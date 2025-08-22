אנבידיה חושפת: "מהפכה חוצת גבולות" שפותחה בישראל

אנבידיה הכריזה היום (ו') במסגרת כנס Hot Chips בפאלו אלטו על טכנולוגיית Spectrum-XGS: טכנולוגיית Scale-Across (התרחבות בין-מרכזי נתונים) חדשה שמאפשרת לחבר מספר מרכזי נתונים נפרדים לכדי מחשב-על אחוד, ובכך לבנות "מפעלי AI" בקנה מידה עצום. את הטכנולוגיה פורצת הדרך הזו הביא לעולם מרכז המחקר והפיתוח של אנבידיה בישראל, ובכך היא מציבה את הצוות המקומי בלב אחד מהחידושים הדרמטיים ביותר בעולם המחשוב המואץ.

ביצועים יציבים

כיום, הצורך בחיבור בין מרכזי נתונים נובע מהזינוק החד בביקוש לבינה מלאכותית, שמציב מגבלות של חשמל וקיבולת על מתקנים בודדים. כך, הטכנולוגיה החדשה של אנבידיה מאפשרת בעצם לחבר מרכזי נתונים נפרדים כך שיעבדו כמו מחשב-על אחד. במקום לאבד מהירות או לסבול מהפרעות תקשורת למרחקים ארוכים, המערכת יודעת לאזן עומסים ולשלוט בדיוק בשיהוי. כך ניתן להפעיל אלפי מעבדים גרפיים הפזורים ברחבי העולם, ולקבל מהם ביצועים יציבים כאילו כולם יושבים באותו חדר שרתים.

ואיך זה בעצם קורה? אנבידיה פיתחה ב-Spectrum-XGS מערך של אלגוריתמים ובקרי רשת שמזהים בזמן אמת את המרחק בין מרכזי הנתונים ואת מצב התעבורה. המערכת מתאימה את עצמה דינמית: היא מאזנת את העומס בין נתיבים שונים, מקצה משאבים מחדש, ומווסתת את זרימת המידע כך שזמני השיהוי (Latency) יישארו קבועים וצפויים.

בנוסף, יש מנגנוני ניטור (Telemetry) רציפים מקצה-אל-קצה, שמוודאים שאין "קפיצות" או ריצוד (Jitter) בתקשורת. בפועל, המשמעות היא כאמור שגם אם המעבדים הגרפיים יושבים בניו יורק, פריז ותל אביב, הם יכולים "לדבר" אחד עם השני כאילו הם באותו מתקן. "מהפכת ה-AI התעשייתית כבר כאן, ומפעלי בינה מלאכותית בקנה מידה עצום הם תשתית הכרחית", אמר ג'נסן הואנג, מייסד ומנכ"ל אנבידיה. לדבריו, לראשונה ניתן יהיה לייצר אינטליגנציה מלאכותית בקנה מידה עצום ומבלי מגבלות פיזיות. במקביל, חברת הענן CoreWeave כבר הודיעה שתהיה מהראשונות ליישם את הטכנולוגיה כדי לחבר בין מרכזי הנתונים שלה.