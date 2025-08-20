רעייתו לשעבר של בעלי חברת אופנה תקבל כ-100 מיליון שקל

בעלי חברת בגדי ספורט ישלם לרעייתו לשעבר 45 מיליון שקל, והיא תקבל גם את המחצית משוויים של בתי יוקרה המוערך בעשרות מיליוני שקלים - כך קבעה שופטת בית המשפט לענייני משפחה בתל אביב, ענת הלר-כריש. הסכום הכולל המוערך שתקבל האישה מתקרב ל-100 מיליון שקל.

● הטרנד החדש של תביעות נגד מנהלי חברות ולמה יש מי שמסתייגים ממנו

● בית המשפט הכריע: בעל ישלם לגרושתו 50 מיליון דולר - "אחד המקרים המקוממים"

בני הזוג חיו יחדיו בשנים 2021-2002, והם הורים לשלושה ילדים. הגבר הוא הבעלים היחיד של חברת אופנה ובגדי בייסיק שהוקמה בשנת 1997. בבעלותם המשותפת ארבעה בתים בהרצליה פיתוח ודירה בהרצליה. שווי הבתים על-פי השמאות המוסכמת עומד על 79 מיליון שקל, ושווי הדירה הוא 2.5 מיליון שקל.

בין הצדדים הייתה הסכמה על רוב העובדות, אך הם נחלקו לגבי כמה מן הפרטים ואופן הביצוע בפועל.

השופטת הלר-כריש קבעה כי שווי החברה נטו במועד תחילת הקשר היה 16.5 מיליון שקל, שוויה בעת הקרע היה 108 מיליון שקל, ולפיכך ערכה עלה ב-91.8 מיליון שקל.

הלר-כריש דחתה את טענת הבעל, לפיה למנכ"ל החברה יש 5% ממניותיה, אותם יש להפחית משווי החברה. עוד נקבע כי אין להפחית משווי החברה את הדיבידנדים בסך 36 מיליון שקל שמשך הבעל לאחר מועד הקרע. לאור זאת נקבע כי האישה זכאית ל-45.9 מיליון שקל, פחות מיליון שקל שקיבלה כבר, ובתוספת 200 אלף שקל כאיזון משאבים פיננסיים אחרים.

בסך-הכול תקבל האישה 45.1 מיליון שקל, בתוספת ריבית והצמדה מאז אוקטובר 2021. בדיקת גלובס העלתה כי מדובר בסכום כולל של 55 מיליון שקל.

לגבי הנדל"ן קבעה הלר-כריש, בניגוד לטענתו של הבעל, כי כל החמישה - כולל שני היקרים ביותר, ברחוב הנשיא בהרצליה פיתוח - נמצאים בבעלות משותפת של בני הזוג. היא גם דחתה את הצעת הבעל לחלק אותם פיזית ביניהם, וקבעה כי אם לא יגיעו להסכמות בתוך שלושה חודשים - הבתים יימכרו, והתמורה תחולק בשווה. על-פי ההערכות השמאיות שבפסק הדין, האישה תקבל לפיכך 41 מיליון שקל נוספים.

הבעל חויב בתשלום הוצאות בסך 45,000 שקל. את האישה ייצג עו"ד רועי סידי, ואת הבעל - עורכי הדין יוסי הרשקוביץ ודינה ברויאר.