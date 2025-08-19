מה ליברמן שכח לספר על הצמיחה בכהונתו באוצר?

להגדרות הציונים לחצו כאן נכון - האמירה נכונה ברובה המוחלט

לא מדויק - חלקים מהותיים מהאמירה שגויים

מטעה - האמירה יוצרת מצג שווא או מוציאה עובדות מהקשרן

לא נכון - האמירה שגויה

לשיפוטכם - המצב העובדתי מורכב מכדי לתת ציון חד משמעי

תקציר הבדיקה: הטענה: בעוד כעת תחזית הצמיחה עומדת על 3.1%, בתקופתו של ליברמן כשר האוצר הצמיחה הייתה 8.1%. מה נכון:

התחזית האחרונה של אגף הכלכלן הראשי במשרד האוצר צופה שהצמיחה ב-2025 תעמוד על 3.1%.

ב-2021 הצמיחה עמדה על 9.4%, אך חושבה ב-2023 כ-8.6%. מה חסר:

ב-2021 ליברמן היה שר האוצר רק כמחצית השנה. בשנה מלאה של ליברמן הצמיחה הייתה 6.3%.

נתוני הצמיחה האלו הם תוצר של היציאה מהקורונה, ולפי מומחים לא ריאלי להישאר עם צמיחה כזו לאורך זמן.

תחזיות הצמיחה בימיו האחרונים של ליברמן בתפקיד דיברו על צמיחה שבטווח 2.8-3.5%. הציון: מטעה

המלחמה מהווה נטל לא פשוט כל כלכלת ישראל, ורבים לא אופטימיים. "(במשרד האוצר) מדברים היום על צמיחה של 3%, 3.1% - יהיה מתחת ל־3%", יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן סיפק את הטייק שלו כמי שניהל את המשרד לטובת מראייניו בכאן 11. הוא לא הסתפק בכך, ונתן השוואה לכהונתו: "בתקופה שלי כשר האוצר הגענו ל־8.1%". האם המספרים באמת היו כה מרשימים?

לאחרונה אכן פורסמה תחזית של אגף הכלכלן הראשי במשרד האוצר, לפיה הצמיחה ב־2025 תעמוד על 3.1%, ירידה חדה מתחזית יוני (3.6%) ומהתחזית שניתנה בתחילת השנה לצורך התקציב (4.3%). בנוסף, ביולי בנק ישראל פרסם את התחזית שלו, שעמדה על 3.3%, ירידה מתחזית אפריל (3.5%).

ואיך נראו הדברים בימיו של ליברמן באוצר? השנה אליה הוא מתכוון היא כנראה 2021, בה לפי הנתונים שפורסמו ב־2023 היא עמדה על 8.6%, ומאז חושבה מחדש, וכעת לפי בנק ישראל היא הייתה 9.4%. מרשים אפילו יותר ממה שליברמן אמר בראיון.

אז עד כאן נראה שליברמן דייק בנתונים. אבל יש כמה דברים שהוא לא ציין: ראשית, הוא נכנס לתפקידו כשר האוצר רק באמצע יוני 2021, כך שהוא חולק בקרדיט לשנה זו עם שר האוצר שלפניו, ישראל כ"ץ. שנה בה ליברמן היה השר לכל אורכה (למעט יומיים) הייתה 2022. אז הצמיחה הייתה "רק" 6.3%.

אבל זה עשוי להיראות כמו דקדוקי עניות. 6.3% זו עדיין צמיחה גבוהה. כאן נכנס העניין העיקרי: ליברמן קיבל לידיו את המשרד עם היציאה מהקורונה, שהשפיעה מאוד על המספרים וב־2020 הקטינה את הכלכלה ב־2%. "צמיחה של 6% לאורך זמן היא לא ריאלית", אומר למשרוקית יואל נוה, לשעבר הכלכלן הראשי במשרד האוצר. "הצמיחה הזו הייתה תוצאה של היציאה מהקורונה". דברים דומים אומר לנו גם ד"ר יניי שפיצר מהמחלקה לכלכלה באוניברסיטה העברית: "המספרים האלו הם ריבאונד של הקורונה".

בנוסף, כך המומחים, קשה לקשור בין מדיניות של הממשלה לצמיחה בטווח הקצר. "המשק הישראלי מבוסס על ההייטק, וזה סקטור שנפגע משמעותית פחות מבמשברים הכלכליים של 2008/9 ושל הקורונה", אומר פרופ' דן בן־דוד, נשיא מוסד שורש וכלכלן בחוג למדיניות ציבורית באוניברסיטת ת"א. "מה שהממשלות היו צריכות לעשות זה בעיקר לא להפריע". בהתאם לכל אלו, נוכל לראות שתחזיות מ־2022 ותחילת 2023, עוד לפני נאום הרפורמה המשפטית של יריב לוין ולעתים אף טרם הבחירות, כבר צפו שהצמיחה ל־2023 תעמוד על בין 2.8% ל־3.5%. האם שר האוצר ליברמן היה רואה בכך כישלון?

נציין כי המומחים לא סבורים בגלל זה שאין בעייתיות במדיניות הכלכלית של הממשלה הנוכחית. "אין ספק שיש השפעות הרסניות על הכלכלה ככל שהמלחמה מתמשכת על ירידה בפוטנציאל הצמיחה בשנים הבאות", אומר נוה. "להערכתי גם התחזיות לצמיחה מהירה עם סיום המלחמה (ככל שזה יקרה מתישהו) הן אופטימיות והצמצום הצפוי בהזרמות הממשלה למשק צפוי לפגוע בצריכה הפרטית".

מח"כ ליברמן לא נמסרה תגובה.

תחקיר: אוריה בר־מאיר