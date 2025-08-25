ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
חברת התוכנה הישראלית הוותיקה שעשויה להימכר היום לפי שווי של 2 מיליארד דולר

‎על פי דיווח בבלומברג: מכירת ורינט מתקרבת לקו הסיום, כאשר חברת ההשקעות תומא בראבו עשויה להשלים את עסקת הרכישה עוד היום • ורינט שעברה טלטלות רבות נסחרת לפי שווי של 1.2 מיליארד דולר

שירות גלובס 07:49
דן ברונר מנכ''ל חברת ורינט / צילום: יח''צ
חברת ההשקעות תומא בראבו (Thoma Bravo) מתקרבת לעסקה לרכישת חברת התוכנה ורינט , כך על פי דיווח בבלומברג.

דיווח: קרן תומא בראבו מנהלת משא ומתן לרכישת ורינט

העסקה מעניקה שווי של כ-2 מיליארד דולר לחברה, כולל חובות, והיא עשויה להיות מוכרזת עוד היום (ב'). עם זאת, בבלומברג מוסיפים כי לא התקבלה החלטה סופית והדיונים עלולים להיכשל או שהתזמון או התנאים עלולים להשתנות.

ורינט, הנסחרת בשווי של 1.2 מיליארד דולר, מנוהלת על-ידי המנכ"ל דן בודנר כבר כשלושה עשורים ומספקת פתרונות למוקדי שירות, המשלבים אנליטיקה ו-AI, אשר מטרתם לשפר את חווית המשתמש. אמנם מדובר בחברה אמריקאית, אך יחד עם זאת יש לה גם עובדים בישראל (בהרצליה). לפני כארבע שנים פוצלה מוורינט חברת קוגנייט, ספקית פתרונות לתחום הביטחוני. לפני אותו פיצול, שווי השוק של החברה עמד אז על 3.7 מיליארד דולר. ורינט עצמה פוצלה בעבר מחברת קומברס טכנולוג'י.

כפי שנחשף לאחרונה בגלובס, בימים אלו בוחנים בתומא בראבו גם את רכישת חברת הסייבר הישראלית ארמיס, לפי שווי של 5 מיליארד דולר.