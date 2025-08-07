נתוני השכר של רשות החברות הממשלתיות לשנת 2024 מציגים תמונה ברורה: התעשיות הביטחוניות מובילות את טבלת שיאני השכר כמעט ללא תחרות. בראש הרשימה ניצב סמנכ"ל ברפאל, שעלות שכרו החודשית מגיעה ל-153 אלף שקל - הכי גבוה בכלל החברות הממשלתיות.

אחריו מדורגים מנהל חטיבת תעופה בתעשייה האווירית עם עלות שכר של 146 אלף שקל בחודש, מנכ"ל התעשייה האווירית בועז לוי עם 145 אלף שקל ומנכ"ל רפאל יואב תורג'מן עם 139 אלף שקל.

הנתונים הגולמיים בדוח רשות החברות, הציגו בתחילה שכר חריג של יותר ממיליון שקל בחברת "ערים" לפיתוח עירוני. מבדיקת הרשות מול החברה עולה כי מדובר באירוע נקודתי וחד-פעמי. בשנת 2023 סיים מנכ"ל החברה את תפקידו לאחר כ-20 שנים בחברה. הסכום החריג כלל פיצויים וצבירת חופשה.

התמונה האמיתית חושפת שליטה מוחלטת של התעשיות הביטחוניות על משכורות הענק. בניכוי חברת "ערים", מתוך 50 בעלי השכר הגבוהים ביותר בחברות הממשלתיות, 49 הם מעובדי רפאל, התעשייה האווירית, אלתא ותומר. רפאל לבדה מעסיקה יותר מ-100 בכירים ברמות שכר גבוהות והתעשייה האווירית עשרות בכירים נוספים.

לצד נתוני השכר, הנתונים חושפים את היקף העסקת קרובי המשפחה: 23 חברות ממשלתיות מעסיקות יחד 8,291 עובדים שיש להם קרובי משפחה באותה חברה. רפאל מובילה עם 2,245 עובדי משפחה (22% מכלל העובדים), התעשייה האוירית עם 2,167 עובדי משפחה, וחברת החשמל עם 1,620 עובדי משפחה.