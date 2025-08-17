הרכב הסיני הכי נמכר בישראל סידר לקרסו את הרבעון

יבואנית הרכבים קרסו מוטורס , שבשליטת בני משפחת קרסו, פרסמה תוצאות רבעוניות חזקות, שהונעו על ידי צמיחה משמעותית בפעילות מכירת הרכבים. זאת בעקבות ביקוש גובר בעיקר עבור המותגים הסיניים צ'רי ו-Xpeng.

הכנסות החברה ברבעון הראשון צמחו בכ-58% ועמדו על כ-2.2 מיליארד שקל, הודות לקפיצה במכירות רכבים חדשים, לצד גידול בכל תחומי הפעילות למעט תחום הליסינג, שהמשיך לסבול מירידה במכירות.

מי שהניע את הצמיחה בהכנסות הוא מותג הרכב הסיני צ'רי, שהיווה כמחצית מהמכירות של כלי רכב חדשים. במהלך הרבעון מכרה קרסו 6,197 רכבים של צ'רי, זינוק של כ-92% ביחס לרבעון המקביל. על פי החברה, במהלך בחודש יולי האחרון הובילה צ'רי את טבלת המסירות עם מכירות של כמעט 3,000 חדשים, שהפכו אותו למותג הנמכר ביותר בישראל עם נתח שוק של כ-11.9%.

בסך הכל מכרה קרסו ברבעון הראשון כ-13.8 אלף רכבים, זינוק של 116% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד.

בשורה התחתונה, קפץ הרווח הנקי של החברה לכ-113.7 מיליון שקל, קפיצה של כ-89% ביחס לרבעון המקביל. הזינוק נבע בעיקר מרווח של כ-70.2 מיליון שקל בו הכירה החברה הודות להתחזקות של השקל מול הדולר.

המותגים הסיניים השאירו אבק למסורתיים

קרסו מייבאת ומוכרות רכבים חדשים של שלל מותגים וביניהם צ'רי, Xpeng, ניסאן, רנו ודאצ'יה. מגזר מכירות הרכב, שמהווה את תחום הפעילות המרכזי של החברה (27% מההכנסות), המשיך להציג דומיננטיות ברבעון. הכנסות החברה מפעילות זו צמחו בכ-90% ועמדו על כ-1.6 מיליארד שקל. בהתאם, רווחי המגזר יותר מהכפילו עצמם לכ-191.2 מיליון שקל, לעומת כ-88.4 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

במקביל, נתח השוק של החברה צמח לשיא של כ-14.6%, לעומת כ-13.3% בסוף הרבעון האחרון וכ-10.2% ברבעון המקביל. מגמה זו נמשכה גם אל תוך הרבעון השלישי כשעל פי נתוני דוח איגוד יבואני הרכב, הקבוצה הגיעה בחודש יולי האחרון לנתח שוק של כ-16%.

במהלך הרבעון נמשכה המגמה מהרבעונים הקודמים, בהם המותגים הסיניים, צ'רי ו-Xpeng השאירו מאחור את המותגים הוותיקים רנו וניסאן. בראש טבלת הרכבים הנמכרים של קרסו ניתן למצוא כאמור את רכבי צ'רי הסינית, כשאחריו ניצב מותג הפרמיום Xpeng, שמכירות רכביו בארץ זינקו בכמעט 350% ועמדו על כ-1,600. בקרב היצרניות הוותיקות, במהלך הרבעון נמכרו כ-1,900 רכבי ניסאן, גידול של כ-150% ביחס לרבעון המקביל אשתקד. מנגד, בכל הקשור לרכבי רנו רשמה קרסו צניחה של 66% בכמות הרכבים שנמכרו - 486 כלי רכב בלבד.

התוצאות החזקות של קרסו מגיעות בעת שמנייתה נמצאת במומנטום חיובי. מתחילת השנה זינקה מניית קרסו בכ-58% תוך שהיא משלימה קפיצה של כמעט 140% בשנה האחרונה, והיא נסחרת כיום לפי שווי שוק של 3.75 מיליארד שקל.