מחקר חדש חושף: חום קיצוני עלול לגרום להזדקנות מהירה יותר

חשיפה חוזרת למזג אוויר חם מאוד יכולה לגרום לעלייה במדדי הזדקנות ביולוגית, כך עולה ממחקר חדש שפורסם השבוע בכתב העת Nature Climate Change. לדברי החוקרים, ההשפעה היא פחות או יותר בסדרי הגודל של הנזק שיוצרים עישון, שתיית אלכוהול, תזונה לקויה או מחסור בפעילות גופנית.

מחקר זה מתווסף למחקרים המראים כי חום יכול לפגוע בבריאות, ומצביעים על סכנות משבר האקלים. אולם בניגוד לרוב המחקרים קודמים, הוא מצביע לא רק השפעה מיידית על אוכלוסיות פגיעות ממילא, כמו מבוגרים, תינוקות וחולים, אלא גם על השפעה ארוכת טווח של החום על כלל האוכלוסייה. רובנו סובלים בזמן גלי חום, אבל התחושה היא שכאשר הם חולפים, אנחנו חוזרים לגמרי לקדמותנו, אבל אולי זה לא כך, מזהירה קבוצת החוקרים בהובלת ד"ר צווי גאו מאוניברסיטת הונג קונג.

הנתונים הגיעו ממחקר אורך שעקב אחרי 25 אלף איש בטיוואן במשך 15 שנה. החוקרים בדקו את הקשר בין החשיפה המשוערת שלהם לחום, על פי הכתובת שלהם במהלך השנתיים שקדמו למחקר, לבין הגיל הביולוגי בסוף המחקר, כפי שנמדד על ידי שילוב בין מדדים המקושרים עם התבגרות וביניהם: לחץ דם, דלקות כרוניות, רמות כולסטרול ותפקודי ריאות, כבד וכליות.

החוקרים ניטרלו משתנים מתערבים פוטנציאליים, כמו משקל, עישון, הרגלי פעילות גופנית ורמות השימוש במזגנים בשכונה של הנבדק לעומת השימוש בו בשכונות אחרות עם מזג אוויר דומה. הנתונים האלה משתנים עם המצב הסוציו אקונומי, ונטרולם נועד לבחון את השפעת החום באופן המבודד ביותר. עם זאת, החוקרים מודים כי לא הצליחו לנטרל משתנים כמו כמות הזמן שמבלים הנבדקים מחוץ לבית והנטייה האישית שלהם לקרר את הבית.

והתוצאות? ההבדל בגיל הביולוגי בין מי שנחשפו לגלי חום מרובים לבין אלה שלא נחשפו, היה הבדל של תשעה ימים בעבור כל 1.3 מעלות צלזיוס נוספות אליהן היה הנדבק חשוף בשנתיים לפני תחילת המחקר. כאשר מי שעובדים בחוץ, וחשופים לשמש לאורך ימים שלמים, היו זקנים יותר ב-33 ימים. האפקט היה לינארי, כלומר ככל שאדם נחשף ליותר ימים של חום, כך הפער בין הגיל הנמדד לבין הגיל הרשמי שלו היה גדול יותר.

9 ימים אולי לא נשמעים הרבה, אבל כממוצע על פני כלל האוכלוסייה, זהו נתון משמעותי. החוקרים מציינים גם כי האוכלוסייה שהשתתפה במחקר הייתה בממוצע צעירים, בריאים ומשכילים יותר מממוצע האוכלוסייה, ולכן ייתכן שבכלל האוכלוסייה, האפקט שלילי יותר.

זאת ועוד, בשנים האחרונות גלי החום הפכו תדירים וארוכים יותר, ובעתיד הם צפויים להתרבות ולהתארך עוד יותר, כך שייתכן שכבר היום, השפעת החום גדולה יותר מכפי שנמדדה במחקר, ועלולה עוד להחמיר.

מה עושה החום לגוף? החוקרים לא לגמרי בטוחים, אבל ייתכן שכמו עצם החשיפה לשמש, גם חום שאינו קשור בהכרח לחשיפה לשמש ישירה מקושר לנזקים ל- DNA.

מזג אוויר קיצוני פוגע בהתפתחות ילדים

מחקר זה הוא אולי הראשון שבחן את השפעת החום על הזיקנה ברמת האוכלוסייה, אך רמזים להשפעה הזו החלו לצוץ כבר קודם לכן. מחקר מ-2024 הראה כי אצל ילדים שנחשפו לחום עז (וגם לקור עז), הייתה פגיעה בהתפתחות החומר הלבן במוח, כך על פי סריקות MRI.

מחקר נוסף שפורסם בפברואר האחרון, הראה הזדקנות מואצת בקרב הקהל המבוגר, אשר על פי הגדרת המחקר הזה נמדד מגיל 56 ומעלה. המחקר השווה בין כמות החום בשכונות המגורים של אותם נבדקים, לבין שעונים ביולוגיים, הפעם כאלה המבוססים באופן ישיר על מצב ה-DNA של הנבדקים, כאשר שינויים מסוימים ב-DNA מזוהים עם הזדקנות.

ואכן, אצל מי שחיו בשכונות חמות במיוחד, העידו כל השעונים הגנטיים שנבחנו במחקר על הזדקנות מואצת יותר, גם תוך נטרול משתנים סוציו-דמוגרפיים. ועוד מחקר שנערך ב-2023 רק בשכונות חלשות, הראה כי חשיפה לגלי חום, מזוהה עם ירידה קוגניטיבית מהירה יותר אצל מבוגרים מאותן שכונות.

המסר של החוקרים הוא שכדאי להימנע מחשיפה לחום קיצוני גם בגילאים מבוגרים וגם בגילאים צעירים. זאת, כל עוד מצב האקלים העולמי מאפשר זאת.