עדכונים שוטפים

מטה המשפחות להחזרת החטופים הודיע אמש על החרפת המאבק לקראת יום שלישי, אז יתקיים ברחבי הארץ יום המאבק הארצי תחת הכותרת "ישראל מתייצבת". היום (א') צפויות פעולות מחאה בצמתים ובכיכרות בכל רחבי הארץ, בקריאה להשבת החטופים ולסיום המלחמה

07:28 - עשרות אלפים משתתפים כעת בהפגנות פרו-פלסטיניות ברחבי אוסטרליה. ההפגנות קוראות לסיום המלחמה בעזה ולממשלת אוסטרליה להפסיק לספק נשק ולהטיל סנקציות על ישראל.

22:49 - העימות בין סמוטריץ' לרמטכ"ל בדיון המצומצם: "אתה לא רוצה להכריע"

פורום מצומצם התכנס ביום חמישי כדי לדון בתוכנית לכיבוש עזה. הדיון המצומצם התלהט לקראת סופו, כשהדרג המדיני והצבאי דנו על אופן הפעולה של כיבוש עזה, כשעוד קודם לכן עומדת המשימה של פינוי האוכלוסייה - בערך כמיליון איש.

הרמטכ"ל אייל זמיר הסביר: "אנחנו לא יודעים לאמוד כמה זמן ייקח לנו לפנות את האוכלוסייה. לא יודעים להגיד מה תהיה מידת שיתוף הפעולה ובאיזה אמצעים נצטרך להשתמש. קשה לנקוב בלוחות זמנים מדויקים".

השר בצלאל סמוטריץ' אמר לו: "אנחנו הנחינו אותך לפעולה קצרה. מצידי תכתר אותם, מי שלא יתפנה, אל תיתן לו - לא מים, לא חשמל, שימותו ברעב או שייכנעו. זה מה שאנחנו רוצים ואתה מסוגל". גם השר איתמר בן גביר הצטרף: "מה, אתם מפחדים מהפצ"רית?".

"אנחנו פועלים בעוד מקומות, בח'אן יונס, ברפיח", הסביר הרמטכ"ל. "זה לא מה שהדרג המדיני הנחה, אתה לא רוצה להכריע", האשים סמוטריץ'. הרמטכ"ל זמיר ענה בצעקות: "אתה לא מבין שום דבר. אתה לא יודע מה זה חטיבה ומה זה גדוד. זה לוקח זמן".

נתניהו לא התערב, אך הוא ודרמר הבהירו: "טראמפ רוצה פעולה מהירה והכרעה". לכתבה המלאה

22:32 - הזיגזג של נתניהו - והתסכול של המתווכות לעסקה

אחרי שחמאס הסכים להפסקת אש חלקית, נתניהו מתעקש על עסקה כוללת - לה סירב בעבר. במצרים, שמובילה את מאמצי התיווך, מגיבים בחריפות: "תנאי ישראל אינם ניתנים למימוש ופוגעים בסיכוי להגיע להפסקת אש". הסיבה להסכמת חמאס: חולשת ארגון הטרור והחשש מכניסת צה"ל לעיר עזה. לכתבה המלאה

22:12 - המשטרה עצרה חשוד בן 67 לאחר שתקף אישה שהשתתפה במחאה בתל אביב

21:00 - הותר לפרסום: סגן אורי גרליץ, מפקד מחלקה בחטיבת כפיר, נפל בקרב בדרום רצועת עזה

דובר צה"ל התיר לפרסום: סגן אורי גרליץ, מפקד מחלקה בחטיבת כפיר, נפל אתמול (שבת) בקרב בדרום רצועת עזה. הודעה נמסרה למשפחתו. גרליץ, בן 20 ממיתר, נפל במהלך קרב של חטיבת כפיר, שפועלת בשבועות האחרונים תחת אוגדה 36 בח'אן יונס שבדרום הרצועה.

האירוע הקשה התרחש בשעות הצהריים, כאשר כוח של חטיבת כפיר יצא לפעילות בח'אן יונס. המטרה שהוגדרה ללוחמים הייתה להשמיד תשתיות טרור במרחב. בשלב מסוים במהלך הפעילות אירע פיצוץ של חומר נפץ - שככל הנראה היה אצל הכוח.

אורי גרליץ הוא בנו של הפרופסור מוטי גרליץ, שנולד בנחל עוז. "מוטי, בן קבוצת שיבולים, עמד לצד נחל עוז מתחילת המלחמה, ובמיוחד לצד משפחות החטופים. הכאב האישי והקהילתי חודר ללב של כולנו", נמסר מקהילת נחל עוז.

לישי מירן לביא, אשתו של החטוף עמרי, ספדה לסגן לו גם, ואמרה: "לפעמים המילים והאוויר נגמרים - כזה הוא גם הערב". לישי שיבחה את אביו מוטי גרליץ שליווה את משפחתה מאז 7 באוקטובר והוסיפה: "22 חודשים הוא חיבק אותנו, הערב אני מבקשת לחבק אותו ואת משפחתו". לכתבה המלאה

20:39 - בני גנץ לנתניהו: "הגיעה העת לממשלת פדיון שבויים וגיוס לכל קצובה בזמן"

יו"ר כחול לבן בני גנץ כינס אתמול (שבת) מסיבת העיתונאים, שבמהלכה הציע לראש הממשלה בנימין נתניהו עסקת חבילה קצובה בזמן, שתכלול הצטרפות של מפלגתו לממשלה - בשביל פתרון סוגיית החטופים והגיוס.

"אזרחי ישראל. במנהרות החמאס נמצאים חמישים חטופים וחטופה. מורעבים, מעונים, מוזלמנים. אמא שלי, מלכה, שוחררה מברגן בלזן במשקל 29 קילוגרם. היא הייתה שם יתומה ממדינה ומהוריה שנרצחו", פתח גנץ את נאומו.

יו"ר כחול לבן פנה לראש הממשלה ולראשי האופוזיציה: "אני קורא לנתניהו, ליאיר לפיד, ואביגדור ליברמן - הגיעה העת לממשלת פדיון שבויים וגיוס לכל קצובה בזמן. במשך חצי שנה נשלים את שתי המשימות האלו ונצא לבחירות".

הוא הציג את מטרות הממשלה: "העקרונות יהיו שכהונת הממשלה תחל בעסקת חטופים שתשיב את כולם הביתה. נגבש בתוך שבועות מתווה שירות ישראלי שיגייס את אחינו החרדים ויקל על המשרתים. ולבסוף נודיע על תאריך בחירות מוסכם באביב 2026 ונעביר בהתאם חוק לפיזור הכנסת. זה מה שנכון לישראל". לכתבה המלאה

20:08 - ההערכה בישראל: לפחות חטוף או שניים במצב מסכן חיים

בישראל מעריכים כי לפחות חטוף או שניים במצב קשה מאוד ומסכן חיים - כך נחשף אתמול (שבת) ב"חדשות סוף השבוע" של N12. בישראל לא יודעים לומר בוודאות על סמך מה טראמפ אמר ש-20 חטופים נמצאים בחיים ו"כנראה חלקם כבר לא איתנו", אבל הנחת העבודה היא שלפחות חטוף אחד או שניים במצב רפואי קשה, אולי קשה יותר ממה שהכרנו עד כה. ממש ברמה מסכנת חיים. בכיר ישראלי אמר בסוף השבוע כי "הוצאת החטופים היא צורך דחוף". לכתבה המלאה

18:44 - בעזה טוענים: טנקים של צה"ל הגיעו לשכונת א-צברה בעיר עזה

