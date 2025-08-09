עדכונים שוטפים

09:37- ראשי מערכת הביטחון מסכימים על הצעת הרמטכ"ל ומתנגדים לכיבוש עזה

במהלך דיון הקבינט שבו הוחלט על כיבוש העיר עזה, סברו כל ראשי מערכת הביטחון כי הצעת הרמטכ"ל מתאימה יותר בעת הזו. גם בקרב ראשי מערכת הביטחון ישנה הסכמה על כך שנדרש לחץ צבאי כדי להחזיר את חמאס למו"מ, אך עם זאת כיבוש הרצועה מסכן את החטופים והחיילים.



ראשי מערכת הביטחון, ובמידה מסוימת גם שר החוץ גדעון סער ויו"ר ש"ס אריה דרעי, חושבים שחלון ההזדמנויות המדיני בעקבות מבצע מרכבות גדעון עדיין לא מוצה. לטענתם, יש עדיין אפשרות לצמצם את הפערים ולהגיע להסכם חלקי.



במסגרת הדיון, ממלא מקום ראש השב"כ תמך עקרונית בעמדת ראשי מערכת הביטחון, אבל לא שלל את דרך הפעולה הצבאית שהציע ראש הממשלה.

08:15- הרמטכ"ל לא לבד: גם ראש המל"ל הנגבי התנגד לכיבוש עזה

ראש המטה לביטחון לאומי, צחי הנגבי, הצטרף לעמדת הרמטכ"ל בדיון בקבינט והתנגד לתוכנית של ראש הממשלה לכיבוש עזה. גם ראש המוסד הסתייג מהמהלך וקרא להמשיך במו"מ לעסקת חטופים. באחת ההפסקות התקיים עימות סוער בין השרה אורית סטרוק למתאם השבויים והנעדרים גל הירש.

"אני לא מוכן לוותר על הצלת החטופים", אמר ראש המל"ל בקבינט. "אני לא מבין כיצד מישהו שצפה בסרטונים של אביתר ורום , וגם בכל אלה שפורסמו לפניהם, יכול לתמוך באמירה 'הכול או כלום'. המשמעות היא ויתור על הסיכוי לחלץ מיד לפחות 10 חטופים, כי חמאס לא יענה לתכתיב הזה".

הנגבי הוסיף כי "הפסקת אש תאפשר לנסות להגיע להסכם על ה-10 הנותרים. אני מסכים לחלוטין עם הרמטכ"ל שהשתלטות על העיר עזה מסכנת את חיי החטופים, ולכן אני מתנגד להצעת ראש הממשלה". נציין כי המקרה שהנגבי מתנגד לעמדת ראש הממשלה הוא אירוע נדיר למדי.

08:15- שר החוץ של ארה"ב מרקו רוביו: השיחות עם חמאס קרסו ביום שבו מקרון הכיר באופן חד-צדדי במדינה פלסטינית

05:10- שרי החוץ של אוסטרליה, גרמניה, איטליה, ניו זילנד ובריטניה גינו את החלטת ישראל לכבוש את עזה. בהצהרה משותפת מסרו השרים: "התוכניות שהממשלה בישראל הכריזה עליהן עלולות להפר את המשפט ההומניטרי הבין־לאומי"

04:58- דובר צה"ל: האזעקה בעוטף - התרעת שווא

04:44- צבע אדום בסופה שבעוטף עזה

02:55- קטאר פרסמה הודעת גינוי להחלטת ישראל לכבוש את רצועת עזה

