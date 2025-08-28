חברת הביטוח הראל שבשליטת משפחת המבורגר (45.6%) ובניהולו של ניר כהן ממשיכה את עונת הדוחות החזקה של חברות הביטוח ומציגה ברבעון השני של 2025 רווח של 789 מיליון שקל, זינוק של 87% ביחס לרבעון המקביל - כשהיא חברת הביטוח השנייה שמרוויחה יותר מהבנק הבינלאומי. התשואה להון של הראל עמדה ברבעון על 29%, השנייה בגובהה עד כה מבין חמש חברות הביטוח הגדולות והרווח החיתומי מעסקי הביטוח (פעילות הליבה) הסתכם ב-565 מיליון שקל. ביום ראשון תפרסם גם מנורה מבטחים , האחרונה לדווח, את תוצאותיה.

במקביל הראל החליטה לעבור לחלוקת דיבידנדים פעמיים בשנה (במקום פעם אחת) ותחלק 400 מיליון שקל על תוצאות המחצית הראשונה של השנה, מתוכם כ-182 מיליון שקל יגיעו לבני משפחת המבורגר, שכזכור מימשו בשנה האחרונה מניות פעמיים בסכום כולל של 450 מיליון שקל נוספים.

עיקר הרווחים - מתחום הביטוח

ניהול נכסי הציבור ממשיך לסייע לחברות הביטוח, כשהציבור ממשיך לחסוך והיקף הנכסים מזנק. כך, היקף הנכסים הכולל שמנהלת הראל זינק ב-17% לסכום של 543 מיליארד שקל וחצה בכך את החצי טריליון שקל. כתוצאה מכך הרווח של הראל בתחום ניהול הנכסים קפץ ב-18% לסכום של 78 מיליון שקל.

ובכל זאת עיקר הרווחים הגיעו מתחום הביטוח כאשר בביטוחי חיים הרווח של החברה לפני מס התסכם ב-364 מיליון שקל, מעבר משמעותי מהפסד של 112 מיליון שקל ברבעון המקביל. בביטוח הכללי (ביטוחי רכב, דירה ועוד) הרווח הגיע ל-395 מיליון שקל פי 5 מאשר ברבעון המקביל אשתקד. מנגד הרווח בתחום ביטוחי הבריאות צלל ב-60% והסתכם ב-246 מיליון שקל.

מי בלטה מעל כולם

בשנה האחרונה הראל, וכך גם יתר חברות הביטוח, ממשיכה לחגוג כשהיא רושמת זינוק של לא פחות מ-214% בשוויה, פי שלושה, לשווי שוק של 22.6 מיליארד שקל, כשהיא צמודה בשווי לבנק הבינלאומי.

נזכיר כי חברת הביטוח מגדל שהייתה הראשונה לדווח, דיווחה על ירידה ברווח הכולל לסכום של 571 מיליון שקל אך התשואה להון שלה קפצה ל-27%, והיקף הנכסים המנוהלים שלה הגיע ל-536 מיליון שקל. כלל ביטוח הרוויחה 531 מיליון שקל עם תשואה להון של 23.2% (ו-27.6% בנטרול בפסד חד פעמי בחברה הבת מקס) עם היקף נכסים מנוהלים של 393 מיליארד שקל.

ומעל כולם בלטה הפניקס עם רווח מרשים של 928 מיליון שקל ברבעון, גם היא יותר מאשר הבנק הבינלאומי, עם תשואה להון גבוהה במיוחד של 35%. היקף הנכסים של הפניקס כבר הגיע ל-560 מיליארד שקל.