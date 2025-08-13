האם יש נתון שמראה שתושבי יו"ש הם המגזר הכי פחות אלים?

להגדרות הציונים לחצו כאן נכון - האמירה נכונה ברובה המוחלט

לא מדויק - חלקים מהותיים מהאמירה שגויים

מטעה - האמירה יוצרת מצג שווא או מוציאה עובדות מהקשרן

לא נכון - האמירה שגויה

לשיפוטכם - המצב העובדתי מורכב מכדי לתת ציון חד משמעי

תקציר הבדיקה הטענה: המגזר שיש בו הכי מעט אלימות הוא ההתיישבות ביהודה ושומרון מצד אחד:

במחוז ש"י של המשטרה נפתחו הכי פחות תיקים ב־2023

בשנים 2020־2024, המרחבים שומרון ויהודה היו שניים מתוך ארבעת המרחבים שנפתחו בהם הכי פחות תיקים ביחס לגודל האוכלוסייה מצד שני:

הסיווג מתבצע על פי מקום ביצוע הפשע - ולא על פי מקום המגורים של הפושע

הפשיעה ביהודה ושומרון לא מסווגת כולה תחת המשטרה

מחוז ש"י הוא היחיד שבו ניתן לזהות מגזר עם מחוז, שכן במחוזות אחרים האוכלוסייה היא מעורבת וכוללת מספר מגזרים

יש אוכלוסיות שידועות בתת־דיווח למשטרה על ביצוע עבירות הציון: לשיפוטכם

כמה משקל יש לאלימות המתנחלים בשטחים? אם תשאלו את שר האוצר בצלאל סמוטריץ' - מעט מאוד: "המגזר שיש בו הכי פחות אלימות זה ההתיישבות ביהודה ושומרון", הוא אמר בישיבת הסיעה במענה לשאלתה של כתבת כאן 11 דקלה אהרן־שפרן. "אלימות לסוגיה", הדגיש. האם יש נתונים שמראים כך?

סמוטריץ' טען שהוא מסתמך על דוח שהפיקה שרת ההתיישבות אורית סטרוק "בתפקידה הקודם". לכן, תחילה, ניסינו להשיג את הדוח. באנו במגע עם הדוברות של סטרוק, סמוטריץ' עצמו ומועצת יש"ע, והם אישרו בפנינו שדוח כזה אכן קיים, אך או שסירבו לשתף עמנו פעולה או שכבר לא החזיקו בו יותר בהסבר שהוא בן יותר מעשור.

בהתאם, פנינו להסתכל בנתונים עדכניים יותר. המשטרה מפיקה שנתון עם נתוני פתיחת תיקים לפי מחוז (האחרון הוא לשנת 2023), ולפיו במחוז ש"י אכן נפתחו הכי פחות תיקים (17,678, או 22,615 עם תיקי מג"ב). אלא שהרשימה לא משקללת את גודל האוכלוסייה, ולכן יהיה בעייתי להסיק ממנה על שיעורי האלימות בכל מחוז.

דוח שכן כולל התייחסות כזו הוא של מרכז המחקר והמידע של הכנסת (ממ"מ), שמחלק נתונים לשנים 2020־2024 לפי מרחבים (החלוקה הפנימית של המחוזות המשטרתיים). בחמש השנים האלו המרחב עם הכי פחות תיקים היה מרחב קדם במזרח ירושלים, עם 88 תיקים לאלף נפש. הבא אחריו מגיע מרחב שומרון (90), לאחר מכן מרחב דן (93) ואז מרחב יהודה עם פחות מ־100 (המסמך לא מספק מספר מדויק). גם נתונים אלו לכאורה מאשרים שהאלימות ביהודה ושומרון נמצאת בתחתית.

אבל גם פה צריך להסתייג: ראשית, יש תיקים שמכילים כמה מקרי פשע. שנית, הספירה של הממ"מ היא על בסיס המקום בו התבצע הפשע, ולא מקום המגורים של הפושע. למשל, המרחב עם הכי הרבה תיקים הוא מרחב אילת. אלא ש"אילת היא עיר תיירות", מסביר הדוח, "ויש פער ניכר בין מספר תושבי הקבע בעיר (שעליו מבוסס חישוב מספר התיקים לאלף נפש) לבין מספר האנשים הנמצאים בה בפועל".

שלישית, סמוטריץ' לא דיבר על השטח הכי פחות אלים, אלא על המגזר. האם ניתן להסיק מהנתונים האלו את מה שהוא טוען? "באופן היסטורי, ידועות אוכלוסיות במגזרים מסוימים שבאופן עקבי פחות משתפות פעולה - למשל, המגזר הערבי, החרדי והמתנחלים", אומר פרופ' יניב ואקי, ראש המכון הישראלי למשפט פלילי יישומי במסלול האקדמי המכללה למינהל ומי ששימש בעבר מנהל מחלקת עררים בפרקליטות המדינה. "אלו שהם לעומתיים מול הממסד פחות פונים לשירותי אכיפת החוק. וככל שלא מדווחים - ואי אפשר לדעת בדיוק כמה לא מדווחים - כך המספרים מעוותים".

רביעית, מחוז ש"י הוא היחידי בו ניתן לבצע האחדה בין המגזר לבין המחוז, שכן הפלסטינים לא כפופים למשטרה. בשאר המחוזות ישנן אוכלוסיות מעורבות: מחוזות ומרחבים כוללים יישובים יהודיים וערביים, חילוניים וחרדיים, ואין הפרדה סטטיסטית ביניהם.

ולסיום, הפשיעה במחוז ש"י לא מסווגת כולה תחת המשטרה. למשל, פעולות תג מחיר או תקיפת בסיס צבאי נרשמות תחת הצבא, מה שגם יכול לעוות את הנתונים. אז אנחנו לא יכולים לשפוט מי המגזר הכי פחות אלים, אבל הנתונים בהם מנופף סמוטריץ' לבטח לא מספרים.

משר האוצר סמוטריץ' לא נמסרה תגובה. 

לסיכום: במחוז ש"י נפתחים מעט תיקי משטרה ביחס למחוזות אחרים. עם זאת, מדובר בנתון חלקי בלבד שלא ניתן להסיק ממנו איזה מגזר יותר או פחות אלים.

תחקיר: עדין קליין