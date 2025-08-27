בשנה שעברה הסתערו כחמישים עובדי גוגל, זכיינית של ממשלת ישראל בפרויקט הענק נימבוס, על משרדו של נשיא פעילות הענן של החברה וקראו להפסקת העבודה עם ישראל. ימים לאחר מכן פוטרו כולם. באופן שונה לחלוטין הגיב הלילה (ג') נשיא מיקרוסופט, בראד סמית', לאחר שמספר עובדי מיקרוסופט שמחו על הפעילות בישראל קיבלו ממנו "פרס". קבוצת עובדים ועובדים לשעבר פרצו למשרדו של הנשיא ולאחר שפונו משם ערך סמית' מסיבת עיתונאים משודרת ובה הצטדק בנוגע לפעילות החברה בישראל ואמר כי "מיקרוסופט מחויבת להבטיח שעקרונות זכויות האדם ותנאי השירות שלה יישמרו במזרח התיכון", והודה כי החברה פתחה בבדיקה מוקדם יותר החודש לאחר תחקיר של הגארדיאן שבו תואר שימוש במערכת הענן Azure (אז'ור) שלה לצורך מעקב אחר פלסטינים. עוד הוא ציין כי חלק מממצאי הבדיקה אכן מצדיקים המשך חקירה. "אנחנו עובדים יום יום כדי להגיע לשורש הסוגייה", אמר סמית'.

ה"בדיקה החיצונית הדחופה" פורסמה כבר לפני מספר ימים, והיא נוגעת לטענות שיחידה 8200 של צה"ל השתמשה בטכנולוגיות של החברה לאחסון קובצי אודיו ונתונים של שיחות טלפון של פלסטינים ביהודה, שומרון ועזה. המפגינים שהסתערו על משרדו של סמית' הלילה עם חלק מקבוצה אנטי-ישראלית שהקימה מחנה מחאה בקמפוס החברה כבר בשבוע שעבר, וקודם לכן קיימה מחאות במהלך הכנסים של מיקרוסופט ואף הפריעו למהלך נאומו של המנכ"ל סאטיה נאדלה בכנס השנתי של החברה מוקדם יותר השנה. היא מאורגנת על ידי עובדי החברה: עבדו מחמד, ריקי מפלי ואנה האטל ובידי העובדים לשעבר אניה אגרוואל, חוסאם נאסר וג'ו לופז.

על פי מיקרוסופט, בדיקת השימוש של פלטפורמת הענן בישראל תפוקח על ידי פירמת עורכי דין האמריקאית Covington & Burling, זו הבדיקה השנייה שהוזמנה על ידי מיקרוסופט כדי לבחון את השימוש בטכנולוגיה שלה על ידי הצבא הישראלי. הבדיקה הראשונה בוצעה על רקע תחקיר של הגארדיאן על טענות דומות. לאחר קבלת תוצאות הבדיקה אז, מיקרוסופט אמרה שלא נמצאו ראיות שהצבא הישראלי לא עמד בתנאי השירות או השתמש ב-Azure כדי לפגוע באנשים בעזה. חשוב לציין שבמיקרוסופט כבר קיבלו עדכון ב-2021 שהלקוח צפוי להעביר 70% מהמידע לענן של מיקרוסופט, אבל לפי הדיווח לא היה ברור שהכוונה עשויה להיות גם מידע מהסוג הזה, ככל שבאמת הוא אכן קיים שם.

"ענקיות הענן הופכות לרגולטור דה-פקטו של מדינות"

עם זאת, בתחקיר הגרדיאן הועלה החשש בקרב בכירים במיקרוסופט שמא חלק מהעובדים בישראל הסתירו מידע על האופן שבו 8200 משתמשת ב-Azure כשנחקרו בבדיקה. לפי מקור שהתראיין לגרדיאן, בכירים במיקרוסופט שקלו תרחיש שבו ב-8200, שמוגדר כלקוח חשוב ורגיש, עשוי לכאורה להפר את תנאי השירות וההתחייבויות של החברה בכל הקשור לזכויות אדם.

ד"ר תהילה שוורץ-אלטשולר, עמיתה בכירה במכון הישראלי לדמוקרטיה מסבירה לגלובס כי "הפרשה הזו אינה סיפור של מיקרוסופט מול 8200, אלא עדות לתהליך עמוק יותר שבו ענקיות הענן הופכות לרגולטור דה-פקטו של מדינות. מדינת ישראל יכולה לחוקק חוקים ולדבר על ריבונות פיסית או דיגיטלית, אבל מרגע שהנתונים והמערכות שלה יושבים על ענן של תאגיד גלובלי, ההכרעה אם להותיר אותם שם או לנתק אותם נתונה בידי ענקיות הטכנולוגיה".

היא מזכירה שזו לא פעם ראשונה שזה קורה, והזכירה כיצד אמזון "סילקה את NSO מתשתיות הענן שלה לאחר שנחשף כי החברה השתמשה בשירותים שלה כשמכרה רישיונות למדינות לא דמוקרטיות או לכאלה לכאלו שניצלו את הרישיונות לרעה על מנת לעקוב אחר פעילי זכויות אדם, עיתונאים ורגולטורים".

מצה"ל נמסר: "יצירת הקשר בין משרד הביטחון וצה"ל לבין חברות אזרחיות נעשית על בסיס הסכמים מוסדרים ומבוקרים כחוק. צה״ל פועל בהתאם לדין הבינלאומי, על מנת לסכל טרור ולמען השמירה על ביטחון המדינה ותושביה".