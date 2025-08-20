עדכונים שוטפים

00:33 - המהלך המצרי - והצורך בהפוגה: מאחורי שינוי הכיוון של חמאס

ראש המודיעין המצרי הגנרל חסן רשאד כינס בקהיר את משלחת חמאס, ובראשה ח'ליל אל-חיה ואחרים, עם נציגים של שבעה ארגונים פלסטיניים נוספים. כלל נציגי הארגונים - בהם החזית העממית והג'יהאד האיסלאמי - לחצו על חמאס להסכים להפסקת אש, כדי "להציל את תושבי עזה מאסון גרוע יותר".

בחמאס מרגישים שהם זקוקים להפוגה זמנית. התשתית הארגונית של הארגון ברצועה נפגעה, וקבוצות הפעילים מפוזרות ללא פיקוד מרכזי מסודר. בנוסף, לחמאס יש בעיות חמורות בקשר בין ההנהגה לבין אנשיו בשטח, למעט יחידת "הצל של חמאס", המחזיקה בחלק מהחטופים. לכתבה המלאה

00:24 - הערכה: המבצע לכיבוש העיר עזה יחל בשבועות הקרובים

צה"ל מגביר את קצב ההכנות לקראת המבצע בעזה, הצפוי לצאת לדרך כבר בשבועות הקרובים - מוקדם מההערכות. ההיערכות כוללת היבטים מבצעיים וגם צעדים הקשורים במאמץ ההומניטרי. בימים הקרובים צפויים להישלח עשרות אלפי צווי 8 לחיילי המילואים. כבר אמש (ג') דיווחו לוחמים בחטיבות השדה על קבלתם.

במסגרת ההיערכות, מתוכננת הקמתם של שני בתי חולים שדה נוספים, לצד הרחבת מערך מרכזי חלוקת הציוד ההומניטרי. כיום פועלים ארבעה מרכזים, ובצה"ל מתכוונים להכפיל את מספרם לשמונה. התוכנית ארוכת הטווח היא להגיע ל-16, אולם בשלב זה אין לכך מימון. בצה"ל מקווים לקבל סיוע אמריקאי כדי להשלים את המהלך.

.בשטח, הכוחות פועלים בפאתי העיר והחלה הנעת האוכלוסייה החוצה. גורמים בישראל: מו"מ יתנהל רק תחת אש, צה"ל יעצור רק אם תיחתם עסקה. לכתבה המלאה

00:06 - פגישה משולשת בפריז: מגעים ישראלים-סורים על הסדרי הביטחון בגבול

השר לעניינים אסטרטגיים רון דרמר נפגש אמש (ג') בפריז עם שר החוץ הסורי אסעד אל-שיבאני ועם השליח האמריקני לסוריה טום ברק כדי לדון בהסדרי הביטחון בגבול בין המדינות, כך לפי שני מקורות שמעורים בנושא.

מדובר בפעם הראשונה אחרי למעלה מ-25 שנה שכלי תקשורת סורי רשמי מדווח על מגעים בין ממשלת סוריה לממשלת ישראל.

ממשל טראמפ מנסה לתווך להסכם שיאפשר הקמת מסדרון הומניטרי לדרוזים בא-סווידא, על רקע המשבר ההולך ומחריף בעיר. לכתבה המלאה

21:55 - בעקבות הדיווחים על המגעים לעסקה: מטה המשפחות מבטל את אירועי המחאה שתוכננו ליום ראשון; המשפחות נשאו הצהרה לתקשורת

אחרי שחמאס העביר תשובה חיובית להצעת המתווכות לעסקת חטופים ועל רקע הודעתו של גורם מדיני בכיר לפיה "המדיניות של ישראל לא השתנתה", משפחות חטופים מסרו אתמול בערב (שלישי) הצהרה לתקשורת. עינב צנגאוקר, אימו של מתן צנגאוקר שחטוף כבר 683 ימים בעזה האשימה: "היינו קרובים מאי-פעם לעסקה - נתניהו החליט לפוצץ אותה". אביו של נמרוד כהן החטוף בעזה אמר כי בקרוב יפרסמו סרטונים שלו מהשבי.

מטה המשפחות משנה את אופי הפעולות ביום ראשון הקרוב. בהודעה שפרסם המטה נכתב "במקום הפגנת הענק שתוכננה בכיכר החטופים ביום ראשון, יקיים מטה המשפחות פעולות שטח ברחבי הארץ בקריאה להסכם כולל ומידי. עצרת הענק תידחה למועד אחר". לכתבה המלאה

פורסם לראשונה ב-N12