מגמה מעורבת בבורסות אסיה בציפייה לנאום יו"ר הפד

עדכונים שוטפים:

07:40

המסחר בבורסות אסיה מתנהל במגמה מעורבת, בציפייה לנאומו של יו"ר הפדרל ריזרב, בכנס ג'קסון הול ה-48 שמתקיים בויומינג ארה"ב. בכנס מתכנסים כמה מהכלכלנים המובילים בעולם עם שורת מנהלי בנקים מרכזיים, כשגולת הכותרת היא הנאום המרכזי של ג'רום פאוול שמתוכנן להתקיים היום (17:00 שעון ישראל), בו הוא צפוי בין היתר להתייחס לשאלת הריבית הבוערת וייתכן שאף לסוגיית המכסים ומדיניות טראמפ.

המשקיעים יחפשו כל קריאת כיוון ביחס לאופן שבו רואה פאוול את מסלול הורדת הריבית, לו מחכים השווקים כבר תקופה ארוכה. ברקע, נתוני האינפלציה האחרונים לפיהם לחצי המחירים נותרו מעל ליעד שהציב הפד של 2%, בעוד שהדאגות לגבי היחלשות שוק העבודה מתעצמות. עם זאת, על פי רוב ההערכות בשוק, הבנק המרכזי צפוי לבצע את ההורדה הראשונה שלו בתום הפגישה הקרובה שלו בספטמבר. אך דבריו של פאוול בהחלט עשויים לספק תובנות לגבי הדרך שבה תתקבל ההחלטה וגובה ההורדה.

הבוקר באסיה, המדדים המרכזיים נסחרים כאמור במגמה מעורבת. הניקיי יורד בכ-0.2%, בורסת שנגחאי עולה ב-0.7%, ההנג סנג מוסיף לערכו 0.3% ומדד הקוספי עולה ב-0.6%. החוזים העתידיים בארה"ב נסחרים הבוקר במגמה מעורבת.

אתמול רשמו בורסות ארה"ב יום חמישי ברציפות של ירידות. תשואות האג"ח עלו גם בעקבות דוח במגזר התעשייה שהעלה חשש כי לחצי האינפלציה עלולים להאפיל על הציפיות להורדות ריבית.

נאסד"ק ירד ב-0.3%, דאו ג'ונס ו-S&P 500 בשיעור דומה. מדד S&P 500 ירד כמעט ב־1% השבוע, מדד הנאסד״ק איבד כ־2.1%, והדאו ג'ונס של 30 המניות ירד בכ־0.1%.

הנאום של פאוול מגיע בעת שהוא ניצב תחת מתקפה מתמדת מצידו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, שכינה אותו "פרד עקשן" ו"טיפש" בשל סירובו לקצץ את הריבית בין היתר מחשש שהמכסים עליהם הכריז הנשיא, יעוררו מחדש את האינפלציה. בתחילת החודש רשם הנשיא הישג משמעותי במאבקי הכוח שלו מול הפד, לאחר שהודיע על מינויו של סטיבן מירן, מי שתמך בקריאות להורדת הריבית והציג קו ניצי כלפי מדיניות הבנק המרכזי, למושב שהתפנה במועצת הנגידים של הבנק.