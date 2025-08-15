ענקיות הטכנולוגיה מטא, גוגל ואפל עשו כותרות כשהתחייבו להשקיע מיליארדי דולרים כדי להפוך את הדיור לנגיש יותר באזור עמק הסיליקון - החצר האחורית שלהן.

כעת, שש שנים לאחר מכן, התוצאות אינן עומדות בציפיות.

חלק מהפרויקטים באמת מתקדמים. שלוש החברות סייעו במימון בניית אלפי יחידות דיור בר־השגה, בעיקר באמצעות מתן הלוואות ליזמים בתחום הדיור.

אך יוזמות אחרות כלל לא המריאו. ההתחייבות של מטא משנת 2019 כללה תרומת קרקע בשווי 225 מיליון דולר בעיר מנלו פארק, שם שוכנת החברה. העיר אישרה בשנת 2022 תוכנית־אב לפיתוח שטח של 59 אקרים, שיכלול שטחי משרדים, מסחר, מלון ו-1,730 יחידות דיור. אולם, נדרשים עדיין אישורים נוספים. נציג מהפרויקט סירב לספק לוח זמנים לבנייה במהלך ישיבת ועדת תכנון בחודש מאי.

תקנות מחמירות

"נוצר הרבה הייפ בשנת 2019, והמספרים הגבוהים הרגישו כמו השקעות שיכולות לחולל מהפכה באזור מפרץ סן פרנסיסקו", אמר בן מטקאלף, מנכ"ל מרכז טרנר לחדשנות בדיור באוניברסיטת קליפורניה בברקלי. "משום מה, זה לא קרה בפועל".

למרות העיכובים, כל אחת מהחברות מסרה כי סכום ההתחייבות שלה לא השתנה. ההתקדמות הלא אחידה מדגישה את הקושי בניווט בסבך תקנות השימוש בקרקע ואישורי הבנייה המקומיים - אחת הסיבות למחסור החריף בדיור בארה"ב. הדבר נכון במיוחד בקליפורניה, שם חלות מהתקנות המחמירות ביותר בתחום הבנייה למגורים - תקנות שהמדינה החלה רק לאחרונה להקל.

גוגל ומטא התחייבו כל אחת למיליארד דולר, ואפל התחייבה ל-2.5 מיליארד דולר לדיור בר־השגה בשנת 2019. ההתחייבויות הגיעו על רקע גידול במספר המשרות בענף ההייטק, שדחף מעלה את מחירי הדיור באזור המפרץ, ובצל ביקורת על כך שענף הטכנולוגיה תורם להחרפת משבר הדיור בעמק הסיליקון.

התחייבויות אלו כללו צורות שונות של השקעה, אך כולן כללו מתן הלוואות ליזמים בתחום הדיור בר־השגה. כל חברה גם התחייבה לבנות דיור על קרקעות בבעלותה, בשווי מאות מיליוני דולרים.

"המגזר הפרטי לא אמור להיות האחראי הבלעדי לפתרון של אף אחת מהבעיות האלה", אמרה ג'ניפר לאבינג, מנכ"לית ארגון הצדקה Destination: Home מסן חוזה. אך הוסיפה: "הכסף שלהם יכול לשמש כזרז חזק".

התחייבותה של גוגל כללה קרקעות בשווי 750 מיליון דולר בסן חוזה, מאונטן ויו וסאניווייל, שם תכננה החברה לסייע בבניית לפחות 15,000 יחידות דיור. עד כה קיבלה גוגל אישור לבנות 12,900 יחידות בשלושה פרויקטים של שימוש מעורב, אך הבנייה טרם החלה והחברה עדיין בשיחות עם יזמים.

כעת, גוגל בוחנת מכירה של אחד מהאתרים - Middlefield Park במאונטן ויו - בשל שינוי בצרכים הנדל"ניים של החברה בעקבות המעבר לעבודה היברידית, כך לפי דובר. החברה ציינה שהיא מחפשת קונים שיבנו דיור באתר.

מטא הוציאה כ-200 מיליון דולר מתוך ההתחייבות של מיליארד דולר, בעיקר דרך קרן הלוואות בגובה 150 מיליון דולר לדיור לאוכלוסיות במצב סוציו-אקונומי קשה במיוחד. "זה היה משהו שהשוק נזקק לו, והכספים אזלו די מהר", אמרה לינדזי האדיקס, שעבדה בצוות הדיור של מטא עד שפוטרה ב-2022.

חלק נוסף מהתחייבות מטא היה שותפות עם ממשלת מדינת קליפורניה בשווי 250 מיליון דולר, לבניית דיור על אדמות בבעלות המדינה. מטא לא פרסמה עדכון על שותפות זו.

"מטא ביצעה השקעות משמעותיות בפיתוח דיור בר־השגה, דיור למורים, מימון מענקים, תמיכה במדיניות דיור, פיתוח קרקע ודיור מודולרי", מסר דובר החברה.

אפל הייתה זו שהשקיעה הכי הרבה בפועל - מעל 1.6 מיליארד דולר נכון ליולי 2024, לפי דוברת החברה. הסכום כלל מימון לבנייה או שימור של למעלה מ-10,000 יחידות דיור בר־השגה, סיוע כלכלי לאנשים בסיכון לאובדן ביתם, וסיוע במקדמות לרכישת דירה ראשונה.

התחייבות אפל כללה גם קרקע בשווי 300 מיליון דולר בסן חוזה שיועדה לדיור בר־השגה. אפל לא סיפקה עדכון לגבי יוזמה זו.

"אנחנו גאים לעבוד עם שותפים קהילתיים ברחבי המדינה כדי להגדיל את הנגישות לדיור בר־השגה", אמרה קריסטינה ראספה, סגנית נשיא בכירה באפל לענייני נדל"ן עולמי ומתקנים.

בסיאטל המצב טוב יותר

מחוץ לקליפורניה, התחייבויות לדיור מתקדמות בקצב מהיר יותר.

מיקרוסופט הודיעה על התחייבות בסך 500 מיליון דולר לדיור בר־השגה באזור סיאטל בינואר 2019, והגדילה אותה ל-750 מיליון דולר בשנה שלאחר מכן. דובר החברה מסר כי מלוא הסכום הוקצה עד תחילת 2025.

אמזון, שהתחייבה ליותר מ-2 מיליארד דולר בשנת 2021 למען דיור בר־השגה, מסרה בשנה שעברה כי השקיעה 2.2 מיליארד והוסיפה 1.4 מיליארד נוספים להתחייבות. השקעות אמזון מתרכזות באזור סיאטל, ארלינגטון (וירג’יניה) ונאשוויל (טנסי).