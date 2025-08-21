ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
ג'רום פאוול

הריבית, המכסים וטראמפ: המשקיעים מצפים לנאום פאוול בכנס ג'קסון הול

גולת הכותרת של כנס ג'קסון הול היא הנאום המרכזי של ג'רום פאוול, יו"ר הפד בשישי • המשקיעים יחפשו כל קריאת כיוון ביחס לאופן שבו רואה פאוול את מסלול הורדת הריבית, לו מחכים השווקים כבר תקופה ארוכה • הנאום מגיע בעוד שפאוול ניצב תחת מתקפה מתמדת מצידו של נשיא ארה"ב, שכינה אותו בין היתר "פרד עקשן"

איתן גרסטנפלד 07:03
יו''ר הפד, ג'רום פאוול / צילום: ap, Ben Curtis
יו''ר הפד, ג'רום פאוול / צילום: ap, Ben Curtis

עיניי המשקיעים מכל העולם יופנו אל עבר מדינת ויומינג בארה"ב. שם צפויים להתכנס מיום חמישי ועד שבת תחת קורת גג אחת כמה מהכלכלנים המובילים בעולם יחד שורה של מנהלי בנקים מרכזיים, כחלק מכנס ג'קסון הול ה־48 במספר.

גולת הכותרת של הכנס היא הנאום המרכזי של ג'רום פאוול, יו"ר הפד' שמתוכנן להתקיים ביום שישי (17:00 שעון ישראל), בו הוא צפוי בין היתר להתייחס לשאלת הריבית הבוערת וייתכן שאף לסוגיית המכסים ומדיניות טראמפ.

המשקיעים יחפשו כל קריאת כיוון ביחס לאופן שבו רואה פאוול את מסלול הורדת הריבית, לו מחכים השווקים כבר תקופה ארוכה. ברקע, נתוני האינפלציה האחרונים לפיהם לחצי המחירים נותרו מעל ליעד שהציב הפד של 2%, בעוד שהדאגות לגבי היחלשות שוק העבודה מתעצמות. עם זאת, על פי רוב ההערכות בשוק, הבנק המרכזי צפוי לבצע את ההורדה הראשונה שלו בתום הפגישה הקרובה שלו בספטמבר. אך דבריו של פאוול בהחלט עשויים לספק תובנות לגבי הדרך שבה תתקבל ההחלטה וגובה ההורדה.

הנאום של פאוול מגיע בעת שהוא ניצב תחת מתקפה מתמדת מצידו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, שכינה אותו "פרד עקשן" ו"טיפש" בשל סירובו לקצץ את הריבית בין היתר מחשש שהמכסים עליהם הכריז הנשיא, יעוררו מחדש את האינפלציה. בתחילת החודש רשם הנשיא הישג משמעותי במאבקי הכוח שלו מול הפד, לאחר שהודיע על מינויו של סטיבן מירן, מי שתמך בקריאות להורדת הריבית והציג קו ניצי כלפי מדיניות הבנק המרכזי, למושב שהתפנה במועצת הנגידים של הבנק.

השפעה על השוק

לאורך השנים הפך הכנס, אותו מארח הפד' של קנזס סיטי מאז 1978, למוקד עניין עבור העולם הכלכלי. השנה הוא יעמוד בסימן "שווקי עבודה במעבר: דמוגרפיה, פריון ומדיניות מקרו־כלכלית". רשימת האורחים המצומצמת מונה לרוב כ־120 איש (ב־2023 פרופ' אמיר ירון, נגיד בנק ישראל, נכח בכנס).

מבט על ההיסטוריה מלמד שהדברים של פאוול בכנס עשויים להשפיע על שוק המניות. ב־2022 ה־S&P 500 ירד ב־3.4% לאחר נאום בג'קסון הול, שבו הציג פאוול עמדה נוקשה בנוגע לאינפלציה, מה שהביא להבנה שהריביות הגבוהות צפויות להישאר תקופה ארוכה.

מחקר שבוצע ע"י אנליסטים ב־Bespoke Investment, מצא שמ־2009, השבוע שבו התקיים הכנס נגמר בסופו של דבר עם תשואות חיוביות בשוק המניות, שרשם עלייה חציונית של 0.8% ב־S&P 500. עוד נמצא, כי השווקים סיימו את השבוע עם תשואות שליליות רק חמש פעמים, מתוך 16 השנים האחרונות.