הרווח העצום של הבנקים, והסעיף בדוחות שזינק ב-286%

חמשת הבנקים הגדולים במשק, לאומי , הפועלים , מזרחי טפחות , דיסקונט ובינלאומי , השלימו היום (חמישי) תצוגת ביצועים מרשימה ברבעון השני. הרווח הנקי המצרפי שלהם הסתכם ב-8.4 מיליארד שקל, עלייה של 10% בתוך שנה. במחצית הראשונה רשמו חמשת הבנקים רווח נקי מצרפי של 16 מיליארד שקל, עלייה מתונה יותר של 5%. התשואה על ההון אצל כל הבנקים הגדולים היא ברמה דו-ספרתית. לרוב מעל 16% (אם בוחנים רק את פעילות הבנקאות הישראלית של דיסקונט שהציגה תשואה להון של מעל ל-17%).

הוצאות הריבית על הפיקדונות עלו

ההכנסות של הבנקים מריבית (נטו) עמדו על 16.4 מיליארד שקל, עלייה של 4% בתוך שנה. כאשר אצל חלקם בולטת העלייה בהוצאות הריבית שהם משלמים על הפיקדונות, נתון חיובי מבחינת הציבור. ייתכן שזאת בשל הלחץ הגובר מהשקעות הציבור את כספו בקרנות כספיות, אפיק סולידי ונזיל שמתחרה בפקדון הבנקאי המסורתי, ונכסיו עומדים כיום כבר על 177 מיליארד שקל.

בגובה העמלות שהבנקים גובים נרשמה עלייה דו-ספרתית של 13%, לכדי 3.7 מיליארד שקל ברבעו השני לחמשת הגופים. במחצית הראשונה הסתכמו העמלות ב-7.3 מיליארד שקל, עלייה של 11%. בין הגורמים שהשפיעו היתה "החגיגה" בבורסה שסידרה לחלק מהבנקים עלייה חדה בהכנסות מעמלות ניירות ערך, חזרת הישראלים לחו"ל שאף שנפגעה בימי מבצע "עם כלביא", עדיין הגדילה הכנסות מהמרת מטבע חוץ לחלקם.

סעיף ההוצאות בגין הפסדי אשראי זינק ב-286%

סך האשראי לציבור (נטו) שהעמידו חמשת הבנקים הסתכם בסוף המחצית הראשונה ב-1.75 טריליון שקל (1,747 מיליארד שקל), עלייה דו-ספרתית של 12%. קצב הגידול המהיר מעיד על פעילות בריאה של המשק לרוב, אבל גם מצריך את הבנקים להגדיל את ההפרשות בגין הפסדי אשראי. הם עושים זאת כמנגנון הגנה ומדרישה רגולטורית, בתור "הפרשה קבוצתית". כאשר סעיף ההוצאות בגין הפסדי אשראי לחמשת הבנקים זינק ב-286% ברבעון השני ל-625 מיליון שקל לחמשת הגופים. במחציתה ראשונה עלה ב-86% ל-1.1 מיליארד שקל.

הבכירים עימם שוחחנו בבנקים מקפידים להגיד שאינם מזהים לפי שעה סכנה גדולה יותר בביצועי העסקים, זאת למרות המלחמה שלא נגמרת והאתגרים הבטחוניים העתידיים. כך גם לגבי ענף הנדל"ן בו יש האטה חדה במכירת דירות, אך הקבלנים עדיין "שורדים" את התקופה ולפי שעה בבנקים עוקבים אמנם אחר מצבם, אך לא מזהים החמרה חריגה. יש לציין כי מוטי ציטרין סמנכ"ל, ראש תחום מוסדות פיננסיים, מימון מובנה ומוצרים נוספים במידרוג המתמחה במערכת הבנקאית אמר לגלובס ברביעי כי חשוב להקפיד לעקוב אחרי הנתון. אי הוודאות כל כך גדולה במשק, שקשה לדעת אם לא תחול הרעה בהמשך הדרך בביצועי העסקים.