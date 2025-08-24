ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
משרד האוצר

משרדי הממשלה והרשויות סגורים היום: סוף השבוע הארוך של עובדי המדינה

הציבור לא יקבל היום שירות ברוב משרדי הממשלה והרשויות המקומיות • מדובר ביום חופש מרוכז שניתן לעובדי המגזר הציבורי כפיצוי על קיצוץ שכר, במסגרת ההסכם בין האוצר להסתדרות • זהו הסופ”ש הארוך השני מתוך שמונה שנקבעו בהסכם האוצר וההסתדרות

אורן דורי 13:21
משרד האוצר בירושלים / צילום: Shutterstock
משרד האוצר בירושלים / צילום: Shutterstock

מי שיגיע היום (א') לקבל שירות במשרדי הממשלה, רשויות המדינה והעיריות השונות - ימצא את מרביתם סגורים. לא מדובר בשביתה, אלא בסוף שבוע ארוך לעובדי המגזר הציבורי, שנמצאים ביום בחופש מיוחד.

ברכבת חושבים שאם הם לא מתכננים מראש, גם אתם בטח לא
עסקת הענק עם מצרים מאיצה את פיתוח לוויתן אבל גם מציפה ויכוח

נסביר: משרד האוצר וההסתדרות חתמו בנובמבר האחרון על הסכמות לתקציב המדינה לשנת 2025, על רקע הוצאות הביטחון החריגות. בין השאר, סוכם על קיצוץ זמני בשכר של מאות אלפי עובדי המגזר הציבורי. כדי להמתיק את הגלולה, הוענקו לעובדים שמונה ימי חופשה מרוכזים, בפריסה לאורך השנים 2025-2026.

היום חל סוף השבוע הארוך השני שנכלל בהסכם. הראשון היה בחודש מרץ, בצמוד לחג פורים. ימי החופשה נקבעו מראש למועדים שבהם מערכת החינוך לא עובדת, בניסיון לצמצם את פער החופשות בין ההורים לתלמידים.

כ-90% מעובדי המגזר הציבורי נכללים בהסכם סופי השבוע הארוכים. לפי פרטי ההסכם, המעסיק רשאי לקרוא עד ל-10% מהעובדים לעבודה ביום החופש המיוחד, בתנאי שמספק להם יום חופש חליפי. חלק גופים שהחליפו את מועדי החופשה המרוכזים משיקולים תפעוליים. למשל, במערכת הבריאות נקבעו ימים חליפיים כדי לאפשר את פעילותה.

יום החופש המרוכז הבא לעובדי המגזר הציבורי יחול ב-5 באוקטובר, כגשר בין יום הכיפורים לחג סוכות. חודש וחצי לאחר מכן, ב-21 בדצמבר, חג החנוכה, יזכו העובדים ליום חופש נוסף.