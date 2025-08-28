העובדים הותיקים בחברת דרים סקיוריטי, המנהלים והמייסדים שלו חוליו, קאנצלר אוסטריה לשעבר סבסטיאן קורץ וגיל דולב ייהנו מסיבוב גיוס מניות שניוני (סקנדרי) בן 45 מיליון דולר שישקף לחברת הסייבר שווי של 1.3 מיליארד דולר, קפיצה של 200 מיליון דולר בשווי החברה ביחס לתחילת השנה.

סיבוב "סקנדרי" הוא מהלך של רכישת מניות ישירה מבעלי מניות ותיקים על ידי קבוצה של משקיעים חדשים וותיקים, מבלי שהכסף מגיע לקופתה של החברה. במקרה זה, מובילה את הסיבוב החדש קרן בשם 7GC, שנוסדה על ידי מנהל המשרד הגרמני של קרן הפרייבט אקוויטי KKR סטפן פולס, ושותפו האמריקאי ג'ק ליני. משתתפים בה גם המשקיעים הקיימים Tru Arrow, TAU Capital, ומשקיע הסיד בחברה, גרופ 11 של דובי פרנסס. ארבע הקרנות הללו משקיעות יחד כ- 23 מיליון דולר, ואת שארית הסכום ישקיעו משקיעים קטנים יותר.

סבבי ה"סקנדרי" שבהם מניות מחליפות ידיים בין העובדים הותיקים והיזמים לבין משקיעים, חזרו לזירת ההייטק בשנה האחרונה לאחר שנתיים של העדרות יחסית, בשל התפוצצות בועת הטכנולוגיה של הקורונה. השנים 2020-2021 אופיינו בסבבי סקנדרי בני מאות מיליוני דולרים לעיתים ליזמים שהקימו חדי קרן רק שנתיים או שלוש קודם לכן. רק בחודשיים האחרונים רשמו כמה חברות הייטק צומחות סבבים שכאלה בהם: ארמיס עם סיבוב סקנדרי של כ- 100 מיליון דולר; אקסודיגו עם 10-15 מיליון דולר; ועשרות מיליוני דולרים לקייטו נטוורקס של שלמה קרמר.

חברת Dream

בחודש פברואר האחרון הפכה דרים לחד הקרן הראשון של שנת 2025 עם גיוס של 100 מיליון דולר בהובלת ביין קפיטל, קרן ההון סיכון שהקים המועמד לשעבר לנשיאות ארה"ב מיט רומני, לפי שווי חברה של 1.1 מיליארד דולר. עם הגיוס נכנסו לדירקטוריון החברה בכירים כמו מנכ"ל סימנטק ויו"ר מנדיאנט לשעבר אנריקה סאלם, וכן מנכ"ל טבע לשעבר, שלמה ינאי, שמשמש כדירקטור עצמאי במספר חברות.

בתחילת השנה דיווחה החברה על צבר הזמנות של 130 מיליון דולר בשנה האחרונה, וכיום מוערך קצב ההכנסות השנתי של החברה על 100-150 מיליון דולר (ARR). דרים הוקמה לפני שנתיים על ידי שלו חוליו, מנכ"ל ומייסד NSO בעברו שעזב את תחום הסייבר ההתקפי - אך ממשיך לעבוד עם ראשי מדינות וראשי מערכי סייבר בכובע של מנכ"ל דרים, חברה ששמה לה למטרה להגן על חברות ממשלתיות, מערכי סייבר לאומיים וחברות תשתיות.

