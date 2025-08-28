דוחות אנבידיה: התלות במרכז ביוקנעם להצגת צמיחה רק מעמיקה

זה כבר הפך לדבר שבשגרה: עוד רבעון של צמיחה דו ספרתית עבור אנבידיה, שוב החברה עוקפת את ממוצע התחזיות של האנליסטים, ומדפסת הכסף ששמה אנבידיה שומרת על הרווחיות הגבוהה שלה גם כשהיא מייצרת את אחד ממוצרי החומרה היקרים בעולם. אבל מאחורי הצמיחה של 56% בתוצאותיה משנה לשנה ברבעון השני של השנה, מסתתר נתון רב משמעות שסייע להפיל את המניה במסחר המאוחר בקרוב ל- 3%.

ההכנסות בתחום הדאטה סנטר (שבבים לחוות שרתים) - הלחם והחמאה של אנבידיה שהביאו לה את תהילתה בשנתיים האחרונות - אמנם צמחו גם הם ב-56% משנה לשנה, אבל מכירות המעבדים הגרפיים דווקא ירדו ב-1% בין הרבעון הראשון לשני, נתון מדאיג שמרמז על סטגנציה מסוימת בביקוש למעבדים גרפיים חדשים. ניתן היה להסביר זאת בהפסקת הייצוא לסין- אבל האמת היא שגם הרבעון הראשון הושפע מהסנקציות האמריקאיות על המדינה האסיאתית.

אנבידיה ישראל עם הזינוק המרשים ביותר

מי שזינק מרבעון לרבעון בצורה המרשימה ביותר מבין כל הפעילויות של אנבידיה (למעט פעילות ה-OEM הזעירה) היא לא אחרת מאשר אנבידיה ישראל - מלאנוקס לשעבר - עם עלייה של 46% מרבעון לרבעון, וקרוב ל-100% משנה לשנה עם מוצרי מעבדי ושרתי התקשורת (נטוורקינג) של אנבידיה. הכנסות פעילות הנטוורקינג של אנבידיה עלו מ- 3.66 מיליארד דולר ברבעון המקביל אשתקד, או כ-5 מיליארד דולר ברבעון הראשון של השנה ל-7.25 מיליארד דולר ברבעון השני השנה - סכום שמגלם כבר קצב הכנסות שנתי שיכול לנוע אי שם בין הכנסות של 25 ל-30 מיליארד דולר בשנה. סכום מרשים לכל הדעות עבור חברה שנרכשה ב-6.9 מיליארד דולר בתחילת העשור.

הקשר העמוק בין מרכז החברה ביקנעם למטה המרכזי

בשיחת המשקיעים שערכו המנכ"ל והמייסד ג'נסן הואנג וסמנכ"לית הכספים קולט קרס, התבררה הסיבה לקשר העמוק שנוצר בין מרכז החברה ביקנעם - שאחראי על מוצרי הנטוורקינג - לבין המטה בסנטה קלרה, והתלות הגדולה בצמיחה שלהם: שכבות התקשורת והתוכנה על גבי המעבדים הגרפיים של החברה הופכות לקריטיות יותר בדרך שבה חברות הענק בונות את חוות השרתים שלהם ל-AI: ארונות שרתים גדולים המוצבים בתוך חוות המפוזרות במקומות שונים בעולם ונזקקות לתקשורת חזקה ביניהן כדי ליצור את מה שקרוי "מפעלי AI" - אשכולות ענק של שרתים שעובדים יחד על מנת לעבד מודלי שפה.

ארונות הענק האלה, המכונים NVLink, כמו גם טכנולוגיית התקשורת המאחדת בין אתרי שרתים שונים בעולם, הם שניים מהמוצרים שמנוהלים או מפותחים מישראל - ועל כן החשיבות ההולכת וגוברת של השלוחה הישראלית לחברה העולמית, וההחלטה להקים כאן קמפוס ענק בצפון שיעסיק בין 3,000 ל- 5,000 עובדים. אמש (רביעי) חשפנו כאן בגלובס כי אנבידיה צמצמה את מספר האתרים שהיא שוקלת להקים בהם את הקמפוס לשלושה: מבוא כרמל המועצה האזורית מגידו, קריית טבעון וקריית אתא.

החשיבות של מכלולי התקשורת של אנבידיה מודגשת בשיחת המשקיעים פעם נוספת, כשהיא מוזכרת על ידי קרס כמנוע מכירות לא מבוטל עבור המעבדים החדשים בלאקוול ו-בלאקוול אולטרה - שרשמו זינוק במכירות ברבעון השני בזכות ארונות השרתים, שהגדולים שבהם מכילים 72 מעבדים בבת אחת. מוצרי התקשורת של אנבידיה מהווים מעין "באנדל" או עסקת חבילה שבמסגרתה נמכרים מספר שבבים בבת אחת - ללקוחות הקצה, בדרך כלל, כמו ענקיות ענן (המהוות 50% מההכנסות) או מדינות המעוניינות במחשבי על. בין הלקוחות החדשים שצוינו ככאלה שרוכשים את מעבדי בלאקוול: דיסני, היטאצ'י, יונדאי ו- SAP.

גורם נוסף שהוריד את מניית החברה לאחר המסחר הוא תחזית ההכנסות שפרסמה אנבידיה לרבעון השלישי (הנוכחי) של השנה - שבו היא צופה שתכניס בערך 54 מיליארד דולר, די בהתאם לתחזיות המקוריות. זו עלייה מרשימה, אך היא כבר עומדת בסטנדרט של צמיחה סבירה ולא מהווה דבר מה יוצא דופן. יחד עם זאת, בשיחת המשקיעים ניסה המנכ"ל ג'נסן הואנג לשתף את המשקיעים בהתלהבותו מן העתיד: ענקיות הבינה המלאכותית יוציאו בין 3 ל-4 טריליון דולר במהלך חמש השנים הקרובות על ציוד AI, בהתבסס על רמת ההוצאות הנוכחית שלהן, והוא מאמין כי אנבידיה תוכל לספק עד כ- 70% מהביקוש.

שילמה על אובדן השוק הסיני 4 מיליארד דולר

מניית החברה אמנם מצטננת מעט במסחר המאוחר ויורדת מ-181 דולר ל-176, אך עדיין מדובר בצמיחה מרשימה ביחס לשער המניה בחודש אפריל - אז עמד על כ-95 דולר בשל אפקט הכרזת המכסים הראשונית של טראמפ. אז אסר הנשיא לראשונה על החברה כליל למכור את השבבים המשונמכים שלה לסין, שבבי ה-H20, גרסה "מנוונת" של מעבדי ההופר (H100).

אמנם, בפגישה שנערכה בחודש שעבר בין המנכ"ל הואנג לבין הנשיא, אושר לחברה לחזור ולמכור את המעבדים הללו, אך סין כבר החלה לנקוט באמצעים משלה, כשהיא קוראת לחברות סיניות שלא לרכוש את המעבדים ומסיטה אותם לפתרונות מקומיים. אנבידיה שילמה על אובדן השוק הסיני 4 מיליארד דולר ברבעון האחרון, כשסמנכ"לית הכספים קרס אף לא מחשיבה הכנסות במדינה משבבי ה-H20 גם ברבעון הנוכחי - אבל אם החיכוך הגיאופוליטי ייפתר, היא אומרת - הדבר יוסיף 2-5 מיליארד דולר לשורה התחתונה ברבעון זה.

יחד עם זאת, באנבידיה מכוונים כבר לטווח הארוך ודנים עם הממשל בהשקה של שבב מנוון מהדור הבא, בלאקוול B30 שישיג 20% פחות ביצועים מהשבב המקביל הנמכר למערב. "האנליסטים כבר לא לוקחים את ההכנסות מסין בחשבון, ולכן ביצועים ותחזיות שכאלה מספקות למדי", אומר אוראל לוי, ממייסדי קרן הגידור אנק קפיטל (ANEK). בהשוואה לחברות אחרות, שההכנסות מסין מהוות שיעור ניכר מההכנסות והצמיחה שלהן - אינטל עם 25% מההכנסות, ואפל עם 15%, מדובר בהישג, אך לא כזה שבאנבידיה היו שמחים להתגאות בו. סין היא לא רק מעצמת AI, היא יצואנית מהנדסי הבינה המלאכותית הגדולה ביותר למעבדות במערב - עובדה שהואנג עצמו ציין במסיבת עיתונאים מוקדם יותר השנה.