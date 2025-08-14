עדכונים שוטפים

04:08 - צה"ל: זוהה שיגור טיל מתימן

הטיל ששוגר מתימן - יורט, לא יופעלו אזעקות

00:22 - התקדמות במו"מ עם אינדונזיה וסומלילנד לקליטת עזתים

בימים אלו מנהלות ישראל וארה"ב מגעים עם 5 מדינות במקביל על האפשרות שעזתים יהגרו בהסכמה, לשטח אותן מדינות. עם שתיים מהן, אינדונזיה וסומלילנד, חלה לאחרונה התקדמות. גורם ישראלי: חלק מהמדינות מגלות פתיחות גדולה מבעבר לקליטת הגירה מהרצועה.

במקביל, לפי גורמים, מתקיים שיח בנושא גם עם דרום סודאן, לוב ואוגנדה. נכון לעכשיו, אין סיכום קונקרטי עם שום מדינה והמגעים צפויים להימשך. בדרום סודאן, הכחישו את הדיווחים כי מתנהלים מולם מגעים. לכתבה המלאה

00:17 - בכירים בישראל: "סיימנו עם העסקאות החלקיות"

משלחת חמאס למו"מ הגיעה השבוע לקהיר - אך בישראל מבהירים: "לא נלך לעסקה חלקית". עם זאת, אתמול (רביעי) פורסמה בחדשות 12 אזהרת גורם ביטחוני, לפיה התנאים של ישראל לסיום המלחמה עלולים להיות נוקשים - באופן שימנע הגעה לעסקה כוללת.

במצרים ניסו להחיות את מתווה וויטקוף, שכולל עסקה חלקית לשחרור חטופים. למרות שההצעה המצרית טרם הועברה לישראל - בירושלים כבר הבהירו: "סיימנו עם העסקאות החלקיות".

"ישראל לא מתכוונת לחדש את השיחות על הסכם חלקי", הסביר גורם מדיני. "הנושא היחיד שעומד על הפרק הוא שחרור כל 50 החטופים בתנאים של ישראל לסיום המלחמה, כולל פירוק חמאס מנשקו ופירוז הרצועה".

מקורות: מצרים פועלת ליישום עסקת הפסקת אש בעזה עד סוף אוגוסט. המתווכות פועלות סביב השעון כדי למנוע "פלישה" לעיר עזה. לכתבה המלאה

00:15 - למרות הביקורת בעולם: סמוטריץ' יקדם בנייה בשטח המחלוקת סמוך לירושלים

אחרי עשרים שנות הקפאה: סמוטריץ' מאשר בניית 3,401 יחידות דיור באיזור E1 ליד מעלה אדומים. במשך השנים מדינות העולם לחצו על ישראל שלא לבנות התנחלויות באזור, בנייה בו נחשבה כסיכול בפועל של מדינה פלסטינית בשל המיקום האסטרטגי שחוצץ בין האזורים שמדרום לירושלים ומצפון לה.

"תוכניות הבנייה ב-E1 קוברות את רעיון המדינה הפלסטינית", אמר סמוטריץ', "אנחנו שוברים את המוסכמות". לכתבה המלאה

פורסם לראשונה ב-N12