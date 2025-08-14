הבנק היחיד שהרווח שלו דווקא נשחק ברבעון

בעוד שארבעה מבין חמשת הבנקים הגדולים הציגו גידל נאה בשורת הרווח הנקי ברבעון השני, ואחד מהחמישה רשם רווח נקי ש"עמד במקום" (מזרחי טפחות), אחד הבנקים הקטנים במשק רשם שחיקה קלה ברווח הנקי שלו ברבעון. בנק יהב, המנוהל על ידי אבשלום בוסקילה, אומנם רשם רווח נקי מכובד של 110 מיליון שקל ברבעון השני, אך מדובר בירידה קלה של כ-1% ביחס לרווח הנקי שלו ברבעון השני אשתקד. התשואה על ההון שהציג הבנק נשחק בשיעור חד יחסית ועמדה על 14.8% בתום הרבעון השני, למול 17% ברבעון המקביל.

הפסדי האשראי הכפילו את עצמם

הוצאות הבנק בגין הפסדי אשראי הכפילו את עצמם ברבעון השני והסתכמו ב-12.5 מיליון שקל, למול 6.3 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. כאשר ביהב ציינו כי מדובר בעלייה בהפרשה בגין אשראי לציבור, בין היתר לאור העובדה שנרשמה עלייה ביתרת האשראי. אך יצויין כי במחצית הראשונה של השנה, האשראי נטו לציבור נותר במקום והסתכם בסוף יוני ב-11.9 מיליארד שקל. ההכנסות של הבנק שאינן מריבית זינקו ב-20% והסתכמו ב-54 מיליון שקל. העלייה נבעה מעלייה בפעילות הלקוחות בכרטיסי האשראי, שוק ההון ובפעילות המט"ח.

מנכ"ל הבנק ציין עוד כי "בתחילת השנה הושקה פעילות ייעודית למגזר העסקים הקטנים והבינוניים, הזקוקים לפתרונות אשראי מותאמים אישית ולתמיכה פיננסית שתסייע להם לצמוח. מאז החלה, נרשמה עלייה עקבית בפתיחת חשבונות עסקיים, ביטוי לאמון בגישה האנושית והאישית שמוביל הבנק. גם בתקופה של חוסר ודאות ביטחונית וכלכלית, שמר הבנק על רציפות תפעולית בכל ערוצי השירות, וממשיך להשקיע בשדרוג הכלים הדיגיטליים לטובת שירות נגיש וזמין ללקוחות בכל מצב".

בנק יהב שנוסד ב-1954 מתמחה בשירותי בנקאות ללקוחות שכירים, לקוחות פרטיים ובעלי מקצועות חופשיים. הבנק מוחזק על ידי מזרחי טפחות (50%) ועל ידי הסתדרות עובדי המדינה (50%). ההון העצמי שלו גדל ב-14% בסוף יוני האחרון ביחס לשנה שעברה והסתכם ב-3.1 מיליארד שקל.