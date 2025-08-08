"יש לי חדשות מרגשות לשתף. קיוויתי לעשות את זה בעוד כמה שבועות, אבל הדלפה האיצה את לוח הזמנים", כך בחודש מאי האחרון נאלץ סם אלטמן, מייסד ומנכ"ל OpenAI, חברת הבינה המלאכותית מהחשובות בעולם לפרסם על דבר מינויה של פיג'י סימו (Fidji Simo), מנכ"לית חברת Instacart ואחת הדמויות המסקרנות והמוכשרות בתעשיית הטכנולוגיה (גם אם לא המוערכות מספיק), לתפקיד בכיר חדש בחברה - CEO of Applications. סימו תדווח ישירות לאלטמן המנכ"ל, משמע היא תהיה מספר 2 בחברה.

למעשה, מדובר בתפקיד שנוצר במיוחד עבורה. סימו תתמקד בהרחבת תחומי הליבה "המסורתיים" של החברה "ככל שנכנס לשלב הבא בצמיחה", כך לדברי אלטמן. עוד נכתב בהודעה כי סימו תהיה הממונה הישירה על בעלי תפקידים בכירים במיוחד בחברה, כגון סמנכ"לי הכספים, התפעול והתהליכים עסקיים. אלטמן הצהיר בעבר כי כמנכ"ל OpenAI - החברה שהביאה לנו את ChatGPT - בכוונתו להתמקד במחקר, בבטיחות ובמחשוב. במקביל סימו תוביל את העסק עצמו. אלטמן הבטיח כי יישאר מעורב באופן הדוק בהחלטות מפתח בחברה.

למדה חדשנות מסבא

סימו, בת 39, נולדה למשפחת דייגים בעיירת נמל בדרום צרפת בשם סט (Sète), הידועה בכינוי "ונציה של חבל לנגדוק" בזכות הנמל שלה והתעלות החוצות את העיירה. בראיון ל־Marie Claire היא מספרת שאביה "ניסה פעמים רבות לקחת אותי לים, אבל סבלתי מבחילות קשות במים". אימה הייתה בעלת בוטיק בגדים בצרפת, מה שלימים יגרור מחמאות רבות על טעמה של סימו בבגדים.

פיג'י סימו אישי: בת 39, נולדה למשפחת דייגים בעיר סֵט (Sète) שבדרום צרפת; נשואה + אחת מקצועי: חברה בצוות האסטרטגיה של איביי; שימשה בפייסבוק כסגנית נשיא וסמנכ"לית תחום וידאו, גיימינג ומוניטיזציה, ומנהלת האפליקציה; מנכ"לית פלטפורמת המשלוחים והקניות Instacart עוד משהו: חובבת אופנה; סיפרה כי סבלה מתסמונת המתחזה

לפי כמה וכמה כתבות פרופיל שנכתבו אודותיה היא הראשונה ממשפחת הדייגים שלה שסיימה תיכון או השלימה תואר באוניברסיטה, זאת לאחר שזכתה במלגת לימודים לבית הספר היוקרתי לעסקים HEC בפריז, שם למדה בין 2004 ל־2008. תוכנית הלימודים אפשרה לה להתמחות בענקית המסחר האלקטרוני איביי בארצות הברית. שם היא התאהבה בטכנולוגיה. לימים אף למדה בתוכנית בבית הספר לעסקים אנדרסון של אונברסיטת UCLA.

בראיון ל־CNBC סיפרה סימו כי האדם הראשון ממנו למדה מהי חדשנות היה סבה, דייג שהשתמש במפות מורכבות שיצר של אזורי הדיג המקומיים - כדי לייצר יתרון על המתחרים בים. אך כשטכנולוגיית הסונאר נכנסה לענף הדייג וכל אחד יכול היה לאתר להקות דגים בלי ידע מורכב "כל היתרון התחרותי שלו מול דייגים אחרים נעלם. הסב החליט לאמץ את הטכנולוגיה ובילה זמן רב עם טכנאי שבנה עבורו מכשיר שיסייע לו בדייג ו"ייצר לו יתרון תחרותי".

סימו במהלך פרזנטציה בפייסבוק, רואה את התמונה הגדולה, אבל גם נכנסת לפרטים / צילום: Reuters, Stephen Lam

עוד סיפרה באחד הראיונות כי היא רגילה "להתמודד" בסביבות גבריות והוסיפה כאנקדוטה שכשהיא נכנסת לחדר היא מעלה את הטמפרטורה במזגן. ושכבר בתחילת דרכה, עוד לפני שהכניסה לעולם הטכנולוגיה, בגיל 20, היא התמחתה כלוביסטית לתעשיית הדיג. "רק אני ודייגים ותיקים בגמלאות לקחו חלק בפגישות", היא נזכרת. "כבר אז עבדתי בסביבה גברית מאוד". כיום, סימו נשואה לרמי מיראלס, מהנדס שמטפל בענייני הבית, ולזוג יש ילדה בת 10.

הישגים גדולים בפייסבוק

את הקריירה המקצועית שלה החלה סימו ב־2007 בחברת איביי, בתפקיד מנהלת אסטרטגיה - שם לפי התיאור בלינקדאין סיפקה המלצות אסטרטגיה לבכירים בדרגת C בנושאי מיזוגים ורכישות, תחרות ועוד. ב־2008 עברה מהסניף הצרפתי למשרדי החברה בארצות הברית, וכן עבדה תקופה בספרד.

בשנת 2011, כשהיא בת 26 בלבד, עוברת סימו לעבוד בפייסבוק (שאז עוד לא נקראה מטא). כבר עם כניסתה לחברה, היא הובילה את ההשקה של רכיב הפרסום בפיד האישי של כל אחד מאיתנו, אחד מערוצי ההכנסות הגדולים של פייסבוק. לימים היא הופכת למנהלת מוצר ואחראית בחברה על המוניטיזציה במובייל ועל חלקים נרחבים נוספים בהכנסות אפליקציית פייסבוק.

סם אלטמן, מייסד ומנכ''ל OpenAI / צילום: ap, Jeff Chiu

לאורך השנים, היא מתקדמת בפייסבוק, ומקבלת אחריות על פיתוח מוצרים ועוד. בשנת 2017 היא מתמנה לסגנית נשיא בתחומי הווידאו, משחקים ומוניטיזציה. במסגרת זו היא נוחלת הישגים מרשימים למדי: משיקה את פייסבוק לייב, שמגיע ל־3.5 מיליארד שידורים חיים ומנהלת צוותים של 700 מנהלי מוצר ומהנדסים. בשנת 2019, היא מונתה לתפקיד הבכיר של מנהלת אפליקציית פייסבוק. לצד שריל סנדברג, סמנכ"לית התפעול שפרשה מתפקידה לפני מספר שנים, היא נחשבה לאחת הנשים החזקות בחברה.

סימו ניסתה להשיב את אמון הציבור באפליקציית פייסבוק, וזאת לאחר המשבר העצום של הרשת החברתית עם קיימברידג' אנליטיקה (החברה שאספה מידע על עשרות מיליוני משתמשי פייסבוק ללא אישור).

היא מחליטה לעזוב את פייסבוק בשנת 2021, זאת לפני שינוי שם המותג למטא, וגם לפני שתיקי פייסבוק פורסמו - והביכו את החברה שהתעלמה מתופעות והיבטים שפגעו במשתמשי הרשת החברתית.

בראיון ל־Marie Claire משנת 2019, אמרה עליה סנדברג כי "פיג'י היא מנהיגה מדהימה. מהרגע שנפגשנו, יכולתי לראות שהיא אחת המנהיגות הנדירות האלה שגם רואות את התמונה הגדולה וגם נכנסות לעומק הפרטים כדי לבצע את העבודה".

בלי קפוצו'נים בבקשה

ובתוך כל זה, למרות ההתקדמות המטאורית, סימו נותרת צנועה או לכל הפחות לא מהססת לחשוף פן "אנושי". היא מספרת כי בתקופתה בפייסבוק היא התמודדה עם תסמונת המתחזה. "ההרגשה הזו שאת לא ראויה להצלחה שלך. אני חושבת שהרבה אנשים נאבקים בכך. גדלתי במשפחה של דייגים, אין שום סיבה שאני אהיה כאן ואוביל את אפליקציית פייסבוק", אמרה בראיון ב־2019. "זה כמעט מוזר בשבילי לא לסבול מתסמונת המתחזה", הוסיפה. כיצד היא התמודדה עם המצב: "אני לא נותנת לזה לחסום אותי וחשה הכרת תודה. במקום לומר כל בוקר 'אלוהים אדירים, אני לא אמורה להיות בעבודה הזו', את אומרת לעצמך 'אני כל כך אסירת תודה להיות בתפקיד הזה, ואני אנסה להשתפר ולהיות ראויה לזה'".

אך מעבר לכך לסימו אמביציה והיא מוכוונת מטרה. בכתבה ב־WSJ תואר איך לקחה קורסים בזמן שעבדה בפייסבוק כדי להסוות את המבטא הצרפתי הכבד שלה ("מה שלא עבד"), ואף הומלץ לה ללבוש קפוצ'ונים וג'ינס כדי להשתלב יותר טוב תרבותית בחברה. היא דחתה את העצה ושמה יצא למרחוק בגלל הסטייל שלה. בראיון ל־CNBC אמרה: "היו פעמים שאנשים אמרו שאם אני רוצה ליצור קשר עם מהנדסים, אני צריכה להרגיע בלבוש וללבוש קפוצ'ונים. עשיתי את זה יום אחד ולא הרגשתי כמו עצמי בכלל. אני לא יודעת איך לא להיות אני", אמרה.

בשנת 2021, בעקבות תחושות עילפון וסחרחורות שהעיקו עליה היא אובחנה עם מצב נוירו־אימוני בשם תסמונת הטכיקרדיה התנוחתית (POTS), המאופיינת בעליית דופק קצב הלב בעקבות שינוי תנוחה מישיבה או שכיבה לעמידה. אולם היא לא נותנת לכך להגביל אותה ומביאה כיסא נוח יותר לישיבות כדי לוודא שלחץ הדם שלה לא ייפול. היא אף הקימה מכון לטיפול במצבים רפואיים נוירו־אימוניים בשם Metrodora Institute.

יצירתיות ולהמר שצריך

ובחזרה לקריירה. לאחר התקופה בפייסבוק היא מתמנה ב־2021 כדירקטורית בשופיפיי, פלטפורמת המסחר הפופולרית. באותה שנה מונתה סימו למנכ"לית Instacart, פלטפורמת קניות ומשלוחים מובילה בצפון אמריקה. בשנת 2023 החברה בראשותה הונפקה וזאת, יש לציין, לאחר תקופה ארוכה של קיפאון בהנפקות טכנולוגיות.

החברה, המעסיקה קבלנים שמספקים מצרכים לצרכנים בבתיהם, הצליחה לשמור על רווחיות גם לאחר הקורונה. "היו הרבה שאלות לגבי Instacart - האם היא עוד טרנד של מגפת הקורונה. אבל לא רק ששמרנו על הרווחים מתקופת הקורונה, אלא גדלנו באופן בר קיימא ורווחי וזה באמת מה שחשוב", אמרה סימו ל־CNBC.

בהנפקה, גייסה Instacart 660 מיליון דולר שהעניקו לה שווי של 10 מיליארד דולר. עצם העובדה כי סימו הצליחה להנפיק את החברה לציבור, לאחר תקופה לא קצרה של יובש הנפקות, לא נעלמה מהעין בשוק.

לאורך השנים זכתה סימו לרשימה מכובדת של עיטורים והישגים: בשנת 2023 היא הוכרה כאחת מהנשים החזקות ביותר של המגזין Fortune, ונכנסה גם לרשימות של 40 מתחת לגיל 40 ולרשימות של בעלי התפקיד החדשניים ביותר בעתיד הבריאות; היא הופיעה ברשימת מנכ"לי החברות הטובים ביותר של הפלטפורמה המקוונת לנושאי תרבות ארגונית - Comparably; ודורגה בעבר במקום ה־10 ברשימת הצרפתים המשפיעים ביותר בעולם של Vanity Fair; ובשנת 2024 נכנסה לרשימת ה־Changemakers של CNBC. "אני חושבת שחלק גדול מהקריירה שלי התחיל ברגעים בהם לקחתי הימורים שלא היו מובנים מאליהם", כך סיפרה בראיון לפודקאסט "Twenty Minute VC".

בפרופיל אחר שנכתב עליה על ידי קרן ההון סיכון סקויה קפיטל, אמרה סימו כי סגנון הניהול והמנהיגות שלה עוצב על ידי אביה וסבה, שניהם היו קברניטי סירה ואצלם "הצוות תמיד בא לפנייך", זהו אתוס המנהיגות שלה. בכתבה ב־Business Insider, היא מתוארת כאמנית נלהבת, פסלת וציירת, שכיהנה בעבר בדירקטוריונים של Cirque du Soleil ופרויקט המחול של לוס אנג'לס. בראיון לפודקאסט "Twenty Minute VC" אמרה ש"תמיד צריך לשים את היצירתיות במרכז של כל מה שאנחנו עושים".

תשוקה ל־AI

העזיבה של סימו ל־OpenAI מגיעה בזמן ש־Instacart מדווחת על צמיחה בהכנסות הרבעוניות שלה מזה שנתיים. מדובר במינוי חשוב במיוחד ל־OpenAI. כבר ישנם דיווחים המצביעים על כך שחברת הבינה המלאכותית מתכננת להתחרות בגוגל ומטא על שוק הפרסום, וכן בפיתוח מנוע חיפוש, וכך להיאבק במובילות והדומיננטיות שלהן בשוק.

המהלך נרקם תחת מטריית הבינה המלאכותית שמשנה את כל המודלים העסקיים של ענקיות הטכנולוגיה. גיוס דמות כמו סימו עשוי לסייע לחברה להתחרות בענקיות. המהלך מתחבר לדבריו של אלטמן בהודעת המינוי של סימו על כניסה לשלב הבא בצמיחה של החברה.

בהמשך לכך, OpenAI ביקשה בשנה האחרונה לפרק את המבנה "ללא מטרות רווח שלה" כדי שתוכל לגייס כסף ואולי אפילו לצאת להנפקה, סימו שהובילה את הגיוס של Instacart, בעלת ניסיון גם בכך.

וככלל ב־WSJ מסמנים את חלוקת הע בודה בינה לבין אלטמן: סימו צברה מוניטין כמנהלת מיומנת וקפדנית שיודעת לנהל צוותים גדולים, בעוד שאלטמן, ידוע כמי שמקדיש זמן רב יותר לקידום רעיונות מאשר בהבנה של איך ליישם אותם.

סימו ציינה לאחרונה כי תחל בתפקידה ב־18 באוגוסט. במכתב לעובדי Instacart, היא כתבה שההחלטה לעזוב "הייתה קשה להפליא", נבעה מתשוקה לבינה מלאכותית ומ"הפוטנציאל לרפא מחלות", מה שהפך את ההזדמנות קשה לוויתור.

עוד לפני שהתחילה את תפקידה כבר הספיקה לשלוח הודעה לכל עובדי OpenAI, כך לפי פרסום ב־Wired. "הכלים שאתם מפתחים ייצרו יותר הזדמנויות עבור אנשים - יותר מכל טכנולוגיה אחרת בהיסטוריה. אם נעשה את זה נכון, בינה מלאכותית יכולה לתת לכולם יותר כוח מאי פעם", כתבה.

בפוסט בלינקדאין שפרסמה שיתפה כי היא מאמינה שבינה מלאכותית יכולה להיות המקור הגדול ביותר להעצמה "עבור כולם". באותו פוסט כתבה כי היא מחשיבה את עצמה כ"טכנולוגית פרגמטית" - משמע, בן אדם שאוהב טכנולוגיה, לא רק בשביל עצמו, אלא בעבור האימפקט העצום על חיי אנשים אחרים. היא הוסיפה כי היא מתרגשת לקראת התפקיד החדש שלה, אבל יודעת שההזדמנויות שהטכנולוגיה יכולה להביא "לא ייקרו באופן קסום מעצמם". ואין ספק שהיא באה לעבוד.