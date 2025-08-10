הפשרה שתאפשר את הקמת תחנת הכוח OPC חדרה

תחנת הכוח OPC בחדרה נדחתה בפעם הקודמת שהיא עלתה לדיון בממשלה. אך בעקבות עתירה לבג"ץ, היא חזרה לשם, ועתה מסתמן מתווה מוסכם שיאפשר את הקמת תחנת הכוח. המתווה, כך מקווים, יביא לשיפור באיכות הסביבה בחדרה לעומת המצב הקיים. מדובר בתחנה במיקום חשוב, באזור העדיפות העליון שהגדירה הממשלה, ובהנחה שהיא תצליח כלכלית לקום - היא תהיה התחנה הרביעית שתקום בשנים הקרובות, מתוך מכסה של ארבע. כך, הקמתה תסגור את תוכניות רשות החשמל ותסתום את הגולל על הקמת תחנות נוספות בקרוב.

● "המון כסף לאזרחי ישראל": יוסי אבו מספר על מאחורי הקלעים של עסקת הגז עם מצרים ועונה למתנגדים

● סמוטריץ' משך את התנגדותו, ותחנת הכוח ריינדיר הסמוכה לכפר סבא אושרה

● 5 שנים בממוצע, 14 רגולטורים: הדרך הארוכה להקמת פרויקט פאנלים סולאריים

על־פי המתווה שנידון כעת בממשלה, OPC יפרקו את דוודי הקיטור שהם מחזיקים בהם בתוך מפעל אינפיניה (הידוע יותר בשמו הישן "נייר חדרה") ויקטמו את הארובה במפעל. זה ישפר לא רק את הנראות של המפעל, אלא גם יסלק יחידת אנרגיה מזהמת. תחנת הכוח הקיימת של OPC בצמוד למפעל תישאר, ובצמוד אליה תקום תחנת הכוח החדשה והגדולה עוד יותר, שתמכור חשמל לרשת.

בנוסף, OPC צפויים להתחייב להתקין סולקנים להפחתת פליטות, שיפחיתו את הזיהום ב-80% ביחס לתחנות אחרות, כולל היחידות החדשות בגז של "אורות רבין" (תחנת הכוח הגדולה של חברת החשמל בחדרה). כמו כן, OPC יממנו פרויקט סביבתי כלשהו בחדרה. בתמורה להקמת תחנת הכוח הקודמת, הוקם פארק לאורך גדת נהר חדרה לרווחת הציבור. כעת, ייתכן שהם, למשל, ירחיבו את הפארק, או יבצעו פרויקט סביבתי חדש לגמרי. בתמורה לכל ההתחייבויות האלו, הממשלה תאפשר לתחנת הכוח החדשה לקום.

ייתכן דווקא שיפור במצב הסביבתי בחדרה

צריכת האנרגיה בישראל צפויה לעלות משמעותית בעשור הקרוב, מה שמביא את גורמי התכנון והאנרגיה לדחוף להקמת עוד תחנות כוח, זאת בעיקר בסמוך לאזורי הביקוש. ובכל זאת, בשנה שעברה, הממשלה סירבה לאשר את הרחבת תחנת OPC חדרה, למרות שעברה את אישור כל הגורמים המקצועיים וגורמי התכנון - וייתכן שמסיבות פוליטיות: שר הפנים ארבל טען כי השיקולים לאי־אישורה לא היו ענייניים; שר האנרגיה אלי כהן אף אמר כי "לי יש פריימריז, ולך אין, ואני צריך לדאוג לראשי הרשויות שפנו אליי, ואני לא מתבייש להגיד את זה". על־פי השר כהן, חילופי הדברים היו שונים, וארבל הוא זה שהאשים ש"לשרי הליכוד יש פריימריז", ובתגובה כהן ענה לו כי "בליכוד, חברי הכנסת הם נבחרי ציבור ולא ממונים". הכוונה, כנראה, לעיר חדרה, שבראשה עומד ראש עיר מטעם הליכוד, ואף יש לו סגן מטעם הליכוד.

באפריל האחרון, בג"ץ דרש מהממשלה להביא את נימוקי הממשלה וציין כי "עולים קשיים וחוסרים מן התשתית העובדתית שהוצגה בפני הממשלה", לרבות הצורך הדחוף בהגדלת ייצור החשמל בישראל עד 2030, בהתאם למדיניות רשות החשמל. בג"ץ ביקר את הממשלה על כך ש"אף מתצהיר התשובה של המדינה עצמה, עולים אי־דיוקים נוספים, שנפלו באופן הצגת הנושא לדיון". לגבי הסטנוגרמה (פרוטוקול קצרנות) בדבר השיקולים הפוליטיים של שר האנרגיה, בג"ץ כתב כי "החלטתנו זו ניתנת ביתר שאת, לאחר שאף עיינו בסטנוגרמה של הדיון בממשלה". ב-9 ביולי, בג"ץ פרסם שהממשלה החליטה להסכים לדון שנית בהקמת תחנת הכוח: "המשיבים 1-4 (הממשלה, ע"א) הודיעו כי הם מסכימים להבאת הנושא שבמוקד העתירה לדיון בממשלה. יש לברך על כך".

כעת, בעקבות העתירה לבג"ץ והלחץ לאשר תחנות כוח נוספות, צפויים הצדדים להגיע לפשרה שתאפשר את הקמת תחנת הכוח מצד אחד, ולא תכביד את זיהום האוויר על תושבי חדרה ספציפית מהצד השני. ייתכן שלאחר מכן, המצב הסביבתי בעיר חדרה דווקא ישתפר לעומת המצב הקיים.