת המקל והגזר נוסח טקסס". הממשל חובט בשותפות הסחר הגדולות שלו באמצעות מקל של מכסים בגובה 25%, וכשאלה מבקשות רחמים ומסכימות לכל התנאים שמוכתבים להן, נעתר הממשל ומסכים לחבוט בהן במקל קצר יותר של 15% "בלבד". כלומר, זה עדיין כואב אבל קצת פחות.

מי שהרגישה במיוחד את הנחת של אותו מקל היא קבוצת יונדאי מוטורס הדרום־קוריאנית, ובמיוחד מותג הפרמיום ג'נסיס, שארה"ב הייתה ועודנה שוק היצוא העיקרי שלו (כשליש מהמכירות).

לאחר הטלת המכסים באפריל נאלצה ג'נסיס להעלות את המחירים של כלי הרכב בארה"ב ולקצץ בהיקף הייצור והיצוא שלה. גם אחרי הסכם הסחר החדש היא עדיין תיאלץ להדק חגורה, אבל לפחות יש לה כיום כלים טובים להתאוששות מהירה ובהם ליין דגמים שעברו לאחרונה חידוש. אחד מהם הוא הקרוס-אובר בגודל בינוני GV70, שמרכז את רוב מכירות המותג בישראל.

עיצוב חיצוני

הרכב שומר על העיצוב הייחודי והמוכר של הדגם למעט כמה עדכונים קלים בגריל, בפנסים, בפגושים ועוד. מהצד הוא מציג יציבה רחבה על הכביש, גובה מתון יחסית, קשתות גלגלים מאסיביות וגג שמתקמר לאחור. מלפנים אלמנט העיצוב הבולט הוא גריל נוצץ ועצום ממדים, שעבר עידון ועדכון במודל 2025 אבל יוצר מרחוק את הרושם שמדובר ברכב של בנטלי. הגריל הזה מעוטר כעת בפנסים רוחביים ומפוצלים אופקית עם שלל אלמנטים פנימיים, שנראים כמו תכשיטים. ויש גם מכסה מנוע גדול עם גבנון אגרסיבי, שנועד כנראה לקרוץ לחובבי ה"הוט רוד" האמריקאים.

הזנב עגלגל ושמנמן, כמעט ביצתי, ובמודל 2025 הוא מעוטר בפגוש אחורי חדש, שבתחתיתו מערכת פליטה עם יותר נוכחות. בשורה התחתונה זה עדיין עיצוב ייחודי שמשדר סטטוס אבל מבלי להרים את הקול. אם נאמץ מונחים מעולם השעונים, זה יותר אומגה מאשר רולקס.

פנים הרכב

הכניסה לתא הנוסעים מתבצעת מבעד לדלתות רחבות ומפתן שממוקם בגובה נוח. המושבים לא גבוהים כמו ברכבי כביש־שטח גדולים אבל מספיק גבוהים כדי לספק ליושבים בהם תצפית טובה קדימה והצידה. ישיבה בו משדרת תחושה ברורה של "החיים טובים" עם מושבים רחבים ונוחים, ריפוד עור מעוצב, דיפונים רכים ונעימים למגע בכל פינה גלויה, מתגים איכותיים ובידוד רעשים מרשים.

המושב האחורי מתוכנן בעיקר עבור שני נוסעים ולמרות שהוא רחב מספיק עבור שלושה, הנוסע באמצע יצטרך להתפשר על משענת גב די נוקשה. מרחב הרגליים והראש מאחור טוב מאד ודי מייתר את האח הגדול GV-80.

מולטימדיה ומצלמות

עיקר השינויים במודל 2025 בוצעו במערך הפיקוד. מול הנהג ניצב כעת מסך מלבני רוחבי ארוך, שנראה קצת כמו האח הגדול והיוקרתי של המסכים בהם מצוידים הדגמים העממיים העדכניים של קיה ויונדאי.

המסך חד, בהיר וממזג בתוכו ברצף את תצוגת לוח המחוונים ואת פונקציות המולטימדיה. הוא גם תומך כעת בתפריטי מגע גדולים וברורים אבל ממוקם די רחוק מהנהג, כך שנדרשת רכינה קלה כדי לתפעל אותו באמצעות מגע.

אופציה נוחה יותר היא שימוש בבורר הפיקוד הרוטורי שבין המושבים, או במערכת הפיקוד הקולי (באנגלית) שעברה שדרוג משמעותי. כראוי לרכב שתוכנן במחשבה על לקוחות אמריקאים, יש בו גם לא מעט מתגים פיזיים די גדולים וממוקמים היטב עבור מערכות חיוניות כמו המזגן ומערכת הקול.

העיצוב החדש של עמדת הפיקוד נאה והרמוני עם שילוב של קשתות, זוויות חדות ומשטחים מוצקים ואילו איכות הייצור והחומרים, שתמיד הייתה צד חזק של ג'נסיס, עברה שדרוג נוסף. האבזור התקני נדיב גם ביחס לפלח הלא־זול הזה. חובבי הגאדג'טים ימצאו כאן שלל מערכות מתקדמות כמו זיהוי טביעת אצבע, מערכת חניה אוטומטית ועוד.

תא מטען

תא המטען הוא לא הגדול בפלח, אבל עם נפח של 542 ליטר, דלת חשמלית ומפתח רחב הוא לא יקפח את מכורי הקניות בארה"ב או את מקביליהם הישראלים.

מנוע וצריכת דלק

מודל 2025 מוצע בארץ גם גרסה ספורטיבית עם מנוע V6 טורבו בנזין בנפח 3 ליטר, שמייצר 375 כ"ס. אבל אנחנו לקחנו למבחן דווקא את המנוע הבסיסי יותר, טורבו בנזין בנפח 2.5 ליטר. המנוע הזה מייצר "רק" 300 כ"ס אבל האמת היא שברוב התנאים הוא מייתר את אחיו הגדול והיקר יותר. יש לו שפע של מומנט והכוח זורם בצורה חלקה עם העברות הילוכים מעודנות.

הכבדת הרגל על דוושת התאוצה כבר משחררת מהמנוע את מלוא פוטנציאל הביצועים והרכב צובר מהירות בקצב רציני בליווי צליל ספורטיבי שמזכיר קצת מנועי ביצועים אמריקאים. בחירה במצב התכנות הספורטיבי כבר הופכת את הזרמת הכוח לעצבנית מדי לטעמנו, עם העברות ההילוכים פחות רגועות.

היעילות האנרגטית היא לא הצד החזק של מערכת ההנעה. היצרן מדווח על צריכת דלק ממוצעת של 9.8 ק"מ לליטר אבל בנהיגה ישראלית טיפוסית אפשר לצפות לסביבות 8 ק"מ לליטר, שמשמעותם ביקורים די תדירים בתחנת הדלק.

על הכביש

על הכביש ה־GV70 מרגיש כמו "קרוזר" אמריקאי טיפוסי. הוא מצטיין בנסיעות ארוכות עם יציבות כיוונית מרשימה גם במהירויות גבוהות ותחת רוחות עזות. מערכת ההיגוי עברה שדרוג משמעותי וההיזון החוזר טוב ומאוזן. גם אחיזת הכביש טובה תודות למערכת הנעה כפולה קבועה שמעבירה את המומנט הנכון לגלגלים בזמן הנכון. אבל בנהיגה נמרצת על כבישים מפותלים הרכב מרגיש מחוץ לאזור הנוחות שלו בשל המתלים הרכים, שמשחררים נטיית מרכב די מוחשית בפניות הדוקות.

נוחות הנסיעה טובה כל עוד לא מנסים לאתגר את הרכב עם מכשולים ישראלים טיפוסיים כמו רמפות הרעדה ופתחי ביוב בולטים.

מחיר

ג'נסיס GV80 עם מנוע 2.5 ליטר והנעה כפולה עולה בישראל 400 אלף שקל, כאשר הגרסה הבכירה בה נסענו מציבה את תג המחיר על 460 אלף שקל. זה בהחלט לא מחיר עממי, אבל בהשוואה לרכבי הייחוס הגרמנים והיפנים עם הספק, ביצועים וחבילות אבזור דומות המחיר עדיין נגיש יחסית. בשורה התחתונה, זה רכב נוח, נינוח ואיכותי שמתאים בעיקר למי שמחפש את ההנדסה העילית של רכב יוקרה אך נרתע מהסטיגמה הנלווית.

חלק מהמתחרות

ב.מ.וו X3 2 ליטר טורבו

460 אלף שקל עולה הגרסה המאובזרת של ב.מ.וו X3 החדש. השלדה נמרצת וספיגת הזעזועים סבירה. המנוע הוא 2 ליטר טורבו, והוא מאיץ ל־100 קמ"ש ב־7.8 שניות.

ב.מ.וו X3 2 ליטר טורבו / צילום: יח''צ

אאודי Q4 TFSI40

405־429 אלף שקל עולה הדור החדש של ה־Q4, שנחת כאן לאחרונה. העיצוב סולידי, המנוע הוא 2 ליטר בהספק 204 כ"ס, והוא מאיץ את הרכב ל־100 קמ"ש ב־7.2 שניות.