האם יש נתון שמראה שתושבי יו"ש הם המגזר הכי פחות אלים?

תקציר הבדיקה
הטענה: המגזר שיש בו הכי מעט אלימות הוא ההתיישבות ביהודה ושומרון
מצד אחד:
במחוז ש"י של המשטרה נפתחו הכי פחות תיקים ב־2023
בשנים 2020־2024, המרחבים שומרון ויהודה היו שניים מתוך ארבעת המרחבים שנפתחו בהם הכי פחות תיקים ביחס לגודל האוכלוסייה
מצד שני:
הסיווג מתבצע על פי מקום ביצוע הפשע - ולא על פי מקום המגורים של הפושע
הפשיעה ביהודה ושומרון לא מסווגת כולה תחת המשטרה
מחוז ש"י הוא היחיד שבו ניתן לזהות מגזר עם מחוז, שכן במחוזות אחרים האוכלוסייה היא מעורבת וכוללת מספר מגזרים
יש אוכלוסיות שידועות בתת־דיווח למשטרה על ביצוע עבירות
הציון: לשיפוטכם
כמה משקל יש לאלימות המתנחלים בשטחים? אם תשאלו את שר האוצר בצלאל סמוטריץ' - מעט מאוד: "המגזר שיש בו הכי פחות אלימות זה ההתיישבות ביהודה ושומרון", הוא אמר בישיבת הסיעה במענה לשאלתה של כתבת כאן 11 דקלה אהרן־שפרן. "אלימות לסוגיה", הדגיש. האם יש נתונים שמראים כך?
● המשרוקית מתחדשת: הכירו את סולם הציונים החדש
סמוטריץ' טען שהוא מסתמך על דוח שהפיקה שרת ההתיישבות אורית סטרוק "בתפקידה הקודם". לכן, תחילה, ניסינו להשיג את הדוח. באנו במגע עם הדוברות של סטרוק, סמוטריץ' עצמו ומועצת יש"ע, והם אישרו בפנינו שדוח כזה אכן קיים, אך או שסירבו לשתף עמנו פעולה או שכבר לא החזיקו בו יותר בהסבר שהוא בן יותר מעשור.
בהתאם, פנינו להסתכל בנתונים עדכניים יותר. המשטרה מפיקה שנתון עם נתוני פתיחת תיקים לפי מחוז (האחרון הוא לשנת 2023), ולפיו במחוז ש"י אכן נפתחו הכי פחות תיקים (17,678, או 22,615 עם תיקי מג"ב). אלא שהרשימה לא משקללת את גודל האוכלוסייה, ולכן יהיה בעייתי להסיק ממנה על שיעורי האלימות בכל מחוז.
דוח שכן כולל התייחסות כזו הוא של מרכז המחקר והמידע של הכנסת (ממ"מ), שמחלק נתונים לשנים 2020־2024 לפי מרחבים (החלוקה הפנימית של המחוזות המשטרתיים). בחמש השנים האלו המרחב עם הכי פחות תיקים היה מרחב קדם במזרח ירושלים, עם 88 תיקים לאלף נפש. הבא אחריו מגיע מרחב שומרון (90), לאחר מכן מרחב דן (93) ואז מרחב יהודה עם פחות מ־100 (המסמך לא מספק מספר מדויק). גם נתונים אלו לכאורה מאשרים שהאלימות ביהודה ושומרון נמצאת בתחתית.
אבל גם פה צריך להסתייג: ראשית, יש תיקים שמכילים כמה מקרי פשע. שנית, הספירה של הממ"מ היא על בסיס המקום בו התבצע הפשע, ולא מקום המגורים של הפושע. למשל, המרחב עם הכי הרבה תיקים הוא מרחב אילת. אלא ש"אילת היא עיר תיירות", מסביר הדוח, "ויש פער ניכר בין מספר תושבי הקבע בעיר (שעליו מבוסס חישוב מספר התיקים לאלף נפש) לבין מספר האנשים הנמצאים בה בפועל".
שלישית, סמוטריץ' לא דיבר על השטח הכי פחות אלים, אלא על המגזר. האם ניתן להסיק מהנתונים האלו את מה שהוא טוען? "באופן היסטורי, ידועות אוכלוסיות במגזרים מסוימים שבאופן עקבי פחות משתפות פעולה - למשל, המגזר הערבי, החרדי והמתנחלים", אומר פרופ' יניב ואקי, ראש המכון הישראלי למשפט פלילי יישומי במסלול האקדמי המכללה למינהל ומי ששימש בעבר מנהל מחלקת עררים בפרקליטות המדינה. "אלו שהם לעומתיים מול הממסד פחות פונים לשירותי אכיפת החוק. וככל שלא מדווחים - ואי אפשר לדעת בדיוק כמה לא מדווחים - כך המספרים מעוותים".
רביעית, מחוז ש"י הוא היחידי בו ניתן לבצע האחדה בין המגזר לבין המחוז, שכן הפלסטינים לא כפופים למשטרה. בשאר המחוזות ישנן אוכלוסיות מעורבות: מחוזות ומרחבים כוללים יישובים יהודיים וערביים, חילוניים וחרדיים, ואין הפרדה סטטיסטית ביניהם.
ולסיום, הפשיעה במחוז ש"י לא מסווגת כולה תחת המשטרה. למשל, פעולות תג מחיר או תקיפת בסיס צבאי נרשמות תחת הצבא, מה שגם יכול לעוות את הנתונים. אז אנחנו לא יכולים לשפוט מי המגזר הכי פחות אלים, אבל הנתונים בהם מנופף סמוטריץ' לבטח לא מספרים.
משר האוצר סמוטריץ' לא נמסרה תגובה.
לסיכום: במחוז ש"י נפתחים מעט תיקי משטרה ביחס למחוזות אחרים. עם זאת, מדובר בנתון חלקי בלבד שלא ניתן להסיק ממנו איזה מגזר יותר או פחות אלים.
תחקיר: עדין קליין
לבדיקה המלאה לחצו כאן
שם: בצלאל סמוטריץ'
מפלגה: הציונות הדתית
פלטפורמה: ישיבת סיעת הציונות הדתית
ציטוט: "(לפי דוח של אורית סטרוק) המגזר שיש בו הכי פחות אלימות זה ההתיישבות ביהודה ושומרון "
תאריך: 30.6.2025
ציון: לשיפוטכם
אחרי שפעילים מההתיישבויות תקפו את בסיס חטמ"ר בנימין , שר האוצר בצלאל סמוטריץ' (מהציונות הדתית) העלה ציוץ של סרטון בו העיתונאית דקלה אהרן שפרן שאלה לגבי ההשלכות של היעדר גינוי מצד פוליטיקאים למקרים כגון אלה. אך אחרי שסמטוריץ' אמר שהוא מגנה את כל סוגי האלימות בכל רחבי הארץ, הוא הביע הסתייגות: "המגזר שיש בו הכי פחות אלימות זה ההתיישבות ביהודה ושומרון. אלימות לסוגיה". האם זאת המציאות?
סמוטריץ' הסתמך על נתונים של שרת ההתיישבות והמשימות הלאומיות אורית סטרוק: "פעם אורית (סטרוק) בתפקידה הקודם עשתה דוח סטטיסטי המראה איך בהתיישבות יש... אחד חלקי לא יודע כמה אלימות לכל מגזר אחר במדינת ישראל". אחרי הידברות עם הדוברות של סטרוק, של סמוטריץ' ושל מועצת יש"ע, הבנו שהדו"ח הזה אכן קיים, אך - תלוי בדוברות - או שלא שיתפו איתנו פעולה, או שאמרו שאין להם אותו יותר, מאחר שהוא דו"ח בן עשור. אז בדקנו ממצאים עדכניים יותר.
המשטרה מפיקה שנתון (העדכני ביותר הוא ל-2023) על מספר התיקים בחלוקה לפי מחוז. מחוז ש"י הוא המחוז עם הכי פחות תיקים (17,678 תיקים סה"כ לשנת 2023). גם עם תיקי מג"ב (4,937), הם לא עולים על מספרי התיקים של המחוז הבא בתור: מחוז ירושלים (27,753). אך אלו מספרים אבסולוטיים, שלא מתחשבים בגודל האוכלוסייה, ולכן בעייתי להסיק מהם לגביה.
שקלול של גודל האוכלוסייה ניתן למצוא בלקט נתונים של פשיעה מדווח לשנים 2020-2024 על ידי מרכז המחקר והמידע של הכנסת (הממ"מ) , בו הפילוח נעשה ברמת המרחב (החלוקה הפנימית של המחוז המשטרתי). המרחבים עם הכי פחות תיקים לכל 1,000 איש לחמש שנים אלה יחדיו הם (לפי סדר עולה): מרחב קדם במזרח ירושלים (88 תיקים), מרחב שומרון (90), מרחב דן (93) ומרחב יהודה (בין 94-99, כשהמסמך לא מציין במדויק והדבר נגזר מהגרף שבו). זאת לעומת הממוצע שעומד על 144 תיקים לאלף נפש.
יש להציב כמה סייגים: ראשית, בתיק אחד יכול להיות כמה מקרי פשע. שנית, מאגרי המידע מציינים את מיקום ביצוע העבירה ולא את מקום מגורי העבריין. לדוגמה, לפי דו"ח הממ"מ, המרחב עם הכי הרבה תיקים, שמספר התיקים לאלף איש בו היה יותר מכפול מהממוצע, הוא מרחב אילת (371 תיקים), אך בדו"ח מוסבר שהמצב שם מורכב: "חשוב לציין שאילת היא עיר תיירות, ויש פער ניכר בין מספר תושבי הקבע בעיר (שעליו מבוסס חישוב מספר התיקים ל-1,000 נפש) לבין מספר האנשים הנמצאים בה בפועל". כלומר, פשיעה שם אינה בהכרח באה מהאוכלוסייה המקומית הקטנה. זה לא רק נכון לגבי אילת, כמו שכתוב בדו"ח:" יש לציין שבמרחב נתב"ג, כמו במרחב אילת, יש פער בין מספר תושבי הקבע לבין מספר האנשים הנמצאים בו בפועל". עם זאת יש שם רמת פשיעה גבוהה מהממוצע (198). לכן, אין בהכרח קשר בין מקום מגוריו של אדם לבין מקום ביצוע הפשע.
אבל סמוטריץ' לא התייחס למחוז, אלא למגזר. האם מגזר המתנחלים הוא הכי פחות אלים? "באופן היסטורי, כמי שהיה בפרקליטות שנים רבות, ידועות אוכלוסיות במגזרים מסוימים שבאופן עקבי פחות משתפות פעולה - למשל, המגזר הערבי, החרדי והמתנחלים," אומר לנו פרופ' יניב ואקי, ראש המכון הישראלי למשפט פלילי יישומי במסלול האקדמי המכללה למינהל ומי ששימש בעבר מנהל מחלקת עררים בפרקליטות המדינה. "בעיקרון, ככל שקיים חוסר אמון בין הציבור לבין רשויות החוק, ואצל המגזרים האלה זה בולט - כך שיתוף הפעולה נמוך יותר. אלו שהם לעומתיים מול הממסד פחות פונים לשירותי אכיפת החוק. אפשר לראות את זה למשל בסוגיית עבירות מין. הם לרוב לא מדווחים על עבירות ועל פגיעות, הכל נסגר בתוך הבית, בחדרי חדרים. יש עוד דרכים שבהם מוצא ביטוי חוסר שיתוף הפעולה עם אכיפת החוק, כמו למשל חוסר נכונות לשמש כעדים אפילו במסירת הודעות פתוחות. וככל שלא מדווחים - ואי אפשר לדעת בדיוק כמה לא מדווחים - כך המספרים מעוותים".
לדוגמה, כאמור, מרחב קדם הוא המרחב עם הכי פחות דיווחים - אפילו פחות מאשר ביהודה ושומרון. אך מדובר פה רק בפשיעה מדווחת, כלומר, אין דרך לדעת אם במקום מסוים יש הרבה פשיעה שאינה מדווחת. אפשרי מאוד שמאחר שמדובר במחוז במזרח ירושלים שרוב תושביו ערבים ללא אזרחות ישראלית, האזור נמצא בתת-דיווח.
"כשניהלתי את מחלקת הערים (בפרקליטות), טיפלנו בסוגיית ההפגנות של בני העדה האתיופית וטענותיהם ליחס מחמיר כלפיהם", מסביר פרופ' ואקי. "הוקמה ועדה בראשות מנכ"לית משרד המשפטים (דאז) אמי פלמור, והופעתי שם. ניסינו לבדוק עד כמה העדה האתיופית משתפים פעולה עם המשטרה, אך לא היה פילוח כזה. אף אחד לא מזין בתלונה את המוצא של מוסר התלונה. ניסינו, אבל לא הצלחנו למצוא דרך לחקור לעומק את הדבר. לכן, בעייתי להגיד שמחוז ש"י הוא המגזר הכי פחות אלים, כי רוב המחוזות כלל לא מפולחים לפי מגזרים".
כאן עולה בעיה במינוח של סמוטריץ': בעייתי להשוואות בין מגזרים שונים מחוזות השונים - או אפילו אותו מגזר במחוזות שונים. "מחוז" ו"מגזר" הן רק מילים נרדפות במחוז ש"י, הפלסטינים נתונים למרות מג"ב וכוחות הביטחון כמו צה"ל והשב"כ. במחוזות אחרים, לא ניתן לבצע הבחנה בין קבוצות אוכלוסייה שונות. למשל, במחוז דרום אי אפשר לפלח בנפרד את האוכלוסייה הבדואית, הקיבוצניקים, חרדים, וכו'. דוגמה למרחב עם אותו בעיה הוא מרחב שרון המורכב מערים כמו כפר סבא, נתניה, טייבה וטירה. אך, האזור הזה אינו הומוגני ויש בו ישובים יהודיים וערביים, כך שאי אפשר להגיד אם האזורים הערביים מעלים את הממוצע של מרחב זה, או להיפך, חוסר הדיווח של הערבים מוריד את הממוצע של מרחב שרון.
לא רק שהפלסטינים נמצאים תחת הצבא, גם האזרחים הישראלים ביהודה ושומרון הם תחת רגולציה שונה. "תג מחיר" או תוקף בסיס צבאי, הדבר אינו תחת פיקוח המשטרה אלא אחריות הצבא והשב"כ - כך שגם במקרי אלימות אלו, אין דיווחים משטרתיים. בעקבות כך ובשל דיווחים בתקשורת על עלייה באלימות מצד מתנחלים בתקופה האחרונה, פנינו למשרד הביטחון ולדובר צה"ל בבקשה לקבלת נתונים, אך לא נענינו. לכן, אין בידינו לקבוע אם חלו שינויים בנושא בשנים האחרונות, ואם כן באיזו מידה. עם זאת, נוכח העובדה שאלוף פיקוד המרכז, אבי בלוט, חתם לאחרונה על צו מאסר נגד כיסוי פנים ביהודה ושומרון בעקבות התפרעויות רעולי פנים ניתן להסיק כי גם אילו רמת האלימות בהתיישבויות נמוכה ביחס למגזרים אחרים בארץ, עדיין קיימת בעיה שהמשטרה והשב"כ פועלים להתמודד עמה.
משר האוצר בצלאל סמוטריץ' לא נמסר תגובה.
לסיכום, המחוז עם הכי פחות תיקים ודיווחים הוא מחוז ש"י. אבל לא כל עבירה מתבצעת במקום מגוריו של החשוד, וחלק מהאוכלוסיות נוטות שלא לשתף פעולה עם רשויות האכיפה. בנוסף, אין אפשרות לבצע ניתוח מובהק לפי מגזר ברוב במחוזות. ולכן, הטענה של סמוטריץ' נשארת לשיפוטכם.
