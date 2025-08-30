ריבית ארה"ב | שאלות ותשובות יו"ר הפד אותת על הורדת ריבית בקרוב. מה יעשה בנק ישראל? בר לביא 25.08.2025 קרנות נאמנות "זריקות סבתא": קרן הסל המפתיעה שעוקפת בסיבוב את ה-S&P 500 רם מורי 26.08.2025 נדל"ן: נדל"ן מניב תשואה של יותר מ-50% בשנה: המניות שתפסו תאוצה מתחת לרדאר חזי שטרנליכט 26.08.2025 קרסו מוטורס כשלקח את התפקיד חשבו שהוא מטורף. מאז הרוויח מעל 120 מ' ש' נתנאל אריאל 27.08.2025 המלצות אנליסטים "תמכרו מניות": כזו המלצה לא שמענו הרבה זמן נתנאל אריאל 26.08.2025 נושאים הקשורים לכתבה שוק ההוןוול סטריטהבורסה בת"א