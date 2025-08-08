עם 23 מיליון טסים שנה, הטרמינל המרכזי של ניו יורק יוצא לשדרוג ענק

שדה התעופה ג'ון פ. קנדי (JFK) בניו יורק עומד בפני קפיצת מדרגה תשתיתית אדירה: טרמינל 1 יוקם מחדש בעלות של 9.5 מיליארד דולר, אחד ממיזמי התחבורה הגדולים בארה"ב כיום. המתחם הראשון של הטרמינל צפוי להיפתח כבר בקיץ 2026, בדיוק בזמן לארח את גל המבקרים שיגיע למשחקי גביע העולם בכדורגל באצטדיון מטלייף הסמוך.

מדובר בפרויקט הדגל של תוכנית השקעות לשדרוג שדה התעופה כולו, בעלות כוללת של כ־19 מיליארד דולר, שמובילה רשות הנמלים של ניו יורק וניו ג'רזי. הטרמינל יוקדש כולו לטיסות בינלאומיות, והוא עתיד להיות הגדול ביותר ב־JFK עם יותר מ־240 אלף מ"ר. גודלו ישתווה לשטחם של שני הטרמינלים החדשים שנפתחו בשנים האחרונות בשדה התעופה לה גוארדיה, גם הוא בניו יורק.

לפי דוח של מועצת שדות התעופה בצפון אמריקה (ACI), שדות התעופה בארה"ב זקוקים להשקעות של כ־174 מיליארד דולר בעשור הקרוב כדי להרחיב קיבולת, לשפר שירות ולחזק את עמידות התשתיות.

עלותו של הטרמינל החדש ממקמת אותו בין פרויקטי התשתית היקרים ביותר בענף התעופה העולמי. לשם השוואה, טרמינל 3 בנתב"ג נבנה בעלות של כ־1.1 מיליארד דולר בלבד (בתחילת שנות ה־2000), ואילו שדרוג שדה התעופה לה גוארדיה עלה כ־8 מיליארד דולר.

באירופה, טרמינל 5 בהית'רו בלונדון עלה כ־6.2 מיליארד פאונד בעת פתיחתו ב־2008 (כ־8.5 מיליארד דולר אז), בעוד שהטרמינל המרכזי החדש של איסטנבול, שנחשב לאחד הגדולים בעולם, נבנה ב־2018 כחלק מפרויקט ענק של כ־12 מיליארד דולר לכלל שדה התעופה.

דיוטי פרי חכם ומערכות סולאריות

איך יראה הטרמינל החדש? כיום המבנה כבר אטום למים, מערכות מסועי המטען הותקנו, ומתחילים להבחין בקווי המתאר של דלפקי הכרטוס. לדברי מנכ"לית חברת הפיתוח New Terminal One ג'ניפר אומנט, יותר ממחצית מהחברות הפועלות כיום ב־JFK צפויות לשנות מיקום בעקבות פתיחת הטרמינל החדש.

הטרמינל החדש יכלול שלוש קומות, כשאזורי הצ'ק־אין, ביקורת הדרכונים והבידוק הביטחוני ירוכזו באותה קומה. הוא יעוצב עם קיר זכוכית משופע ושטוף אור, והמבנה כולו ידמה בצורתו פרפר.

בשלב הראשון ייפתחו 14 שערים, כולם מותאמים למטוסים רחבי גוף המשמשים לטיסות ארוכות טווח, עם קיבולת שנתית של כ־14 מיליון נוסעים. עם השלמת הפרויקט עד 2030, יכלול הטרמינל 23 שערים (22 רחבי גוף ואחד למטוסים צרים) עם קיבלות של כ־23 מיליון נוסעים בשנה. עוד צפויים מעל ל־28 אלף מ"ר של שטחי מסחר, הסעדה, טרקלינים ומרחבים נוספים. 16.7 אלף מ"ר יוקדשו לחנויות ומסעדות.

בנוסף, JFK יהפוך לשדה התעופה הראשון בארה"ב שיאפשר דיוטי פרי בשיטת "קח ולך" ללא צורך בהמתנה לשער העלייה למטוס. בנוסף, הטרמינל יצויד במיקרו רשת אנרגיה עם פאנלים סולאריים שיאפשרו לו להמשיך לפעול גם בעת הפסקות חשמל.

"המערכת הקיימת בטרמינל 1 נחשבת כיום לאחת הגרועות בארה"ב - כך שכל שדרוג יהיה משמעותי. לאחר הבידוק הביטחוני, הנוסעים ירדו קומה אחת לאזור ההמראות, שיכלול חנויות, מסעדות וטרקלינים של חברות תעופה", נכתב בבלוג התעופה המפורסם The Points Guy.

גם בנתב"ג מתכננים התרחבות ושדרוג

בזמן ששדות תעופה מרכזיים בעולם משקיעים עשרות מיליארדי דולרים בשדרוגי תשתית נרחבים כמו פרויקט הענק ב־JFK, גם נתב"ג נמצא בעיצומה של מגמת התרחבות בקנה מידה מצומצם בהרבה. משרד התחבורה ורשות שדות התעופה מקדמים בשנים האחרונות שורת פרויקטים, בהם הקמת שער כניסה חדש לנוסעים, הרחבת אזורי הבידוק והביקורת, ושדרוג מתחמי ההסעדה והדיוטי פרי.

ב־14 באוגוסט צפוי להיפתח מתחם בידוק חדש ומתקדם בטרמינל 3, בשטח של כ־3,900 מ"ר, הכולל 22 עמדות צ'ק־אין ומערכות ביטחוניות חדישות. המתחם, שהוקם בשלד אלומיניום מתועש בדומה לטרמינלים באירופה, עלה כ־50 מיליון שקל.