דוחות דיסקונט: הרווח הנקי עלה ל-1.1 מיליארד שקל

בנק דיסקונט בניהולו של אבי לוי מפרסם הבוקר את התוצאות הכספיות שלו לרבעון השני. הרווח הנקי של הבנק זינק ב-7% והסתכם ב-1.1 מיליארד שקל. התשואה על ההון של קבוצת דיסקונט עמדה על 13.6% ברבעון השני מול 14.1%. אך הבנק מציג גם את נתוני התשואה על ההון של הפעילות הבנקאית שלו בארץ (של דיסקונט ומרכנתיל) זו עלתה על 18.1% מול 17.4% ברבעון המקביל אשתקד.

נציין כי חברת כרטיסי האשראי כאל, שמוחזקת בשיעור של 72% על ידי דיסקונט ונמצאת בהליך מכירה, ביצעה אתמול (ד') הפרשה חד-פעמית גדולה של 290 מיליון שקל בגין פסק דין על שומות מע"מ. בנטרולה עמדה התשואה על ההון של קבוצת דיסקונט על 15.6%.

כאמור התשואה על ההון של הפעילות הבנקאית בלבד, זו של דיסקונט ומרכנתיל, גבוהה כעת, שהציגו שני הבנקים הגדולים במשק לאומי ופועלים אתמול (מתחת ל-17% לשניהם). זהו שיפור ביחס לתשואה על ההון שהציג דיסקונט ברבעון המקביל אשתקד, שעמדה אז על 17.4%.

הבנק הצליח להגדיל את האשראי שהוא מעמיד לציבור בשיעור חד ספרתי גבוה. האשראי לציבור (נטו) שהציג דיסקונט גדל בתוך שנה ב-9% והסתכם ב-277 מיליארד שקל. הבנק הציג שיפור ביחס היעילות שלו שעמד על 42.2%, זאת מול יחס יעילות של 43.6% ברבעון המקביל אשתקד. בעוד שנתוני היעילות של הבנק הם מהחלשים במערכת הבנקאית, יש לזכור שהוא בעל השליטה בחברת כאל, שאיננה פועלת בנק ולכן מטה במידה מסויימת את הנתונים כך שיוצגו כחלשים יותר.

בדומה לשלושת הבנקים האחרים, לאומי, הפועלים והבינלאומי שפרסמו מוקדם יותר השבוע את התוצאות, גם בדיסקונט אמצו את ההקלה של המפקח והבנק יחלק מחצית מהרווח הנקי שלו, במקום שיעור חלוקה של 40% שהיה נהוג בשנתיים האחרונות לפי המגבלות למערכת. הבנק יחלק 40% כדיבידנד במזומן ו-10% בתוכנית רכישה עצמית של מניותיו.

הכנסות דיסקונט מריבית (נטו) גדלו ב-1.5% ברבעון השני ביחס למקבילו והסתכמו ב-2.66 מיליארד שקל. ברבעון השני של השנה נרשמה ירידה חדה של 69% בהיקף הוצאות לבנק בגין הפסדי אשראי שהסתכמו ב-60 מיליון שקל. שיעור ההוצאה להפסדי אשראי עמד ברבעון השני של השנה על 0.09%. הבנק רשם הכנסה של 526 מיליון שקל מעמלות, עליה של 10.3% בתוך שנה.

במחצית הראשונה של השנה נרשמו הוצאות בגין הפסדי אשראי בסך של 112 מיליון ש"ח לעומת הוצאות בסך של 233 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, ירידה של 51.9%. בבנק ציינו כי ההוצאות במחצית הראשונה הושפעו בעיקר מרישום הוצאות על בסיס קבוצתי (כלומר אינן פרטניות ללקוחות שונים) והן נבעו כתוצאה ממחיקות חשבונאיות ומגידול ביתרות האשראי.

ברבעון הראשון של השנה, דיסקונט מציין כי התקדם בהליך המכירה של החזקותיו בחברת כאל. עליו להיפרד מהאחזקות כחלק מיישום מסקנות ועדת שטרום, כפי שעשה בנק הפועלים עם ישראכרט לפני מספר שנים. הבנק פתח חדר מידע למשקיעים בחודש מאי, השלים את השלב הראשון של ההליך, במסגרתו הוצעו מספר הצעות לא מחייבות לרכישת החזקות הבנק בכאל. נזכיר כי בשוק מעריכים כי הבנק שואף למכור את הנתח שלו בכאל לפי שווי של 3.5-4 מיליארד שקל לחברה.

דירקטוריון הבנק החליט להסמיך את הנהלת הבנק להתקדם לשלב הבא עם חלק מבין המציעים. כאשר המציעים שהשתתפו בשלב השני קיבלו גישה למידע נוסף ומנהלים משא ומתן עם הבנק במטרה להגיע להסכם מחייב עם המציע שיבחר. בבנק ציינו כי נוכח ההתקדמות בהליכי הפרדת כאל, החל בדוח לרבעון השני של שנת 2025 כאל מוצגת כ"פעילות מופסקת".