צים מאשרת כי העגינה בטורקיה נאסרה עליה

חשיפת גלובס אתמול (ב') על אודות החלטת רשות הנמלים הטורקית לסרב ביום שישי האחרון לאפשר לאוניית צים לעגון בנמל איסטנבול, בשל היותה בבעלות ישראלית, עוררה הדים רבים בתקשורת הטורקית ובענף הספנות הבינלאומי ביממה החולפת. כעבור כמה שעות, החברה הישראלית אישרה את החשיפה בהודעה לוועדה לניירות ערך ובורסות של ארה"ב, שבה גם הסבירה על המשמעויות.

צים הודיעה כי "ב־22 באוגוסט 2025, קיבלה הודעה מרשויות הנמלים הטורקיות, באמצעות הסוכן המקומי של החברה במדינה, כי כתוצאה מתקנה חדשה שאומצה בטורקיה, כלי שיט הנמצאים בבעלות, בניהול או מופעלים על ידי גוף הקשור לישראל לא יורשו לעגון בנמלים טורקיים. תקנה זו אומצה באופן מיידי".

בחברה ציינו שבאופן נפרד, על בסיס תקנה חדשה, כפי שגם נחשף בגלובס בשבוע שעבר, ספינות שנושאות מטען צבאי לישראל לא מורשות לעגון בנמלים טורקיים. בד בבד, על ספינות שמדינת הדגל שלהן היא טורקיה נאסר לעגון בנמלי ישראל. בעקבות כל אלו, צים עדכנה מחדש מסלולים של ספינות שהיא מפעילה ואמורים לפקוד את הנמלים של טורקיה.

זהו שינוי משמעותי עבור החברה, וזאת משום שקווי ספנות עובדים בצורה מעגלית ואזורית, שבה באופן קבוע הם פוקדים את אותם נמלים בסבב. למשל, חיפה בישראל, נמלים בטורקיה, ונמלים ביוון. בצל הצעד החדש של טורקיה, הספינה שסורבה לעגון בנמל איסטנבול ביום שישי, נאלצה להמשיך לפיראוס, ומטענים שאמורים היו להיות מובלים בעזרת צים נתקעו.

לגלובס נודע כי בכירים ישראלים מייחסים את הצעד הטורקי החדש להפגנות גדולות שהתקיימו לאחרונה מול המרכז הלוגיסטי של צים באיסטנבול. "אני מניח שהטורקים מעוניינים לגרום לצים למכור את המרכז, ולא ברווח", אומר גורם ישראלי המעורה בפרטים.

בצל הדוחות המאכזבים של צים

הצעד האחרון מהווה מכה לא פשוטה לצים, כאשר גם כך היא מצויה בתקופה לא פשוטה לאחר שבשבוע שעבר היא פרסמה דוחות תקופתיים ואכזבה את המשקיעים. החברה בניהולו של אלי גליקמן הציגה ברבעון השני נפילה של 94% ברווח, שהסתכם ב־24 מיליון דולר בלבד. זאת, לאחר שברבעון הראשון הציגה צמיחה בהכנסות וברווח הנקי, שקפץ אז ל-296 מיליון דולר.

הכנסות צים ירדו ב־15% ברבעון השני והסתכמו ב־1.64 מיליארד דולר - גם כאן מדובר בפספוס של תחזית ההכנסות של האנליסטים שצפו בממוצע מחזור של 1.74 מיליארד דולר. בין הסיבות לקיטון הייתה ירידה של 12% במחיר ההובלה הממוצע למכולה (TEU), שעמד על 1,479 דולר. עם זאת, החברה העלתה את ממוצע טווח התחזיות שלה לשנה הנוכחית.

עתה, צים צופה רווח לפני פחת מסים והפחתות (EBITDA) מתואם של 1.8 עד 2.2 מיליארד דולר ורווח בנטרול ריבית ומס (EBIT מתואם) לטווח של 550 עד 950 מיליון דולר. ביממה החולפת, מניית צים ירדה ב־1.6%, ובחמשת הימים האחרונים ב־12.7%. שווי המניה עומד על כ־14.1 דולר, מעט יותר מכ־12 דולר בהנפקה בינואר 2021.

בסיכומו של דבר, לצעד הטורקי עלולות להיות משמעויות לא פשוטות לצים, שהיא מודה בהן בעצמה. "אם התקנה החדשה תישאר ללא שינוי, היא צפויה להוות השפעה שלילית על התוצאות הפיננסיות והתפעוליות של החברה", ציינו בצים. "החברה מפתחת כרגע תוכנית הפחתה כדי לצמצם את ההשפעות השליליות הפוטנציאלית של התקנה הזו".