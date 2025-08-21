ביהמ"ש לערעורים ביטל קנס בחצי מיליארד דולר שהוטל על טראמפ

בית המשפט לערעורים בניו-יורק דחה (ה') את ערעורו של הנשיא דונלד טראמפ על פסק הדין בו נקבע שהונה במשך שנים בנקים וחברות ביטוח, אך ביטל את הקנס בסך 454 מיליון דולר שהוטל עליו. הייתה זו תביעה אזרחית, שהגישה התובעת הכללית של מדינת ניו-יורק, לטישה ג'יימס, נגד טראמפ, בניו דונלד הבן ואריק וקבוצת טראמפ.

השופט פיטר מולטון קבע, כי "אין ספק שנגרם נזק, אך לא נזק אדיר מימדים המצדיק פיצוי של קרוב לחצי מיליארד דולר למדינה". נשיאת בית המשפט, דיאן רנוויק, תמכה בדעתו של מולטון. השופט דייוויד פרידמן קבע בדעת מיעוט, כי לג'יימס כלל לא הייתה סמכות להגיש את התביעה. שני שופטים נוספים סברו שהייתה לה סמכות, אך תמכו בקיומו של המשפט מחדש. טראמפ יוכל לערער לבית המשפט העליון של ניו-יורק על הקביעה לפיה ביצע מעשי הונאה רחבי היקף.

השופט המחוזי ארתור איינהורן הטיל את הקנס על טראמפ בפברואר 2024, לאחר שקבע שטראמפ ביצע את מעשי ההונאה בשנים 2021-2011, כלומר גם בתקופת נשיאותו. הוא קיבל את טענתה של ג'יימס, לפיה טראמפ ובניו הונו בנקים וחברות ביטוח כדי לקבל אשראי במיליארדי דולרים, בעיקר באמצעות ניפוח שווי הנדל"ן של הקבוצה במדינת ניו-יורק ומחוצה לה.

איינהורן גם אסר על בני משפחת טראמפ לכהן כדירקטורים בקבוצה למשך שלוש שנים (הנשיא) ושנתיים (בניו); טרם נמסר האם בית המשפט לערעורים ביטל גם צעד זה, שאם יעמוד בעינו - יחייב את המשפחה להעביר, לראשונה אי פעם, את מושבי הדירקטורים לאישים חיצוניים. משרד המשפטים, כעת תחת ממשל טראמפ, פתח לפני שבועיים בחקירה נגד ג'יימס, חברת המפלגה הדמוקרטית, בטענה שניצלה לרעה את מעמדה ממניעים פוליטיים כאשר תבעה את טראמפ.

ג'יימס טענה, כי טראמפ ניפח את שווי נכסיו ב-2.2 מיליארד דולר כדי לקבל אשראי מן הבנקים ולצורכי ביטוח. איינהורן קבע באוקטובר 2023, כי אין צורך לנהל את שלב ההוכחות בטענה להונאה, שכן די בראיות ובטענות שהוצגו לו. הוא המשיך לדון בטענותיה של ג'יימס לזיוף מסמכים עסקיים, קשירת קשר לזיוף שכזה, דוחות כספיים כוזבים, קשירת קשר לדוחות כאלה, הונאת ביטוח וקשירת קשר להונאת ביטוח.

טראמפ מטיל את האחריות על רואי החשבון

בערעור טען טראמפ, כי בפסק דינו של איינהורן נפלו טעויות קשות והוא התעלם מעובדות מוצקות. "שותפיהם העסקיים של המערערים הרוויחו למעלה מ-100 מיליון דולר וגרפו הטבות ניכרות מיחסיהם עם הקבוצה", נאמר בו. "הם התקוטטו ביניהם על עסקיו עימו והיו להוטים להרחיב אותם". טראמפ טען, כי עובדה זו מוכיחה שהבנקים וחברות הביטוח בדקו בעצמם את שווי נכסיו וכי הוא לא הונה אותם.

איינהורן קבע, כי טראמפ חסך לעצמו תשלומי ריבית ב-350 מיליון דולר כתוצאה מן ההונאה ולסכום זה הוסיף ריבית, ומכאן גובה הקנס.

עוד נאמר בערעור, כי איינהורן התעלם מפסק דינו של בית המשפט לערעורים, אשר ביטל חלקים משמעותיים מן התביעה המקורית שהגישה ג'יימס, כאשר מחק ממנה את איוונקה טראמפ מטעמי התיישנות.

לדברי טראמפ, בניו נתבעו למרות שלא היה להם כל קשר ישיר בהכנת הדוחות הכספיים שעמדו במרכז התביעה: ג'יימס טענה שהם כוזבים, בעוד טראמפ הטיל את האחריות על רואי החשבון שהכינו אותם וציין שנאמר בהם במפורש שאין להסתמך עליהם.