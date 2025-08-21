מתי כדאי לערוך הסכם פוסט נישואים?

הכותב עובד רשות המסים לשעבר ובעל משרד עו"ד העוסק במיסוי מקרקעין

הסכם פוסט נישואים (אשר מוכר גם בשם "הסכם ממון" או בשם "הסכם לשלום בית") הוא הסכם שבני זוג נשואים עורכים לאחר שנישאו ונוגע לרכוש של בני הזוג, להבדיל מהסכם טרום נישואים הבא להסדיר את ענייני הרכוש קודם לנישואים. בדרך כלל דרישה להסכם כזה מגיעה מצד אחד מבני הזוג ברגע שמתגלים קשיים במערכת היחסים. המטרה של הסכם כזה במקרים רבים היא לשפר תנאים לקראת הליך גירושים מתקרב ומהווה נורת אזהרה לבן הזוג שנדרש לחתום עליו. מקרה אחר לעריכת הסכם כזה היא ל"הפשיט" את אחד מבני הזוג מרכוש מחשש להליך של תביעה כספית מצד ג' שתוביל לפגישה ברכוש המשפחתי.

● פחות מ-1,000 דירות: המשקיעים ה"נאמנים" נוטשים את שוק הדיור

● ראיון | "הזדמנויות מעניינות": כך תשקיעו בדירה בארה"ב

ודוק - בשנים האחרונות בעקבות פסיקה חדשה (פס"ד דפנה פלם ע"א 3185/03 ופס"ד יגאל שלמי ע"א 3178/17) הפכו הסכמי פוסט נישואים דווקא לכלי להימנעות מתשלום מס שבח ומס רכישה מיותרים במכירה ו/או ברכישה של דירת מגורים על ידי בני הזוג.

אציג דוגמה על מנת להמחיש את חשיבות עריכת הסכם כזה. נניח כי לבני זוג דירת מגורים ברמת גן שאותה רכשו בשנת 2014. נוסף לכך, לאישה דירה נוספת בערד שאותה רכשה קודם לנישואים. בני הזוג מתכננים למכור את הדירה ברמת גן ולרכוש דירה בתל אביב. מאחר שמדובר בתא משפחתי אחד, הרי שהדירה בערד נספרת במניין הדירות של התא המשפחתי. משכך, ברכישת דירה חליפית לדירת רמת גן הם ייאלצו לשלם מס רכישה בשעור של 8% ולא יוכלו ליהנות ממדרגות מס הרכישה הפרוגרסיביים ברכישת דירה יחידה. על מנת לצמצם את חבות המס מומלץ לבני הזוג, קודם לרכישת הדירה בתל אביב, לערוך הסכם פוסט נישואים אשר יקבע באופן מפורש כי הדירה בערד שייכת לאישה בלבד ולבן הזוג האחר אין כל דרישה או תביעה בנוגע אליה.

לא להמתין לרכישה

יש להדגיש כי אין די בהסכם זה, אלא יש להוכיח כי אכן מתקיימת הפרדה רכושית ברורה ביחס לדירה בערד. כך למשל, שדמי השכירות מדירה זו מופקדים בחשבון בנק נפרד של בן הזוג שרכש אותה, וגם המשכנתא נפרעת מחשבון זה.

במקרה המתואר, הסכם הממון יוכל לחסוך מס שבח במכירת הדירה רמת גן ביחס לבן הזוג האחר. שכן אם אכן ייערך הסכם שיקבע הפרדה רכושית ביחס לדירה בערד, הרי הגבר יוכל לטעון כי בבעלותו "דירה יחידה" ולכן הוא זכאי לפטור ממס שבח. האישה לא תוכל לבקש פטור ממס שבח שכן בידה מחצית דירה ברמת גן ודירה שלמה בערד ולכן היא אינה בעלת דירה יחידה.

הסכם פוסט נישואים לבני זוג נשואים דורש אישור בית משפט לענייני משפחה, ומוטב לערוך אותו במועד מוקדם ככל הניתן ולא להמתין סמוך למועד ביצוע פעולה של רכישה או מכירת דירת מגורים, שמא מנהל מיסוי מקרקעין יראה בעצם עריכתו רצון להימנע מתשלום מס בלבד ועלול להתעלם ממנו.