ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
מטבעות דיגיטליים הבנים של וויטקוף וטראמפ מגייסים 1.5 מיליארד ד' בעזרת עו"ד ישראלים
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
מטבעות דיגיטליים (קריפטו)

הבנים של וויטקוף וטראמפ מגייסים 1.5 מיליארד דולר בעזרת עורכי דין ישראלים

זאק וויטקוף ימונה ליו"ר הדירקטוריון של חברת הקריפטו Alt5, ואריק טראמפ יצטרף לדירקטוריון • החברה הכריזה על גיוס כולל של כ־1.5 מיליארד דולר, שמחציתו בתמורה למטבעות הדיגטליים שהושקו על ידי משפחת טראמפ

שירי חביב ולדהורן 15:18
אתריום / צילום: Shutterstock
אתריום / צילום: Shutterstock

חברת הקריפטו האמריקאית Alt5 Sigma מגייסת לדירקטוריון שלה שני שמות בולטים במיוחד, ויוצאת למהלך של גיוס 1.5 מיליארד דולר. החברה ממנה את זאק וויטקוף, בנו של שליח טראמפ סטיב וויטקוף, לתפקיד יו"ר הדירקטוריון, ואת בנו של הנשיא טראמפ, אריק טראמפ, לדירקטוריון.

הדוחות עקפו את התחזיות אז למה המניה הישראלית צונחת?
אנבידיה ו-AMD יעבירו 15% מהכנסות ממכירת שבבים בסין לממשל טראמפ

השמות הללו בוודאי ייצרו עניין בגיוס הגדול, שכולל הצעה ישירה (Registered Direct Offering) והצעה פרטית (Private Placement). החברה תמכור עד 200 מיליון מניות רגילות במחיר של 7.5 דולר למניה, מחציתן במזומן ומחציתן בתמורה למטבעות דיגיטליים מסוג WLFI$ - המטבע של מיזם הקריפטו World Liberty Financial שהושק על-ידי הנשיא טראמפ ומשפחתו. לפי הגרדיאן, מאז השקת המטבע משפחת טראמפ כבר הרוויחה ממנו 500 מיליון דולר.

עם השלמת העסקה, החברה תחזיק בכ-7.5% מסך ה-WLFI Tokens כחלק מאסטרטגיה של הקמת אוצר דיגיטלי לניהול מטבעות קריפטו. הכספים שיגויסו ישמשו אותה מלבד רכישת המטבעות גם להחזר חובות, הסדרת הליכים משפטיים ומימון פעילות שוטפת.

עורכי דין ישראלים מובילים את המהלך

מעניין לציין שאת המהלך הזה מובילים עורכי דין מישראל: עו"ד עודד הר-אבן ורון בן-בסט, מפירמת Sullivan & Worcester שפועלת גם מתל אביב. הם גם אלה שליוו את זוז פאוור הישראלית בגיוס שלה שנועד להפוך אותה גם כן לחברת אוצר.

לדברי היו"ר המיועד וויטקוף, "הגיוס מהווה נקודת מפנה אסטרטגית עבור ALT5, ומחזק את מעמדנו בחזית הכלכלה הדיגיטלית. החיבור בין טכנולוגיות הבלוקצ'יין של ALT5 לבין החזון והמטבע של WLFI יאפשר לנו להוביל מהלך עולמי משמעותי בשוק הפיננסים המבוזרים".

ALT5 נסחרה קודם לכן בנאסד"ק בשווי כ-180 מיליון דולר. השווי איפשר לה לבצע את הגיוס במסגרת תשקיף מדף.