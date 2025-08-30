ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
שוק ההון והשקעות כזו המלצת השקעה לא שמענו הרבה זמן - ועוד כתבות על המצב בשווקים
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
סיכום השבוע בשווקים / עיבוד: טלי בוגדנובסקי
סיכום השבוע בשווקים / עיבוד: טלי בוגדנובסקי

כזו המלצת השקעה לא שמענו הרבה זמן - ועוד 4 כתבות על המצב בשווקים

השבוע בשווקים: כל מה שכדאי לדעת

בשווקים צופים הפחתת ריבית בארה"ב כבר בספטמבר, האם בנק ישראל יישר קו? • קרן הסל האמריקאית שצברה 2.3 מיליארד דולר בנכסים מנוהלים, פחות משנה מאז הקמתה • כך תפסו תאוצה מתחת לרדאר מניות הנדל"ן המניב • 20 שנה אחרי שהחל לנהל את קרסו מוטורס, איציק וייץ מכר מניות ביותר מ-120 מיליון שקל • וגם: ההמלצה החריגה של מנהל ההשקעות

ג'רום פאוול, יו''ר הפדרל ריזרב / צילום: ap, Jacquelyn Martin
ריבית ארה"ב | שאלות ותשובות

יו"ר הפד אותת על הורדת ריבית בקרוב. מה יעשה בנק ישראל?
בר לביא 25.08.2025
שחקן כדורסל מבצע ''זריקת סבתא'' מקו העונשין / צילום: ap, Joe Skipper
קרנות נאמנות

"זריקות סבתא": קרן הסל המפתיעה שעוקפת בסיבוב את ה-S&P 500
רם מורי 26.08.2025
דנה עזריאלי, חי גאליס, ליאורה עופר / צילום: זיו קורן, ביג מרכזי קניות, ענבל מרמרי
נדל"ן: נדל"ן מניב

תשואה של יותר מ-50% בשנה: המניות שתפסו תאוצה מתחת לרדאר
חזי שטרנליכט 26.08.2025
איציק וייץ / צילום: אלעד גוטמן
קרסו מוטורס

כשלקח את התפקיד חשבו שהוא מטורף. מאז הרוויח מעל 120 מ' ש'
נתנאל אריאל 27.08.2025
יובל אייזנברג, מנכ''ל בית ההשקעות אם אס רוק / צילום: רמי זרנגר
המלצות אנליסטים

"תמכרו מניות": כזו המלצה לא שמענו הרבה זמן
נתנאל אריאל 26.08.2025