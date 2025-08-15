עדכונים שוטפים

04:56 - קצין לוחם במילואים אותר ללא רוח חיים בצפון

מצ"ח פתחה בחקירת נסיבות המקרה, ובסיומה יועברו הממצאים לפרקליטות הצבאית. הודעה נמסרה למשפחתו של הקצין.

מתחילת המלחמה נרשמה עלייה במספר החיילים שהתאבדו לעומת השנים שלפני כן, ונראה שמגמה זו הולכת ומחמירה ככל שהמלחמה מתארכת. רק בחודש שעבר, שלושה חיילי צה"ל שמו קץ לחייהם בתוך שבוע וחצי ולוחם צנחנים נפצע קשה לאחר שניסה לשים קץ לחייו בבסיס צבאי בדרום הארץ. לכתבה המלאה

02:50 - המסר של ישראל למתווכות - והאזהרה שהתקבלה בירושלים: לא תגיעו כך להסכם

ישראל העבירה מסר תקיף למתווכות - לפיו היא תהיה מוכנה לדון רק בעסקה מלאה לשחרור חטופים. עם זאת, המתווכות הבהירו לגורמים בישראל כי הפערים בין ישראל וחמאס גדולים, מה שלא יאפשר הגעה להסכם.

"אל תפנו אלינו בנוגע לעסקה חלקית - מבחינתנו זו הונאה", הבהיר למתווכות השר דרמר, שאחראי על סוגיית החטופים. "חמאס הוליך אותנו שולל במשך חודשים, הוא רוצה למשוך זמן ולמנוע את הכניסה לעזה, לא ניפול לזה שוב". לכתבה המלאה

00:07 - שר החוץ של איראן עבאס עראקצ'י: אנחנו פועלים עם רוסיה וסין כדי למנוע ממדינות אירופה להפעיל את מנגנון הסנאפבק

22:16 - למרות גל החום הכבד והחריג, כ-30 אלף איש נכחו אמש באירוע הזיכרון וההנצחה השני של קהילת שבט הנובה בפארק הירקון שבתל אביב

21:10 - טראמפ: הייתי רוצה לראות עיתונאים זרים שנכנסים לעזה

21:09 - צה"ל החל בשורת תקיפות בגזרת לבנון בדגש על הגזרה המזרחית במסגרת מאמצי אכיפת ההסכם

20:53 - גורמים איראנים הצליחו לפרוץ לטלפון של איילת שקד - ולשורה של בכירים

גורמים עוינים הצליחו לפרוץ לטלפון האישי של שרת המשפטים לשעבר איילת שקד ולקבל גישה לחשבון הטלגרם שלה. לאחר שבועיים השב"כ הודיע, למי שהייתה בעבר גם חברת קבינט - "הטלפון שלך נפרץ על ידי האיראנים".

באיראן ניסו כמה וכמה פעמים לפרוץ לטלפון של השרה - ולבסוף, גם הצליחו. שקד לחצה על לינק שנשלח אליה, ובאמצעותו הם הצליחו להשתלט לה על חשבונה ברשת טלגרם.

ניסיונות הפריצה לא התמקדו רק בשקד, והגורמים העוינים ניסו בשבועות האחרונים, וביתר שאת מאז סיום המלחמה, לפרוץ למכשירי טלפונים של בכירים רבים בישראל: שרים בממשלה, יועצים, בכירים בהווה ובעבר. בעקבות רצף המקרים - השב"כ פנה לבכירים בישראל, וחידד את נהלי האבטחה. לכתבה המלאה

20:53 - המחאה לשחרור החטופים בנתיבי איילון: המשטרה עצרה 5 מפרי סדר שהציתו צמיגים

