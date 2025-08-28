וורן באפט שוב מעלה את ההימור על השוק הזה

ברקשייר האת’וויי של וורן באפט מאמינה בשוק היפני. היום (ה') פורסם שהחברה הגדילה את אחזקותיה בחברות מיצובישי ומיטסוי - מהלך שנתפס כהבעת אמון בבתי המסחר היפניים.

לפי בלומברג, חברה־בת של ברקשייר העלתה את ההחזקה שלה במיצובישי ל־10.23%, כך נמסר בהודעת החברה היפנית היום, לעומת 9.74% במרץ. במקביל, מיטסוי הודיעה כי ברקשייר האת’ווי הגדילה גם את חלקה בה.

ברקשייר נסחרות בשווי שוק של כטריליון דולר ותיק ההשקעות השלה שווה כ-300 מיליארד דולר וכ-6% מהסכום הזה מושקע בשוק היפני. המשקיע האגדי, שפורש בסוף השנה מניהול הקונגלומרט, חשף לראשונה את השקעותיו בבתי המסחר היפניים בשלהי 2019.

בתי המסחר היפניים הם בעצם קונגלומרטים גדולים ומגוונים העוסקים במסחר עולמי. ביפן מכנים אותם "סוגו שושה" והם עוסקים בהשקעות ופיתוח עסקים בתעשיות שונות. הם ממלאים תפקיד מרכזי בכלכלה היפנית בכך שהם משמשים כמתווכים בסחר הבינלאומי ומנהלים שרשראות אספקה של חומרי גלם, מוצרים מיוצרים ושירותים,נפט וגז בחו"ל, חוות לגידול סלמון ורשתות נוחות.

"אנו רואים ברכישה הנוספת הזו סימן להמשך האמון והביטחון של החברה שלנו, ונפעל לחיזוק נוסף של תיק העסקים שלנו", אמר דובר מטעם מיטסוי במייל. לדבריו, חלקה של ברקשייר טרם חצה את רף 10% מזכויות ההצבעה. לפי נתוני בלומברג, ברקשייר החזיקה 9.82% ממניות מיטסוי נכון למרץ.

ברקשייר מחזיקה כיום בחמשת בתי המסחר הגדולים ביפן: מיצובישי, מיטסוי, מרובני, איטוצ’ו וסומיטומו. "המשך האחזקה של ברקשייר החזיר את תשומת הלב אל בתי המסחר", אמר נוריקאזו שימיזו, אנליסט בחברת Iwai Cosmo Securities. לדבריו, החברות נעשות "אקטיביות יותר" בהגדלת החזרי ערך למשקיעים באמצעות צעדים כמו רכישות חוזרות של מניות.

במקור, ברקשייר התכוונה לשמור על אחזקות מתחת ל־10%, אולם החברות היפניות הסכימו להקל במתינות על תקרת ההחזקה, כך לפי בלומברג, נכתב במכתב השנתי של באפט למשקיעים בפברואר.

מסמכים באתר רשות האנרגיה הפדרלית של ארה"ב (FERC) מראים כי ברקשייר הגישה במאי בקשה לאישור רכישת מניות נוספות בבתי המסחר היפניים, והאישור התקבל בתחילת החודש. דובר מטעם איטוצ’ו אמר כי החברה טרם אישרה רכישות נוספות בפועל, "אך להבנתנו, עם השהיית זמן מסוימת, שיעורי ההחזקה יתכנסו לרמה של כ־10% בדומה לאחרות".

מניית מיצובישי ננעלה בעלייה של 1.9% בבורסת טוקיו, בעוד שמניות מיטסוי, איטוצ’ו ומרובני עלו כולן ב־1.2%. מניית סומיטומו התחזקה ב־1.1%.

למה דווקא יפן?

באפט הסביר מדוע הוא משקיע בחברות הללו: לפי דבריו, "המניות סחירות במחירים אטרקטיביים, הן מפגינות ניהול אחראי והתמקדות בניצול אפקטיבי של ההון, ויש להן מדיניות ידידותית כלפי המשקיעים" דיבידנדים הולמים, רכישות חוזרות של מניות, ושכר הנהלה נמוך יחסית לסטנדרטים בארה"ב. נוסף לכך, האחזקות הללו מיועדות להישאר לטווח ארוך, גם תחת ניהולו של גרג אייבל, מחליפו.

יתר על כן, ההכנסות הצפויות מהדיבידנדים עולות בהרבה על עלות הריבית על המימון ב־יֶן: מדובר בכ־812 מיליון דולר בדיבידנדים לעומת 135 מיליון דולר בלבד בהפסד על ריביות.

ברקשייר מגדרת סיכוני מטבע על ידי מכירת חוב יפני, תוך שהיא נהנית מההפרש בין הדיבידנדים מההשקעות לבין תשלומי הריבית על האג"ח (קופונים) שעליה לשלם לצורך שירות החוב. בנובמבר 2023 הנפיקה סכום שווה ערך ל-827 מיליון דולר מאיגרות חוב הנקובות בין יפני תוך שהיא מנצלת את הריביות הנמוכות ביפן. התשואות על אג"ח הין החדשות של ברקשייר נעו בין 0.96% לשלוש שנים, ל-2.5% ל-35 שנים. חמשת בתי המסחר היפניים שבהם השקיעה ברקשייר מציגים תשואות דיבידנד של כ-3% עד 4%.

שוק המניות היפני הרחב גם הוא בולט - תעודת iShares MSCI Japan ETF רשמה השנה עלייה של 17%, לעומת ביצועים חלשים יותר של מדד S&P 500, כ-10%.