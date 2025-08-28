1 מיהו צבוע?

ארה"ב הטילה השבוע מכסים של 50% על יבוא מהודו, העומד על 55 מיליארד דולר בשנה. הודו נענשת על רכישת 40% מיצוא הנפט הרוסי, מה שמעניק לה משקל ניכר במימון מכונת המלחמה של פוטין. הודו טוענת להגנתה שרכישותיה מרוסיה נופלות מאלה של ארצות אחרות, כולל האיחוד האירופי.

פרדוקסלית, אף כי האיחוד הטיל לא פחות מ־18 חבילות של עיצומים כלכליים על רוסיה, חברותיו מוסיפות לרכוש גז נוזלי מרוסיה בסכום כולל של 8 מיליארד דולר בשנה.

ארה"ב עצמה מייבאת מוצרי אנרגיה רוסיים. רשת הרדיו NPR דיווחה השבוע, שחקלאים אמריקאיים משתמשים בדשנים מתוצרת רוסיה. חצי הדשנים שארה"ב מייבאת מדי שנה, מיליון טון, באים מרוסיה. מומחה חקלאי אמר לרשת, שסנקציות על דשנים רוסיים יהיו "הרות אסון" לחקלאות האמריקאית.

למרבה האבסורד, השבוע, במקביל למכסי העונשין על הודו, וול סטריט ג'ורנל גילה, כי ענקית האנרגיה האמריקאי Exxon פתחה משא־ומתן חשאי עם רוסיה על חידוש פעילותה בחיפושי נפט וגז.

2 נדהמים ומתלוננים

ארה"ב הגבירה השבוע את התערבותה בענייני הפנים של ארצות, שעל מדיניותן היא חולקת.

שגריר ארה"ב בצרפת, צ'ארלס קושנר, אביו של ג'ארד וחמיה של איוונקה, האשים את הנשיא מקרון שמדיניותו כלפי ישראל והפלסטינים מלבה אנטישמיות. הצרפתים הגיבו בתדהמה, הכריזו שהשגריר הפר את הפרוטקולים הדיפלומטיים, וזימנוהו לשיחת נזיפה.

ממשלת דנמרק גילתה השבוע, שאזרחים אמריקאים מעורבים בפעילות חתרנית בגרינלנד, המיועדת לקדם פיצול של האי הארקטי הענקי מדנמרק והעברתו לשליטת ארה"ב. דנמרק קראה למיופה הכוח האמריקאי בקופנהגן לשיחת דאגה.

נשיא ברזיל לוּלה גילה השבוע, שארה"ב ביטלה את אשרת הכניסה של שר המשפטים בממשלתו, ריקרדו לבנדובסקי. "החלטה חסרת אחריות", אמר לולה, המסגל לעצמו טון לאומני גובר מאז החליט טראמפ להעניש את ברזיל במכסים כבדים בגלל 'התנכלותה' לנשיא לשעבר בולסונארו, ידיד של טראמפ.

3 התחנה האחרונה

צרפת התקרבה השבוע אל משבר מערכתי, המאיים לא רק על כלכלתה אלא גם על כלכלת אירופה כולה.

ראש ממשלתה, פרנסואה ביירו, שאין לו רוב פרלמנטרי, החליט לבקש הצבעת אמון ב־8 בספטמבר, כדי לאשר גזירות כלכליות שנועדו לקצץ את הגירעון התופח בתקציב. "זו התחנה האחרונה לפני התהום", אמר ביירו וקרא לפוליטיקאים לבחור בין "תוהו־ובוהו לאחריות". ימין ושמאל כבר הודיעו שיצביעו נגד.

זו תהיה הפעם השלישית בשנה אחת שראש ממשלה נאלץ להתפטר לאחר דחיית תקציבו. מה יעשה הנשיא מקרון? הוא חזר והכריז שלא יתפטר. נותרו לו כמעט שנתיים. שמאל קיצוני וימין קיצוני מבטיחים למרר את חייו. היכונו לאי־יציבות, אולי גם לאלימות רחוב.​​​​​​​

4 ילדי בוצוואנה

השינויים במדיניות החוץ האמריקאית קיבלו השבוע ביטוי טראגי בארץ אפריקאית קטנת־אוכלוסייה, בוצוואנה שבאפריקה הדרומית. נשיא בוצוואנה הכריז מצב חירום לרגל מחסור חמור בתרופות ובציוד רפואי. מילוי המחסור, הוא אמר, יהיה יקר מאוד "בהתחשב באמצעינו המוגבלים".

בוצוואנה, שיהלומים הם מקור ההכנסה העיקרי שלה, הייתה לפנים מן העשירות והיציבות ביבשת, עם אחת הדמוקרטיות המעטות באפריקה. הירידה במחירי היהלומים פגעה בהכנסותיה בשנים האחרונות.

כמו ארצות אחרות באפריקה הדרומית, HIV פגע בבוצוואנה פגיעה אנושה. תוכנית סיוע החוץ של ארה"ב מימנה שליש מהוצאות הטיפול בנגיף. את התוכנית הזו התחיל לפני 20 שנה הנשיא הרפובליקאי הקודם, ג'ורג' בוש הבן. ממשל טראמפ שם לה קץ בימים הראשונים של כהונתו השנייה.

קרן הילד של האו"ם פרסמה השבוע קריאה להגן על בריאותם של ילדי בוצוואנה. תת־תזונה כבר זוהתה.​​​​​​​

נשיא בוצוואנה דומה בוקו / צילום: Reuters, Celal Gunes

5 המכשפות הדרומיות

אימפריית הקולנוע של דרום קוריאה רשמה השבוע עוד שיא היסטורי: ההפקה הקוריאנית 'ציידות השדים של הקיי־פופ' (המגינות על מעריציהן מפני איומים על־טבעיים) הפכה לסרט הנצפה ביותר של נטפליקס, עם 236 מיליון צופים.

סרט ההנפשה הזה הגיע גם אל המסך הגדול בסוף השבוע שעבר, וכבש את הבכורה בצפון אמריקה. 1,000 הקרנות נחטפו בארה"ב, בבריטניה, בקנדה, באוסטרליה ובניו זילנד.

זה הסרט הראשון מאז ומעולם, שארבעה משיריו הגיעו בעת ובעונה אחת אל עשרת הראשונים ב־Billboard Hot 100. לפי נטפליקס, האזינו להם שלושה מיליארד פעמים על הרשת. אגב, בצפון קוריאה, צפייה במכשפות הדרומיות היא עבירה חמורה על ביטחון המדינה.​​​​​​​