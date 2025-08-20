לאחר עשור של קיפאון, שבמהלכו לא הוחלפו רואי החשבון המבקרים בחברות הממשלתיות, בחודשים הקרובים יתקיים הליך למינוי רו"ח חדשים החל מ־2026. זאת, בעקבות יוזמה של מנהל רשות החברות הממשלתיות, רועי כחלון, לחדש את עבודת הוועדה למינוי רו"ח וקביעת שכרם בחברות הממשלתיות - שלא פעלה באופן מוסדר שנים רבות.

עבור משרדי רואי החשבון במשק זו החלטה שמשמעותה פוטנציאל כניסה למאגר שיספק לחלקם מיליוני שקלים רבים. שכר הטרחה הכולל של רואי החשבון המבקרים בחברות הממשלתיות עומד על מעל ל־30 מיליון שקל לשנה (נכון ל־2023).

בישראל פועלות 68 חברות ממשלתיות המופקדות על תחומים מרכזיים כמו חשמל, דיור, נמלים, תשתיות ועוד. על פי חוק, כל חברה כזו מחויבת למנות רו"ח מבקר לצורך בקרה ומתן חוות דעת על דוחותיה הכספיים. עוד נקבע בחוק ובתקנות, כי ועדה תמליץ לרשות החברות בדבר מינוי וביטול מינוי של רו"ח מבקרים, בהתאם להתאמתם לסוגי החברות הממשלתיות. ואולם, עקב ליקויים בעבודתה, פעילות ועדת המינויים הייתה קטועה בין השנים 2012־2015. ב־2016 חזרה לעבוד למשך שנה אחת בלבד, ומאז פסקה פעילותה עקב חסר קבוע במספר החברים הנדרש לצורך התכנסותה.

כתוצאה מכך, לא הוחלפו כלל רואי החשבון המבקרים. משרדי רו"ח מסוימים מבקרים חברות ממשלתיות יותר מ־20 שנה, כאשר נוהל העבודה ברשות החברות קובע כי יש להחליף רו"ח מבקר כל שש שנים. גם קודם לקיפאון הוועדה, הממוצע להחלפה עמד על כ־15 שנה.

בשנת 2018 פרסם מבקר המדינה דוח חריף ובו מתח ביקורת על הליך בחירת רואי החשבון לחברות הממשלתיות, ובייחוד על עבודת הוועדה. בין היתר נמצאו ניגודי עניינים של חברי הוועדה, בחירת משרדי רו"ח שיש לחברי הוועדה קשר אישי הדוק אל ראשיהם, התאמת הקריטריונים לבחירה למועמד ספציפי והצגת מצגי שווא בנוגע למועמדים כדי לקדם את בחירתם.

לדברי רו"ח איריס שטרק, נשיאת לשכת רואי חשבון לשעבר, שותפה מנהלת בשטרק את שטרק רואי חשבון, "חידוש פעילות הוועדה אמור ליצור ריענון ורוטציה, תוך הכנסת משרדים נוספים וחדשים, במקום אלו שזכו לכהן כמבקרים לאורך שנים רבות כל כך. הזרמת הדם החדשה חיונית, כאשר התקנות קובעות הגבלת כהונה לשש שנים רצופות בלבד. היעדר פעילות הוועדה יצר בהכרח הפרת התקנות בעניין משך הכהונה".

מטרת הצעד: קידום פעילות עסקית

חידוש פעילות הוועדה הוא חלק משורת צעדים שמקדמת הרשות כדי לקדם את פעילותן העסקית של החברות הממשלתיות. התיקון שפרסמה הרשות להערות הציבור מנסה לפתור את בעיית ההרכב החסר בוועדה כדי שהיא תוכל לקדם מינויים חדשים, ומציע לאפשר לוועדה לפעול אף אם התפנה מקומו של אחד או יותר מחבריה - ובלבד שמספר החברים המכהנים בה לא יפחת מארבעה, ובהם יו"ר הוועדה ולפחות חבר אחד בעל רישיון ראיית חשבון. בנוסף, נקבע בתיקון שאם פעילות הוועדה נדרשת לצורך מינוי רו"ח בחברה ממשלתית שבה לא מכהן רו"ח, היא תוכל לפעול בהרכב של שלושה חברים ובהם יו"ר הוועדה.

ברקע יוזמה זו, וכפי שנחשף בגלובס, ממשיכים לקדם ברשות החברות את יוזמת העומד בראש כחלון, יחד עם נשיא לשכת רואי החשבון חן שרייבר, לפיה כל סמנכ"לי הכספים בחברות הממשלתיות יחויבו להיות רו"ח. לדברי גורם ברשות, היוזמה מקודמת ונמצאת לקראת פרסום סופי של הנוהל.