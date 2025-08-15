אחרי התנגדות רשות התחרות למכירת אפליקציית המוניות Gett לידי פנגו מוקדם יותר השנה, קבוצת משקיעים הכוללת את לאומי פרטנרס, מיטב, מזרחי טפחות, הפניקס וקלירמרק קפיטל מודיעה על רכישת Gett ב-188 מיליון דולר.

בין בעלי המניות הקיימים בחברה שימכרו את מניותיהם: הקרן הרוסית שבדית VNV, אקסס של לן בלווטניק ו-MCI קפיטל.

במאי 2024 הודיעה פנגו, אפליקציית החנייה והתחבורה כי תרכוש את Gett ב-175 מיליון דולר. מיד לאחר מכן החלה רשות התחרות לבדוק את העסקה - אך הבדיקה נתמשכה זמן רב ובמאי השנה החליטו הצדדים לסגת באופן סופי מן העסקה. החשש המוצדק של רשות התחרות היה שפנגו, כיום אפליקציית החנייה הבולטת ביותר שמתרחבת לעולמות מכירת הכרטיסים והתשלומים בתחבורה הציבורית, תרכוש את Gett - שהיא בעלת נתח השוק הגדול ביותר בשוק אפליקציית המוניות - לאחר היחלשותה של יאנגו בעקבות פרידתה מחברת יאנדקס, ולאחר שאובר - הפעילה ברוב מדינות המערב - נסוגה מפעילות בישראל ב-2023. Gett היא גם בעלת הזיכיון הבלעדי להפעלת מוניות משדה התעופה בן גוריון ואליו.

בעלי המניות התפשרו?

קרן VNV, קרן שבדית בעלת שורשים רוסיים מעדכנת מדי רבעון את שווי החברה. היא בעלת כ-44% ממניות החברה בטרם מכירתה, ובדיווח שפרסמה לסיכום החציון הראשון של השנה, העריכה את שוויה של Gett ב-209 מיליון דולר, עלייה של 13% מהשנה שעברה. לפיכך, נראה שבעלי המניות התפשרו בשווי החברה.

על פי VNV, בטרם נחתמה העסקה נכתב כי "גם אם פעילות התחבורה בישראל מואטת בתקופות של כניסת המלחמה למרחב האווירי של המדינה, היא הוכיחה בשנים האחרונות יכולת התאוששות גבוהה. להסלמה האחרונה בסכסוך הייתה השפעה זניחה על הפעילות בישראל הודות להתאוששות מהירה מאוד, בעוד שבבריטניה הצמיחה מונעת על ידי מספר שיא של משתמשים חדשים שהצטרפו לשירות.

"החברה המשיכה לבנות מומנטום ברבעון השני וצפויה לסגור את 2025 באופן משמעותי לפני הביצועים של השנה שעברה. מזומנים ושווי מזומנים עלו על 69 מיליון דולר נכון ל-30 ביוני 2025. אנו ממשיכים לתמוך ולהיות מלאי אנרגיה מהמסלול של Gett. חוסנה של החברה, ביצועה העקבי והרווחיות הגוברת נסכו אמון רב במנהיגותה ובחזונה: יש תחושה ברורה של אופטימיות לגבי יצירת הערך שלפנינו".