שיקום קיבוץ ניר עוז התעכב במשך חודשים רבים בשל מחלוקת בין מינהלת תקומה, שאחראית לשיקום עוטף עזה, לבין קק"ל, שהבטיחה להשתתף במימון השיקום. כעת, נראה שהמאבק סביב היקף התשלומים והחלוקה שלהם בדרך לסיום.

פרויקט השיקום התייקר משמעותית מכ-220 מיליון שקל לכ-350 מיליון שקל (ולאחרונה אף מעט יותר), זאת עקב ההרס האדיר והחריג שהיה בשטח הקיבוץ שנפגע בצורה החמורה ביותר מאירועי טבח ה-7 באוקטובר, וגם בשל רצון לבנות אותו רחב וטוב יותר משהיה לפני כן.

כעת, קק"ל אישרה 65 מיליון שקל לשיקום ניר עוז (ועוד 10 מיליון שקל לקיבוץ בית ניר על אירוח מפוני ניר עוז), מה שיפתח את הפתח לשיקום הקיבוץ. 287 מיליון שקל נוספים יגיעו ממינהלת תקומה, ועוד 16 מיליון שקל יגיעו מכספי תרומות שהקיבוץ ארגן בעצמו.

במינהלת תקומה מקווים שהתוכניות הסופיות ייסגרו בתוך כשבועיים.

50 מתושבי הקיבוץ נרצחו בשבת ה-7 באוקטובר, ועוד 76 נחטפו - מתוכם 16 נרצחו בשבי. בהתחשב בכך שבניר עוז התגוררו ערב הטבח כ-400 תושבים בלבד, מדובר באסון כבד במיוחד שהכה את יסודות הקהילה.

אמי פלמור, פרויקטורית השיקום של הקיבוץ שכיהנה כמנכ"לית משרד המשפטים בין השנים 2015 ל-2019, סיפרה לאחרונה לגלובס כי "זה היישוב היחיד שנכבש במלואו, ו-97% מהבתים נפגעו. הייתה בכלל שאלה האם הקיבוץ יחזור לאותו המקום, אך באוקטובר 2024 התקבלה ההחלטה שכך יעשו". כעת לקיבוץ צפויים להצטרף גם תושבים חדשים.

פלמור סיפרה עוד כי "אנחנו צריכים להכין תב"ע (תוכנית בניין עיר) חדשה לחלוטין, במסגרתה הקיבוץ יתרחב לכיוון מזרח, ולא מערבה לכיוון עזה, על חשבון שטחי משק".

היא פירטה על המורכבות בשיקום הקיבוץ: "סטנדרט הבנייה בקיבוץ היה דל, קטן ומיושן, ואנחנו רוצים לבנות אותו מחדש טוב יותר וגדול יותר, בדומה לסטנדרט קיבוצי העוטף".

"יעד סיוע מרכזי מיוחד"

מכיוון שהתוכניות לניר עוז הן גדולות במיוחד, גם פרויקט השיקום הוא יקר במיוחד. לכן, מינהלת תקומה פנו לקק"ל כדי שיסייעו במימון השיקום. אך בזמנו קק"ל מסרו לכתבת גלובס כי "לא הוקצה תקציב ליישוב כזה או אחר", וכי "ככל שיהיה תקציב מסוים לשיקום - התמיכה תהיה על-פי אמות-מידה, תבחינים ופרמטרים ברורים ושקופים".

עם זאת, לא הושגה הסכמה על השיקום בלי הכספים של קק"ל, שאמורים לממן חלק מהשיקום הרחב יותר של ניר עוז. אך כעת, בקק"ל מאשרים כי הסכומים הנדרשים יעברו: "במסגרת התוכנית, קיבוץ ניר עוז הוגדר כיעד סיוע מרכזי מיוחד, עם תקציב ייעודי של 65 מיליון שקל".

בקק"ל גם מדגישים את ההרס הרב בניר עוז, ומוסיפים כי "התוכנית עבור הקיבוץ כוללת שיקום תשתיות ומבני ציבור, חיזוק הקהילה ותמיכה בקליטת גרעין צעירים חדש המונה למעלה מ-50 חברים - צעד המבטא מחויבות להתחדשות ולצמיחה".

משכך, גם מינהלת תקומה תעביר את חלקה, בשווי 316 מיליון שקל, כולל מקורות ממשלה נוספים. 30 מיליון שקל כבר עברו כמקדמה, ותושבי ניר עוז עצמם יזמו בעצמם את הקמת "שכונת החלוץ" כבר בדצמבר הקרוב, זאת מכספי הקיבוץ עצמו, תנועת אור ותורמים פרטיים.

בינתיים, חקלאי הקיבוץ שעברו להתגורר בסמוך כבר עובדים בשדות ואף יוזמים כניסה של תושבים חדשים: מכינה קדם-צבאית, לוחמים משוחררים שלומדים את מקצועות הבנייה וגרעין בוגרים של השומר הצעיר.

במינהלת תקומה, כאמור, מקווים שהתוכניות הסופיות ייסגרו בתוך כשבועיים מהיום, כלומר עוד לפני סוף אוגוסט, מה שיסיים את סאגת עיכוב השיקום של ניר עוז ויאפשר לו לקום ואף להפוך לחזק יותר (גם כלכלית) מאשר היה לפני ה-7 באוקטובר.