הקבינט אישר את ההצעה לכיבוש העיר עזה

עדכונים שוטפים

05:39 - במקביל להחלטה הדרמטית בקבינט ב-NBC מדווחים: תצלומי לוויין מצביעים על תגבור כוחות סמוך לגבול עזה, לקראת אפשרות של הרחבת התמרון הקרקעי. עוד נכתב בדיווח, שטראמפ גער בנתניהו בשיחה טלפונית בשבוע שעבר לאחר שזה טען שהמצב ההומניטרי בעזה מפוברק

05:22 - בן גביר וסמוטריץ' הצביעו נגד חלק מסעיפי ההחלטה שאושרה בקבינט, ביניהם המשך חלוקת הסיוע ההומניטרי

05:16 - בכיר ישראלי: הפעולה אליה נערך צה"ל כעת היא רק בעיר עזה. המטרה היא לפנות את כל תושבי העיר עזה לכיוון מחנות המרכז ולאזורים נוספים עד 7 באקטובר 2025. יוטל מצור על מחבלי חמאס שיישארו בעיר ותוך כדי צה"ל יתמרן שם. ראש הממשלה ושר הביטחון הוסמכו לאשר את התוכנית המבצעית הסופית של צה"ל

05:06 - הציטוטים מהדיון בקבינט | הרמטכ"ל: "אין מענה הומניטרי למיליון איש שנעביר. הכל יהיה מורכב. מציע שתסירו את החזרת החטופים ממטרות הלחימה". בן גביר תקף: "תפסיק לדבר לתקשורת. רוצים הכרעה. כל הזמן יש תדרוכים של גורמים בצבא - תלמדו מהמשטרה איך מצייתים להחלטות הדרג המדיני"

04:23 - בכיר ישראלי: הקבינט אישר את הצעת ראש הממשלה לכיבוש העיר עזה

00:21 - חיל האוויר יירט כטב"ם ששוגר מתימן, לא הופעלו התרעות על פי מדיניות

22:48 - מפגינים חסמו את איילון, מכתזית הופעלה בבגין: 5 פעילי מחאה נעצרו

21:28 - מקור ירדני רשמי לרויטרס: "מדינות ערב יתמכו רק במה שהפלסטינים מסכימים ומחליטים עליו". המקור הוסיף כי "הביטחון בעזה חייב להיעשות באמצעות המוסדות הפלסטיניים הלגיטימיים"

20:57 - נתניהו: "המבצע אינו בלתי-הפיך. מוכנים לשקול עצירה אם חמאס יסכים לתנאים של ישראל", השר בן גביר: "צריך ללכת עד הסוף"

20:38 - מטה המשפחות להחזרת החטופים: "אנחנו פונים לקבינט - הרחבת הלחימה היא סכנת מוות והיעלמות מיידית ליקירנו - תסתכלו לנו בעיניים כשאתם בוחרים בהקרבתם. זה הזמן, תניחו על השולחן הסכם כולל שיחזיר את כולם יחד - כל 50 החטופים והחטופה"

20:34 - חמאס בתגובה לדבריו של נתניהו בפוקס ניוז: "הצהרותיו מהוות הפיכה ברורה של מסלול המו"מ, וחושפות בבירור את המניעים האמיתיים מאחורי נסיגתו מהסבב האחרון, למרות שהיינו קרובים להגיע להסכם סופי".

עוד הוסיף כי "התוכניות של נתניהו להרחבת המתקפה, מדגישות ללא ספק שהוא שואף להיפטר משבוייו, ולהקריבם למען האינטרסים האישיים שלו והאג'נדות האידאולוגיות הקיצוניות שלו. עזה תישאר בלתי ניתנת לכיבוש, ולניסיונות לכפות עליה פיקוח, והרחבת המתקפה על עמנו הפלסטיני לא תהיה 'פיקניק' - המחיר שייגבה מהכיבוש ומצבאו יהיה כבד ויקר".

20:14 - נתניהו לפוקס: "אני לא רוצה לשלוט בעזה לעד אלא לתת לגוף אחר לנהל את החיים האזרחיים"

20:14 - הקבינט צפוי להצביע על כיבוש העיר עזה כשלב ראשון, וכיבוש מחנות המרכז כשלב שני. המטרה: להפעיל לחץ על חמאס ולהחזיר אותו לשולחן המו"מ

פורסם לראשונה ב-N12