דיווח: טראמפ שוקל להזמין את זלנסקי לפסגה משולשת באלסקה

הבית הלבן שוקל להזמין את נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי לפסגה שתתקיים באלסקה בסוף השבוע הבא, שם צפויים להיפגש נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ונשיא רוסיה ולדימיר פוטין - כך דווח הלילה (בין שבת לראשון) ברשת NBC, על סמך גורם בכיר בממשל ושלושה מקורות המעורים בפרטים.

על פי הדיווח, ההחלטה עדיין לא התקבלה סופית: "זה בדיונים", אמר אחד המקורות. גורם בכיר בממשל ציין כי קיום הפסגה במתכונת משולשת "בהחלט אפשרי", והוסיף ש"כולם מאוד מקווים שזה יקרה".

עם זאת, נכון לעכשיו טרם ברור האם זלנסקי אכן יגיע לאלסקה, וגם במידה ויגיע - אם יפגוש את הנשיא הרוסי או שהם ישהו בחדרים נפרדים. גורם בבית הלבן סיפר כי טראמפ "נותר פתוח לפסגה תלת-צדדית עם שני המנהיגים", אך בשלב זה, ההכנות ממוקדות הוא על תכנון הפגישה הבילטרלית עם פוטין.

טראמפ: "יהיו חילופי שטחים בין רוסיה לאוקראינה, לטובת שני הצדדים"

טראמפ הודיע כי ייפגש עם פוטין ב-15 באוגוסט באלסקה, בניסיון לשים קץ למלחמה העקובה מדם באוקראינה - שכבר מתרחשת 3 וחצי שנים. תחילה, קיום פגישה בין פוטין לזלנסקי הוצב כתנאי מקדים למפגש בין טראמפ לפוטין, אך מאוחר יותר הנשיא האמריקני הבהיר שזה לא מהווה תנאי הכרחי.

המגעים הדיפלומטיים התחזקו לאחר ששליחו של טראמפ, סטיב וויטקוף, נועד עם פוטין במוסקבה. הפגישה התקיימה לקראת הדד-ליין שהציב טראמפ - להסכם או להפסקת אש - אחרת רוסיה תעמוד בפני סנקציות משניות.

פוטין לא הסכים להפסקת אש בשלב זה, אך הציע מתווה להסכם שיאפשר לרוסיה לשמור על שטחים נרחבים מאוקראינה. בתגובה, זלנסקי הבהיר אתמול: "האוקראינים לא ימסרו את אדמתם לכובשים".

טראמפ עצמו אמר ביום שישי כי "יהיה חילופי שטחים בין רוסיה לאוקראינה - לטובת שני הצדדים". בינתיים, גורמים בממשל האמריקני מנסים לגייס תמיכה מצד אוקראינה ומנהיגים אירופים לקראת הפסקת האש האפשרית.

הצהרת מנהיגי אירופה: מברכים את טראמפ, לאוקראינה שמורה הזכות לקבוע את עתידה בעצמה

על רקע המגעים שמוביל טראמפ, שורת מנהיגים אירופים פרסמה הצהרה משותפת שבה הביעו תמיכה ביוזמה האמריקנית, אך הדגישו כי "הדרך לשלום לא יכולה להיקבע ללא אוקראינה עצמה".

בהצהרה שנחתמה על ידי נשיא צרפת עמנואל מקרון, ראש ממשלת איטליה ג’ורג’ה מלוני, קנצלר גרמניה מרץ, ראשי ממשלות פולין ובריטניה, ונשיאי הנציבות האירופית ופינלנד, נאמר: "אנו מברכים על מאמציו של הנשיא טראמפ לעצור את ההרג באוקראינה, לסיים את מלחמת התוקפנות של רוסיה, ולהשיג שלום יציב וצודק".

יחד עם זאת, המנהיגים הדגישו כי "רק גישה שמשלבת דיפלומטיה פעילה, תמיכה באוקראינה ולחץ על רוסיה תוכל להצליח". הם הוסיפו כי הם מוכנים לתמוך במאמצים אלה הן בדרכים דיפלומטיות והן בהמשך הסיוע הצבאי והכלכלי לאוקראינה".

בהצהרה, הדגישו המנהיגים כי "לאוקראינה שמורה הזכות לקבוע את עתידה בעצמה". הם טענו כי משא ומתן יוכל להתרחש רק אם תהיה הפסקת אש או רגיעה משמעותית בלחימה.

"הדרך לשלום לא יכולה להיקבע ללא אוקראינה - ואנו מחויבים לעיקרון שלפיו גבולות בינלאומיים אינם ניתנים לשינוי בכוח", אמרו.

