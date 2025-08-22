עדכונים שוטפים:

08:04 - חה"כ אלון שוסטר בגלצ על רקע הדיווחים שמפלגת כחול לבן תצטרף לממשלה: "אם צריך לוודא שבחודשים האלה הממשלה לא נופלת כדי להחזיר את החטופים, ניתן לנתניהו רשת ביטחון"

07:59 - שר החוץ של איראן ישוחח בטלפון עם עמיתיו מצרפת, בריטניה וגרמניה וידון עימם בנושא הגרעין האיראני והסקנציות

02:54 - בפיקוד הדרום התקיים אמש (חמישי) דיון דרמטי בהשתתפות ראש הממשלה בנימין נתניהו, שר הביטחון ישראל כ"ץ, הרמטכ"ל אייל זמיר, מ"מ ראש השב"כ ובכירי צה"ל. על שולחן הדיונים הונחה התוכנית הרחבה לכיבוש העיר עזה, שמטרתה להפעיל לחץ מרבי על חמאס ולהביא להתקדמות במגעים על העסקה לשחרור החטופים.

הדיון מתרחש במקביל לניסיונות התיווך של מצרים וקטאר, הפועלות לגשר על הפערים שנותרו. חמאס אומנם השיב בחיוב עקרוני להצעה, אך הוסיף תנאים ותתי-סעיפים נוספים שישראל אינה מוכנה לקבל בשלב זה. גורמים המעורים במגעים מעריכים כי המתווכות יידרשו להציע פתרונות יצירתיים כדי למנוע הסלמה בלחימה ובמימוש התוכניות.

בשטח עצמו, צה"ל כבר מגביר את נוכחותו ופועל בשכונות העוטפות את העיר עזה. במקביל החלה הנעת אוכלוסייה אזרחית מהאזור - צעד שנועד להיערך לאפשרות של הסלמה ולהכין את הקרקע לכניסה אפשרית אל תוך העיר. על פי הערכות, ברגע שהתוכנית תאושר באופן רשמי בדיון הנוכחי, צה"ל יעלה הילוך בפעילותו ויגביר את הלחץ על חמאס.

21:39 - גורם מדיני: עם קביעת מיקום ניהול השיחות, רה"מ ינחה להוציא משלחת למו"מ על כל החטופים וסיום המלחמה בתנאים של ישראל

21:24 - אמהות ללוחמים וללוחמות דורשות מהרמטכ"ל זמיר לפעול לעצירת המלחמה. "הוא המפקד העליון של הבנים שלנו. עליו להפוך שולחנות ולהבהיר לממשלה שלא יבצע את התכנית הזו. זמיר - אל תשליך את הבנים שלנו לבור השחור!"

20:59 - משפחות חטופים מחוץ לקריה: "ממשלת ישראל - אין לכם מנדט ציבורי להמשיך את המלחמה. אין לכם מנדט ציבורי לגזור גזר דין מוות על חטופים וחיילים. אנחנו לא נשב בשקט. העם רוצה את החטופים בבית"

20:43 - צה"ל מאשים את חמאס בפעולה להכשלת חלוקת הסיוע ההומניטרי. זאת בעקבות זיהוי שיגור במהלך היום ממרחב הסמוך לבית החולים נאצר בח'אן יונס, לעבר הציר המרכזי לאספקת משאיות סיוע. בזמן הירי עברו בציר משאיות שנעו לאיסוף סיוע ממעבר כרם שלום

20:30 - ארה"ב ביקשה מישראל לרסן את התקיפות בלבנון

ממשל טראמפ ביקש מישראל להגיב על החלטת ממשלת לבנון להתחיל בתהליך של פירוק חיזבאללה מנשקו, באמצעות הפחתת פעולות צבאיות "לא דחופות" בלבנון ונסיגה הדרגתית של צה"ל מהמוצבים בדרום לבנון בהם הוא עדיין נמצא - כך אמרו היום (חמישי) שני מקורות שמעורים בנושא.

20:26 - בכיר ישראלי: בשלב זה ישראל לא שולחת את צוות המו"מ לקהיר או לדוחא

20:20 - 27 מדינות חתמו על הצהרה הקוראת לממשלת ישראל לאפשר גישה מיידית לתקשורת זרה עצמאית לפעול בעזה. בין המדינות שחתמו: בריטניה, צרפת, גרמניה ואוסטרליה

20:06 - ראש הממשלה בנימין נתניהו באוגדת עזה: ""הגעתי לאשר את תוכניות צה״ל להשתלטות על העיר עזה והכרעת חמאס. במקביל, הנחיתי להתחיל במו"מ מיידי על שחרור כל חטופינו וסיום המלחמה בתנאים שמקובלים על ישראל"