תחנת הכוח ריינדיר הסמוכה לכפר סבא אושרה בממשלה, לאחר שעברו 21 יום מבלי שאף אחד מהשרים התנגד. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' תכנן להתנגד כדי להבטיח מחלף לשומרון, אך על-פי גורמים בשוק, לאחר שהובטח שהקמת התחנה לא סותרת את המחלף - שר האוצר משך את התנגדותו, ותחנת הכוח תצא לדרך.

● פרשנות | הגז הישראלי נדרש לשמירה על משטר א-סיסי

● בלעדי | הישיבה הקריטית על הנפקת תע"א והמאבק על עשרות המיליארדים

כעת התחנה תידרש לסגירה פיננסית בין פאוורג'ן (זרוע האנרגיה של קרן ג'נריישן), יחד עם הפניקס ורפק תקשורת, לבין גורמים מממנים שיאפשרו סופית את הקמתה. היא תהיה מסוגלת לייצר עד 900 MW ותופעל באמצעות גז טבעי.

תכנון התחנה החל לפני 8 שנים. שווי התחנה, עוד לפני הקמתה, מגיע למאות מיליוני שקלים.

תחנת הכוח ריינדיר אושרה פעמיים בוועדת התכנון הלאומית (ות"ל). אחרי הפעם הראשונה, ב-2024, היא הגיעה לאישור הממשלה, כאשר מספר שרים התנגדו, כל אחד מסיבותיו. לאחר משא-ומתן ממושך הוחלט להחזיר אותה לסיבוב נוסף בוות"ל, עם דרישות נוספות כמו קו סולר שאמור לשמש את התחנה בחירום.

על השרים לחצו בין השאר המועצות המקומיות כפר סבא, דרום השרון ואלפי מנשה, שהתנגדו לתחנה בשל קרבתה לבתי התושבים. בעקבות אישור ות"ל השני לפני שלושה שבועות, עתרו אותן מועצות לבג"ץ ודרשו את אי-אישור התחנה. אך לאחר האישור (הפאסיבי, באי-התנגדות) של הממשלה ושני הסיבובים בוות"ל, גורמים בשוק מעריכים כי סיכויי העתירה נמוכים.

תחנה חשובה ברמה האסטרטגית

מדובר בתחנה חשובה ברמה האסטרטגית, בשל קרבתה למוקדי הביקוש בגוש דן. היא נמצאת באזור העדיפות העליון שעוגן בהחלטת ממשלה על הקמת תחנות הכוח בעשור הקרוב.

צריכת החשמל בישראל הולכת ועולה, במיוחד לאור העלייה ברכבים חשמליים ו-Data Centers לאימון בינה מלאכותית, שצפויים להגדיל עוד יותר את צריכת החשמל בעתיד. לכן נדרש אישור נרחב של תחנות כוח קונבנציונליות חדשות, יחד עם דחיפה מהירה של ייצור אנרגיה מתחדשת.

יתרה מכך, שיטת התמחור בישראל דורשת יתירות באספקת החשמל בישראל כדי לאפשר תחרות בין היצרנים השונים על המחיר הרגעי לחשמל, מה שאומר שחשבון החשמל שלנו תלוי בפיתוח מספיק של יכולת הייצור של ישראל. מאז הרפורמה בחשמל ב-2018, שהעבירה את עיקר המשק של ייצור החשמל לתחנות כוח פרטיות, המגזר הפרטי הוא האחראי הכמעט-בלעדי על הוספת ייצור חשמל נוסף.

סוגיית הסגירה הפיננסית

כעת, פאוורג'ן ושותפותיה יידרשו לבצע סגירה פיננסית - כלומר, לקבל מימון מגורמים פיננסיים במשק כדי לאגור את ההון הנדרש לאישור בפועל של התחנה. מרגע שיעשו זאת, יוכלו להתחיל לבנות.

ישנן כרגע חמש תחנות כוח בשלבים מתקדמים יחסית לקראת בנייה, והראשונה שתבצע סגירה פיננסית תקבל גם פרמיה משמעותית ב-350 מיליון שקל, בתשלומי זמינות מרשות החשמל.

שלוש התחנות בשלב המתקדם ביותר - כלומר אחרי אישור בממשלה ולפני סגירה פיננסית - הן תחנת הכוח קסם (שהיא כרגע המתקדמת ביותר וצפויה לקטוף את הפרס), הרחבת תחנת הכוח דליה, וכעת מצטרפת למירוץ גם ריינדיר.

שתי תחנות נוספות, OPC חדרה והרחבת דוראד, נתקלו בבעיות אחרות: OPC נפסלה על-ידי הממשלה, אך היזמים עתרו לבג"ץ וטענו לשיקולים פוליטיים, והיא תחזור בקרוב לשולחן הממשלה. דוראד נמצאת בסכסוך בין בעלי המניות, כאשר באדלטק מעוניינים למנוע את הקמת התחנה כדי לאפשר להם להקים תחנת כוח אחרת בה יש להם נתח גדול יותר. זאת בשל הרגולציה שמטילה תקרה של 20% מייצור החשמל בישראל על כל יצרן, בלי קשר לכמות המניות שהוא מחזיק בכל תחנה.

רשות החשמל מציעה היום מכסה של עד ארבע תחנות כוח חדשות בלבד בזמן הקרוב, מה שאומר שרק אחת מהשתיים הנ"ל יוכלו לקום. כל עוד דוראד לא פתרו את הסכסוך בין בעלי המניות, OPC נמצאת בפוזיציה הטובה ביותר להשיג את המכסה - בתנאי שהממשלה תאשר אותה בסופו של דבר כפי שאישרה את ריינדיר כעת.