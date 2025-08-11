חברת הקריפטו האמריקאית Alt5 Sigma מגייסת לדירקטוריון שלה שני שמות בולטים במיוחד, ויוצאת למהלך של גיוס 1.5 מיליארד דולר. החברה ממנה את זאק וויטקוף, בנו של שליח טראמפ סטיב וויטקוף, לתפקיד יו"ר הדירקטוריון, ואת בנו של הנשיא טראמפ, אריק טראמפ, לדירקטוריון.

השמות הללו בוודאי ייצרו עניין בגיוס הגדול, שכולל הצעה ישירה (Registered Direct Offering) והצעה פרטית (Private Placement). החברה תמכור עד 200 מיליון מניות רגילות במחיר של 7.5 דולר למניה, מחציתן במזומן ומחציתן בתמורה למטבעות דיגיטליים מסוג WLFI$ - המטבע של מיזם הקריפטו World Liberty Financial שהושק על-ידי הנשיא טראמפ ומשפחתו. לפי הגרדיאן, מאז השקת המטבע משפחת טראמפ כבר הרוויחה ממנו 500 מיליון דולר.

עם השלמת העסקה, החברה תחזיק בכ-7.5% מסך ה-WLFI Tokens כחלק מאסטרטגיה של הקמת אוצר דיגיטלי לניהול מטבעות קריפטו. הכספים שיגויסו ישמשו אותה מלבד רכישת המטבעות גם להחזר חובות, הסדרת הליכים משפטיים ומימון פעילות שוטפת.

עורכי דין ישראלים מובילים את המהלך

מעניין לציין שאת המהלך הזה מובילים עורכי דין מישראל: עו"ד עודד הר-אבן ורון בן-בסט, מפירמת Sullivan & Worcester שפועלת גם מתל אביב. הם גם אלה שליוו את זוז פאוור הישראלית בגיוס שלה שנועד להפוך אותה גם כן לחברת אוצר.

לדברי היו"ר המיועד וויטקוף, "הגיוס מהווה נקודת מפנה אסטרטגית עבור ALT5, ומחזק את מעמדנו בחזית הכלכלה הדיגיטלית. החיבור בין טכנולוגיות הבלוקצ'יין של ALT5 לבין החזון והמטבע של WLFI יאפשר לנו להוביל מהלך עולמי משמעותי בשוק הפיננסים המבוזרים".

ALT5 נסחרה קודם לכן בנאסד"ק בשווי כ-180 מיליון דולר. השווי איפשר לה לבצע את הגיוס במסגרת תשקיף מדף.