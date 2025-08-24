מקום ראשון בעולם: האנג'ל הישראלי שעקף את בכירי גוגל בהשקעות AI

2025 מסתמנת כשנה שבה ההשקעות בבינה מלאכותית פורצות כל תקרה. לפי נתוני גוף המחקר CB Insights, כבר במחצית הראשונה של השנה הוזרמו לסטארט־אפים בתחום 116 מיליארד דולר ברחבי העולם, כמעט פי שניים מהסכום שהושקע באותה תקופה בשנה שעברה.

● מקושרים יותר ועם המון אפשרויות לאקזיט: כך נראה הדור החדש של הסייבר הישראלי

● ראיון | יזמים צעירים ומיליארדרים משקיעים ביחד: לעודד חרמוני יש קרן הון סיכון חריגה

מדובר לא רק בהמשך ישיר של גל ההתעניינות שהצית ה־ChatGPT עם השקתו ב־2022, אלא גם בשלב חדש שבו הון עצום מתנקז אל חברות שמנסות להפוך את הבינה המלאכותית מתופעה "ניסיונית" למנוע עסקי יציב.

לצד קרנות הענק, שמזרימות סכומים אסטרונומיים, לעיתים של מאות מיליוני דולרים לסבב יחיד, מתברר שהשחקנים המשפיעים ביותר אינם תמיד המוסדיים, אלא דווקא המשקיעים הפרטיים. אותם אנג'לים, רובם יזמים או מנהלים בכירים לשעבר, מביאים איתם לא רק הון אלא גם ניסיון, קשרים ותובנות שנצברו מהשנים שבהן עמדו בחזית הטכנולוגיה. הנתונים חושפים כי כמעט רבע מכל העסקאות בתחום ה־AI במחצית הראשונה של השנה כללו השתתפות של אנג'לים, שיעור גבוה במיוחד.

עבור היזמים הללו, מדובר בהרבה יותר מצ'ק: אלו דמויות שראו מבפנים ומקרוב איך נבנו מנועי פרסום מבוססי בינה מלאכותית, איך הוקמו מודלים כמו Google Brain או TensorFlow, ואיך מתרגמות פריצות דרך מדעיות למוצרים מסחריים.

המשמעות ברורה: האנשים שחוללו את המהפכה הקודמת הם גם אלו שמכוונים היום את ההשקעות בגל הבא. וכאן נכנסת הפתעת הדירוג: בראש הרשימה, מעל שמות כמו המדען הראשי של גוגל ג'ף דין או אריק שמידט - מי שכיהן בעברו כמנכ"ל ענקית החיפוש, ניצב דווקא ישראלי־אמריקאי, אלעד גיל (ראו הרחבה במסגרת). כשבאמתחתו 36 השקעות בחברות בינה מלאכותית מאז תחילת 2024, יותר מכל אנג'ל אחר, גיל מוביל את דירוג האנג'לים הפעילים ביותר בעולם בתחום שמעצב את העתיד.

אריק שמידט, מנכ''ל גוגל לשעבר / צילום: ap, Yoan Valat

מזהה מגמות מוקדם

אלעד גיל הוא יזם ומשקיע ישראלי־אמריקאי, מהפעילים הוותיקים בעמק הסיליקון. בעברו הקים את Mixerlabs, שפיתחה פלטפורמה לעיבוד נתוני מיקום ו־API למפתחים ונרכשה על ידי טוויטר, וכן את Color Health, חברת בריאות דיגיטלית.

גיל שימש כסגן נשיא בטוויטר, ובגוגל הוביל צוותים שהתמקדו במובייל ובבינה מלאכותית. במקביל הוא פיתח קריירה כמשקיע פרטי, ובנה תיק השקעות רחב שכולל חברות צמיחה מוכרות כמו Airbnb, סטרייפ ו־Coinbase, לצד עשרות סטארט־אפים צעירים.

בזירת הבינה המלאכותית השקיע בשנים האחרונות בחברות בולטות כמו מנוע החיפוש החכם פרפלקסטי, חברת Harvey, Mistral ו־Character.AI. הוא גם מקדם אסטרטגיה חדשה של AI roll-ups - כלומר רכישת חברות ותיקות מתחום השירותים (כמו למשל משרד עורכי דין), הכנסת טכנולוגיות בינה מלאכותית כדי לשפר רווחיות, ושימוש בתזרים שנוצר לרכישת חברות נוספות.

מעבר לכך, גיל פעיל בתחומים נוספים: הוא השקיע בחברות הייטק רפואיות שמנסות למצוא פתרונות להארכת חיים כמו BioAge ו־NewLimit, הוא גם יזם פרויקט תרבותי בשם Monumental שמבקש להחזיר מונומנטים ציבוריים גדולים לשיח, פרסם את הספר "High Growth Handbook" על ניהול חברות צמיחה, ומנחה את הפודקאסט הטכנולוגי No Priors.

ובכלל, כבר בתחילת העשור הקודם בלטה היכולת שלו לזהות מגמות מוקדם. ב־2012 פרסם מאמר דעה שבו הזהיר יזמים שלא למהר ולגייס כסף מקרנות הון סיכון בשלב הסיד. לטענתו, קרן שאינה ממשיכה להשקיע בסבב A משדרת לשוק כולו "סיגנל שלילי" שמקשה על גיוס עתידי. הוא המליץ במקום זאת להיות מוקפים באנג'לים ובקרנות קטנות יותר. תובנה זו, שבזמנה נחשבה חריגה, נראית היום כחלק מהתפיסה שהובילה אותו לצמרת רשימת האנג'לים של תחום ה־AI.

סקוט בלסקי, מנהל המוצר הראשי של אדובי / צילום: ap, Jordan Strauss

לא מחפשים רק תשואה

וגיל, כאמור, אינו לבד. לצידו ברשימה ניצבים כמה שמות בולטים עם מכנה משותף: הם בנו בעברם מערכות AI בקנה מידה עצום, וכעת מהמרים על הדור הבא.

כך למשל גוקול רג'ראם, שהקים את Google AdSense והוביל את מהפכת הפרסום הנייד בפייסבוק, מתמקד כיום בהשקעות בחברות הפועלות בשכבת האפליקציות, כלומר אותן חברות שמתרגמות מודלים מתקדמים למוצרים מוחשיים. נתוני הדוח מצביעים על כך שכמעט 90% מההשקעות של האנג'לים הבכירים מתמקדות כיום באפליקציות.

בין החברות שבהן השקיע רג'ראם ניתן למצוא את Laurel (כלי ניהול פגישות אוטומטי), Freed (עוזר אישי מבוסס בינה מלאכותית) ו־Doppel (פלטפורמה ליצירת אוואטרים).

גם ג'ף דין, המדען הראשי של גוגל ואחד ממייסדי Google Brain, מדורג ברשימה - והוא משקיע בחברות כמו Sakana.ai (מודלים חדשים לאימון וייעול מערכות AI), Anysphere (כלי פיתוח קוד בעזרת AI) ו־Roboflow (פלטפורמה לבניית מערכות ראייה ממוחשבת). לצידם נמצא גיירמו ראוץ', מנכ"ל Vercel, שהשקיע בחברות Supabase (תשתית דאטה מבוססת קוד פתוח), Fal (שירות להרצת מודלי AI בענן) ו־Profound (פלטפורמת תוכן גנרטיבי מבוסס AI).

עמאד מסעד, מנכ''ל Replit / צילום: צילום מסך מיוטיוב

עמאד מסעד, מנכ"ל Replit, מופיע ברשימה עם השקעות בחברות Xbow (מודלים חדשים ללמידה חישובית) ו־Magic School (כלי למורים שמשלב AI בלמידה). סקוט בלסקי, מנהל המוצר הראשי של אדובי, נכלל אף הוא, עם השקעות בסטארט־אפים כמו Writer (פלטפורמת כתיבה מבוססת AI לעסקים), Rillet (עיבוד דאטה ושפה טבעית) ו־Profound (תוכן גנרטיבי).

כאמור, גם אריק שמידט, לשעבר מנכ"ל גוגל, מדורג עם השקעות ב־Augment Code (עוזר קוד AI), Stability.ai (מודלים גנרטיביים לתמונות וטקסט) ו־SandboxAQ (טכנולוגיות בינה מלאכותית וכימיה קוונטית).