הבנק שמפקפק באפשרות רכישת צים והפיכתה לפרטית

בפעם השנייה השנה, מניית צים עלתה בשיעור דו-ספרתי בעקבות פרסומים לפיהם חברת התובלה הימית מישראל עשויה להירכש. לפי הדיווחים בתקשורת, את הרכישה הפוטנציאלית מוביל מנכ"ל החברה אלי גליקמן, כלומר מדובר בעסקת MBO, במסגרתה חברה נרכשת על-ידי בכירים בה.

גליקמן מחזיק כיום 1.2% ממניות צים (בשווי 25 מיליון דולר), ולפי פרסומים הוא עשוי לחבור לטייקון הרכב והספנות רמי אונגר בניסיון הרכישה.

מניית צים קפצה בתחילת השבוע ב-14.9% בניו יורק, למחיר המשקף לחברה שווי של מעל 2.1 מיליארד דולר. לאחר הזינוק במניה, צים פרסמה דיווח ובו כתבה כי היא מודעת לשמועות בשוק בנוגע להצעת רכישה אפשרית, וכמדיניות, היא אינה מגיבה לשמועות או ספקולציות.

בינתיים, האנליסט עומאר נוקטה מבנק ההשקעות ג'פריס כתב כי הוא מתקשה לראות התממשות של עסקה שתהפוך את צים לחברה פרטית. לדבריו, פרטי עסקה כזו אינם ברורים, אך לפי פרסומים יהיה מדובר בשווי של כ-2.4 מיליארד דולר לחברה, כ-20 דולר למניה.

לדבריו, צים היא החברה התשיעית בגודלה בתעשייה עם הובלה של כ-4 מיליון מכולות בשנה, והעלויות שלה הן ברף העליון, של התעשייה. הוא מוסיף שאם עסקת רכישה של צים תמומן ב-50% חוב, הריבית והקרן ייקרו את הסכום לאיזון פר מכולה. "לקיחת חוב בנקודה זו של המחזור העסקי (סייקל) יהיה לפי דעתנו הימור גדול", כותב נוקטה.

בג'פריס מעלים גם את התהייה האם בעלי המניות של צים, שבעבר נשלטה ע"י עידן עופר, יסכימו למכור במחיר נמוך מהמזומנים שהצטברו בקופתה . "האם מציאותי להעריך שמשקיעים יהיו מוכנים לקבל הצעת רכישה נמוכה משווי המזומנים של צים, העומד על 2.9 מיליארד דולר?" שואל נוקטה ומוסיף שהחברה נסחרה מתחת לשווי המזומנים ברוב התקופה בשנתיים האחרונות. להערכתו מחיר של 20 דולר למניה (פרמיה של 12% על מחיר השוק לאחר הקפיצה ביום ב') נשמע הוגן, אך הוא מציין שוול סטריט יכולה להיות "קמצנית" בהצעות רכישה.

הפיכת צים לפרטית, תגביר את הסיכונים הפיננסיים שלה

"בלי קשר לתחזית השלילית לשוק שקיימת כבר זמן מה אך עוד לא התממשה באמת, הפלטפורמה של צים הייתה 'פרת מזומנים'", כותב האנליסט, ומזכיר שמאז שהונפקה ב-2021 היא רשמה רווח נקי של 4.6 מיליארד דולר בכל אחת מהשנים 2021-2022, הפסידה 575 מיליון דולר ב-2023 וחזרה לרווח של 2.1 מיליארד דולר ב-2024 (ברבעון של 2025 הציגה החברה רווח של 296 מיליון דולר).

נוקטה מוסיף אלמנט נוסף שעלול להקשות על הצעת רכישה: לדבריו, מבנה העלויות הגבוה של צים דורש ממנה "כרית מזומנים" או שוק תובלה יוצא דופן. לדבריו החברה ייחודית ביכולתה לתפוס תעריפי הובלה גבוהים, אך הדבר בא עם עלות תפעול גבוהה יותר. "זה השתלם לחברה היטב מאז ההנפקה", ציין.

"אנו סבורים שחיוני עבור צים לשמר יתרת מזומנים גבוהה שניתן להישען עליה בתקופות של תעריפי הובלה נמוכים. המבנה שלה היום מאפשר לה ייצור נוסף של תזרים בתקופות חזקות אך מוביל לשריפת מזומנים בתקופות פחות טובות. לפיכך, קשה לנו לראות התממשות של עסקה להפיכת צים לפרטית, שתגביר את הסיכונים הפיננסיים לחברה". המלצת ג'פריס נותרת ללא שינוי, "החזק", במחיר יעד של 17 דולר שנמוך כעת ב-4.5% ממחיר השוק.