הרווח של איטורו ירד ברבעון השני, אך עקף את הצפי

דוחות חיוביים לחברת הפינטק הישראלית איטורו , שהונפקה לראשונה בנאסד"ק לפני כחודשיים וחצי. איטורו, שפיתחה פלטפורמת מסחר, עקפה את תחזיות האנליסטים כשהציגה רווח נקי מתואם של 56 סנט למניה, 5 סנטים מעל תחזיות האנליסטים. המניה עולה קלות במסחר המוקדם.

איטורו צמחה ב-26% ביחס לרבעון המקביל בנתון ה-Net contribution שמשקף את ההכנסות שלה מעמלות מסחר, שהגיעו לרמה של 210 מיליון דולר. עם זאת, ברבעון הקודם הן היו גבוהות יותר ועמדו על 217 מיליון דולר.

לפי כללי החשבונאות המקובלים, איטורו הציגה רווח נקי של 30.2 מיליון דולר, ירידה קלה של 1.3% בהשוואה לרבעון המקביל. הרווח הנקי Non-GAAP, בניכוי סעיפים חשבונאיים שונים, הסתכם ב-54.2 מיליון דולר, גידול של 22.5% מהרבעון המקביל. ה-EBITDA המתואם (רווח בנטרול ריבית, מס, פחת והפחתות) הסתכם ב-71.9 מיליון דולר, עלייה מ-54.8 מיליון דולר ברבעון המקביל. בסיכום המחצית הראשונה של השנה, איטורו רשמה רווח נקי GAAP של 90.1 מיליון דולר, ירידה של 4.8% ביחס לתקופה המקבילה, ו-EBITDA מתואם של 152 מיליון דולר, עלייה של 7.4%.

איטורו ייצרה במחצית הראשונה 151 מיליון דולר מפעילות שוטפת (מתוך זה 60.9 מיליון דולר ברבעון השני), ובסיום התקופה היו לה בקופה מעל 1.1 מיליארד דולר במזומנים והשקעות וסכום נוסף בגובה 102 מיליון דולר בנכסי קריפטו.

מחיר המניה גבוה ב-6.3% ממחיר ההנפקה

יוני אסיא, מייסד משותף ומנכ"ל איטורו, מסר לאחר פרסום הדוחות: "אני גאה בצוות של איטורו על שהציג רבעון חזק נוסף, תוך הרחבה משמעותית של החדשנות במוצרים והפריסה הגיאוגרפית שלנו". הוא הוסיף כי החברה ממשיכה להיות מחויבת להפוך את ההשקעה לתהליך פשוט ונגיש יותר. "במבט קדימה, אנחנו נרגשים להמשיך ולפתח טכנולוגיות וכלי AI שאנו מאמינים שישנו את אופן האינטראקציה של משקיעי ריטייל בשווקים וייצרו הזדמנויות נוספות לצמיחה. אנו ממשיכים לבצע בהתאם לאסטרטגיה שלנו ונשארים בטוחים ביכולת שלנו לייצר ערך בר קיימא למשתמשים ולבעלי המניות שלנו", אמר אסיא.

איטורו הונפקה באמצע חודש מאי במחיר מניה של 52 דולר ששיקף לחברה שווי של 4.4 מיליארד דולר בהנפקה. לאחר ההנפקה, מחיר המניה נסק עד לשיא של כמעט 76 דולר שבועות ספורים לאחר ההנפקה, אך בהמשך נחלשה וכיום מחיר המניה גבוה ב-6.3% ממחיר ההנפקה ומשקף לחברה שווי שוק של 4.6 מיליארד דולר. לפי נתוני וול סטריט ג'ורנל, 15 גופי השקעה מסקרים את מניית החברה, 8 מהם מחזיקים בהמלצות חיוביות והיתר בהמלצות נייטרליות. מחיר היעד הממוצע בו הם נוקבים למניית איטורו הוא כ-74.5 דולר, ומהווה פרמיה של 34.8% על מחיר המניה הנוכחי בנאסד"ק.