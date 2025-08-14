בחוץ חם ולח והילדים כבר יודעים לומר "משעמם" בשבע שפות. אין ממש לאן לברוח. אבל לסור לכמה שעות לעגלת קפה, אחת מיני רבות הפזורות ברחבי הארץ, זו בהחלט אופציה טובה ומזמינה.

יש כאלה שממוקמות נכון, אחרות עם בעלים נחמדים ולעיתים גם כאלה שמציעות אוכל מיוחד, ואם לא, אז משהו קטן לכרסם.

בגלל שאוגוסט וחלק מהעגלות יוצאות לחופשה או שיפוצים, וגם נוכח העובדה שחלק מבעלי העגלות מילואמניקים - מומלץ תמיד להתעדכן לגבי ימי ושעות פתיחה.

פסטורליה כפרית וביסים טעימים

שושה | מושב צופית, השרון

איפה עוצרים: חורשה ירוקה ומוצלת סביב פיקוס ענק בלב המושב, עם ערסלים מתנדנדים ופינות ישיבה בין העצים.

למה דווקא: השילוב בין פסטורליה כפרית, קהילה מקומית וביסים טעימים שמוגשים בשישי בבוקר, פלוס קניות של חלות ועוגות לשבת.

שושה, מושב צופית / צילום: שרית עטר

מה אוכלים: כריכים מיוחדים כמו לחם סלק עם גבינת עיזים ואגסים מקורמלים, רוגלעך פיסטוק, עוגת גזר עסיסית ולפעמים אפילו ספוליאטלה - מאפה נפוליטני מושחת עם גבינה ובצק מתפצח.

למה בקיץ: בריזה ושייק תכלת טרופי.

מאחורי הדלפק: ענבל ואסף כהן, זוג מקצוענים שמטפח את המקום ואת הקהל וקרא לעגלה על שם כינויה של בתם הבכורה.

קפה משובח ופיצות מיוחדות

רוחמה | מושב גני טל, נחל שורק

איפה עוצרים: מטע זיתים מכסיף עם ערסלים, שולחנות פיקניק ואווירה של קיץ ישראלי.

למה דווקא: הקפה המשובח וערב פיצות ברביעי, עם גרסאות מטורללות של המאכל המיתולוגי. אפשר לבקר גם באתר בארכיאולוגי הצמוד, גת גדעון.

עגלת הקפה רוחמה / צילום: מאיה גרינשטיין

מה אוכלים: פיצה לבנה עם קצוות פריכים וסלט עגבניות שרי טרי שנחתך במקום. יש אפילו פיצה ללא גלוטן וקפה קר.

למה בקיץ: לשבת בצל עצי הזית, או בערבים כשבמתחם דולקות נורות צבעוניות.

מאחורי הדלפק: דוד שיימס ורון זינר, שהקימו את העגלה לזכר אמו של דוד ועשו המון ימי מילואים, רק בזכות זה חייבים להרים להם.

עוגת פרג בחברת הפרלמנט

יענקל'ה | קיבוץ הזורע, עמק יזרעאל

איפה עוצרים: היום מאחורי תחנת הדלק בכניסה לקיבוץ הזורע, אבל בקרוב העגלה, מהוותיקות בעמק ובארץ בכלל, עוברת בקרוב למשכנה החדש באזור (שעוד לא פורסם).

למה דווקא: שילוב של קפה מוקפד, כריכים נדיבים ועוגות ביתיות שמחזירות לרגעים המתוקים של ארבע אחר הצוהריים בקיבוץ של פעם. בימי חמישי בשעות הערב הופך המקום לבר יין.

יענקל'ה בקיבוץ הזורע / צילום: נעם רפאלי

מה אוכלים: עוגת שיש נוסטלגית, עוגת שוקולד־פרג דחוסה, כריכים ממולאים בכל טוב וכריכי פרצעל טריים. בימי חמישי בערב יש יין צונן עם נשנושים טעימים.

למה בקיץ: לשבת בבוקר עם קפה קר ועוגת פרג בחברת הפרלמנט של הקיבוץ.

מאחורי הדלפק: יונת אבראל, בת הזורע, שמנציחה בשם העגלה את אביה יענקל'ה ומכניסה לכל ביס ולגימה נגיעה של זיכרון ואהבה.

תפריט בריא עם הפתעות מושחתות

עספורה | קיבוץ הרדוף, גליל

איפה עוצרים: בלב רפת הקיבוץ לשעבר בין רהיטי וינטג' ואגרטלי פרחים, במקום גדול ומרווח, שאפילו הבריזה מגיעה אליו.

למה דווקא: תפריט יוצא דופן עם חומרי גלם אורגניים, לחמים ובורקסים שנאפים במקום, טבעוניים וללא גלוטן. העגלה פתוחה בשבתות, ובכל חודש נערך ברחבת הרפת יריד צבעוני וחמוד של יצרנים מקומיים. אל תוותרו על ביקור בשירותים שעל קירותיהם מתנוססות תמונות מהרפת של פעם.

מה אוכלים: בורקס של שישי־שבת ממולא במנגולד אורגני עם טחינה, חריף וביצה וטורטייה מופלאה מכוסמת ירוקה ממולאת בטופו ובכל טוב. לצד התפריט הטבעוני והבריא יש הפתעות מושחתות כמו בראוניז נהדרים ועוגת גבינה משובחת.

למה בקיץ: לדמיין את הרפתניות של קיבוץ הרדוף חולבות פרות בזמן שלוגמים תה קר עם עשבים מהגינה של העגלה.

מאחורי הדלפק: יפעת שפילמן, מרפאה בתזונה, ואביחי רונן, גיק רציני של קפה ובריסטה מצטיין. שניהם בני הרדוף שהפכו רפת לעגלה עם נשמה ואוכל מיטיב לגוף ולנשמה.

תופרת יום בין עגלות קפה